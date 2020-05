Bőséges a termés: Baranyában már szedik a friss, zsenge borsót

Ahogy a portál írja, Dél-Baranyában érik legelőször a borsó, Máriagyűd, Nagyharsány és Siklós környékén tudják először szedni a kedvező éghajlati viszonyoknak köszönhetően. A termelőknek nagyon jól ki lehet használn, hogy aazánk nagy borsótermesztő területeivel szemben itt több napsütést kapnak a növények.

Diósviszlón a közfoglalkoztatás keretében három területen, összesen 3000 négyzetméteren termesztenek borsót. A START mezőgazdasági munkaprogramban résztvevőket szakképzett munkavezető irányítja

- számolt be róla a lap.

Csupán nyolcan szedik a borsót, de mivel három területen gazdálkodnak, a szakaszos érésnek köszönhetően folyamatosan tudnak haladni. Múlt csütörtökön és pénteken szedték le az első hüvelyeket. Ilyenkor még időigényes a munka, lassabban haladnak, hiszen válogatják a már érett nagyságú, zsenge borsót, amiért most még jobb árat fizetnek a kereskedők

- mondta Fehérné Beatrix. Mint mondta, évek óta a jól bevált fajtákat, carlost és summerwood borsót vetnek, amelyek hosszú hüvelyük, és a finom, édeskés ízük miatt eladhatóbbak, és a terület adta előnyöket is ki tudják használni ezekkel a fajtákkal.

Az idén nagyon szép a termés, bár elmaradt a hótakaró és márciusban is volt fagy, ami szerencsére ezúttal nem ártott a növénynek

- tette hozzá a munkavezető.

Az elkövetkezendő hetekben a dolgozók minden nap ládaszámra szedik a borsót, a három területen felváltva, hogy tartsák a folyamatosságot

- magyarázta Keserűné Nagy Margit, a község polgármestere. Mint mondta, több helyre értékesítenek, jut a helyi konyhára, de a lakosok és a kereskedők is vásárolnak a borsóból. Többnyire primőr áruként adják el.

Címlapkép: Getty Images

