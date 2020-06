Érdemes hazait venni: ezért ízetlen és éretlen a külföldi eper

Feldman Zsolt, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat által szervezett pünkösdi eperpiacon hozzátette, több mint 550 profi termelő és több száz kisebb gazdálkodó 700-800 hektáron foglalkozik eperrel Magyarországon. Évente 6000-8000 tonna földiepret termelnek, ennek 90 százalékát belföldön értékesítik.

A pesti Dunaparton rendezett esemény célja, hogy arra bíztassa a fogyasztókat, keressék a közvetlenül a termelőtől származó friss, biztonságos, magyar termékeket és élelmiszereket. A hazai földieper jó minőségű, ízletes

- hangsúlyozta az államtitkár, megjegyezve, hogy a több ezer kilométerről külföldről érkező gyümölcsöt gyakran még zölden szedik le, a szamóca leszedés után viszont már nem termel cukrot, azaz pirosabb még lehet, de ízletesebb nem.

Az Agrárminisztérium kiemelt figyelmet fordít a koronavírus terjedése miatt nehéz helyzetbe került magyar termelők megsegítésére, a kabinet számára fontos, hogy a termelők termékeiket biztonságosan, a lehető leghamarabb értékesíteni tudják

A Pünkösdi Eperpaic célja kettős. Egyrészt segíti a fővárosban élők friss eperhez jutását, másrészt segíti a termelőket, hogy termékeik a lehető leggyorsabban a fogyasztók asztalára kerülhessenek.

Címlapkép: Getty Images

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

A koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásainak csökkentése érdekében a kormány 2020. március 19-től - többek között - maximalizálta a fogyasztási hitelek teljes hiteldíj mutatóját (THM). Érdemes azonban körültekintően választani, mivel a kedvezményes személyi kölcsön kamata a legtöbb banknál 2021-től megváltozik, és az új, jellemzően magasabb kamatszint miatt megugrik a törlesztőrészlet is. Ha például 2 millió forintra lenne most szükséged, akkor az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja, itt 60 hónapos futamidővel a kedvezményes időszakban 38414 forintos törlesztőre, míg 2021-től 40219 forintos törlesztőre számíthatsz. De nem marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, amely esetében, szintén 60 hónapos futamidő esetén, az 5,90 százalékos kedvezményes THM 7,96%-ra ugrik a THM-plafon megszűnése után. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x)