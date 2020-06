Brutális vásárlásba kezdtek a magyarok: visszatértek az áruházakba

Visszatért az élet az áruházakba, egyre jobban megtelnek a kosarak, a pünkösdi hosszú hétvége előtt arányaiban sokkal többet és nagyobb összegekben vásárolt a lakosság, mint a húsvétot megelőző napokban.

Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára a lapnak elmondta: az elmúlt napok összesítése szerint meghatározó volt az utolsó májusi hét, miután a boltok kiböjtölték a kora tavaszi roham polcritkítása után kényszerűen takaréklángra kapcsolt fogyasztást.

A friss tapasztalatok szerint országosan sokkal több vásárló kereste fel az élelmiszer-kereskedőket, mint áprilistól mostanáig.

A bátrabb költekezés, az iparcikkek megugró eladása pünkösd után is lendületesebb keresletet hozhat. A főtitkár felidézte, hogy húsvétkor az előző évekhez viszonyítva jóval visszafogottabban fogytak még a hagyományos ünnepi élelmiszerek is. A korlátozások miatt a vásárlók csak a legszükségesebb esetekben keresték fel a boltokat, mivel a kezdetben felhalmozott otthoni élelmiszerkészletek sem fogytak ki. A múlt héten azonban fordulat állt be, magasabb fokozatra kapcsolt az élelmiszer- és iparcikk-kereskedelem.

Címlapkép: Getty Images

