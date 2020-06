Rengeteg melóst toborzott a járvány alatt a magyar papírkirály: elmondta a titkát

Vannak olyan magyar vállalatok, amik nemhogy csökkentették dolgozói létszámukat a koronavírus-járvány alatt, de képesek voltak növekedni is ezekben a nehéz hetekben. Ez persze szoros összefüggésben van a fogyasztással:

ami a papírárut illteti, a rendelésállomány egyes termékekből a háromszorosára nőtt a kiskereskedelmi láncoknál a járvány alatt, és várhatóan ez a jövőben is így marad

- nyilatkozta a Pénzcentrumnak Vajda Attila, a Vajda-Papír Kft. ügyvezető igazgatója, aki beszélt többek között arról is, hogy miért nem álltak le a toborzással, valamint, hogy az újabb beruházások milyen hatással vannak a munkaerő-szükségletükre.

A vállalatcsoport több mint húsz éve működik sikeresen, a világ több mint 20 országába exportálnak. Közel 50 milliárd forint az összforgalmuk. A 100 százalékban magyar tulajdonú vállalatcsoport összes üzemében jelenleg 617 fő dolgozik, Magyarországon csaknem 500 munkavállalót alkalmaznak három telephelyen (Budapest, Székesfehérvár, Dunaföldvár), norvégiai üzemükben pedig 129 alkalmazott van. A létszámot tovább akarják bővíteni, a jelentősen megnövekedett rendelésállomány minél biztonságosabb kiszolgálása miatt is. Most azon dolgoznak, hogy a három magyarországi telephelyükön legalább 100 fővel bővítsük a létszámunkat, jelenleg is nagy hangsúlyt fektetnek a toborzásra.

Üzemi területre és szellemi, irodai környezetbe is vannak nyitott pozícióik, keresnek például elektromos és gépészeti karbantartókat, gépkezelőket, kézi csomagolókat, raktári munkatársakat, targoncavezetőket és műszakvezetőket. Bizonyos területek szakirányú végzettséget követelnek meg, míg más munkakörökben a szakmai gyakorlat és a műszaki beállítottság előnyt jelent.

Vállalatunk minden munkatársára hosszú távon számítunk. A higiéniai termékeinkre minden korábbinál nagyobb igény van egész kontinensünkön, és abban is biztos vagyok, hogy a COVID19 hosszú távon megváltoztatta a higiéniai szokásainkat. A koronavírus-járvány kitörése óta az eddigi, átlagosan napi 2 millió tekercs gyártását 3 millióra emeltük. Papírtörlőből 20 százalékkal, papír zsebkendőből pedig 10 százalékkal emeltük a termelést, de a rendelésállomány egyes termékekből a háromszorosára nőtt a kiskereskedelmi láncoknál

- nyilatkozta az ügyvezető igazgató. A teljes interjút a Pénzcentrum oldalán lehet elolvasni.

