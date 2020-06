Betett a koronavírus a nyári diákmunkáknak is: aki viszont állást kap, ekkorát kaszálhat

Alig több, mint feleannyi diáknak jut idén nyári munka tavalyhoz képest, derül ki az RTL Klub híradójából. A koronavírus-járvány véget vetett a munkaerőhiánynak, a tanulók egy része ezért pénzkereseti lehetőség nélkül marad. Akinek viszont sikerül elhelyezkednie, 5-10%-kal magasabb fizetést kaphat az egy évvel ezelőttihez képest - a minimálbér-emelés miatt.

Napi 8 óra munkával akár nettó 200 ezret is hazavihet egy tanuló idén, ha állást kap.

A fiatalok nagy része nyári fesztiválokon dolgozna legszívesebben, ezek azonban szinte kivétel nélkül elmaradnak idén. A koronavírus miatt a boltok és az éttermek is kevesebb diákmunkást keresnek, mint tavaly.

