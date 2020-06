Ez azért komoly: ennyiért traktorozhatsz egy órát az ország első élménytanyáján

HelloVidék: Mi adott motivációt arra, hogy belevágjanak egy ilyen élmény-tanya létrehozásába?

Tóth Diána: Az agrárium az életünk, a hivatásunk. A növénytermesztés, állattenyésztés tölti ki napjainkat, és szerettük volna mindezt megmutatni másoknak is. A turizmus, vendéglátás mindig is része volt a családi vállalkozásunknak, hiszen a Tisza-tó mellett élünk. Már évek óta gondolkoztunk, hogyan tudunk egy olyan programot, egy egyedi lehetőséget biztosítani, amivel egyrészről valós betekintés nyerhetnek a hozzánk látogatók a mezőgazdaságba, másrészről pedig igazi élményt nyújt a számukra.

HelloVidék: Hogyan jött létre a tanya? Övezték buktatók a kezdeti munkákat?

Tóth Diána: Valójában az ötlet egy családi pihenés kapcsán ugrott be. Valami olyasmi érzés volt, mint mikor az ember a fejéhez kap, hogy eddig erre nem is gondoltunk… Elkezdtük az egyeztetéseket, hogyan és miként lehetne mindezt kivitelezni. Buktatókat egyelőre nem tapasztaltunk inkább úgy mondanám, hogy folyamatosan tanulunk, tanuljuk és tapasztaljuk mit is szeretnének mindazok, akik hozzánk látogatnak. Több mindent is változtattunk az évek alatt, hogy minél inkább tudjunk a vendégek igényeihez igazodni. Első körben inkább gyerekek számára gondoltuk a programokat, de azt tapasztalatunk, hogy percek alatt megunták a dolgot, a szülőket pedig jobban érdekelte a traktorozás, így ma már inkább felnőtteknek születésnapra, névnapra, különleges évfordulókra, vagy épp csapatépítőre szánjuk a traktor vezetés élményét.

HelloVidék: A programok szervezése mellett foglalkoznak gazdálkodással is. Milyen területen tevékenykednek?

Tóth Diána: Igen gazdálkodunk, szántóföldi növénytermesztés a fő csapás irány, és pontosan ezért tudjuk úgy alakítani a programokat, az élmény traktorozást, hogy a szezonális munkálatokba be tudjanak csatlakozni hozzánk látogatók, legyen szó, tárcsázásról, szántásról, mindenről, ami a talajmunkálatokba beletartozik.

HelloVidék: Milyen szórakozási, kikapcsolódási lehetőségek várják a tanyára látogatókat? A traktorozás mellett állatokkal is lehet találkozni?

Tóth Diána: Jelenleg az élmény traktorozás a fő attrakciónk, ami Magyarországon egyedülálló. Állattartásban sokáig gondolkoztunk, de elvetettük, mert a környékünkön is nagyon sok és remek állatsimogató van, nem akartuk a századik lenni.

HelloVidék: Hogyan kell elképzelni egy napot a "tanyán"? Van segítségük, vagy egyedül látják el a munkákat?

Tóth Diána: A “Élmény Tanya” egy fantázia név, melynek a célja, hogy a vidéki programokat népszerűsítsük. Van egy szuper csapatunk, akikkel együtt dolgozunk. Kollégáink vezetik be a vendégeket a traktor vezetés rejtelmeibe. Tapasztalt gépkezelőnk tartja meg a oktatást és foglal helyet a látogató mellett.

HelloVidék: Hogyan érintette a gazdaságukat a koronavírus-járvány? Mit tapasztalnak, milyen hatással volt ez a tanyára nézve?

Tóth Diána: A koronavírus hatására a programjaink teljesen leálltak. A munka továbbra is folyt, hiszen a mezőgazdaság nem állhat le, csak a vendéginket nem tudtuk fogadni. Vendégházunk építése is csúszott, így a tervezett június nyitást, az őszi időszakra eltolódott. Azt tapasztaltuk, hogy továbbra is keresnek bennünket, a nyári, őszi időszakra már több foglalásunk is van, aminek nagyon örülünk. Július 01-én pedig szerencsére újra megnyitottuk a kapukat. Nagyon várjuk már, hogy találkozhassunk vendégeinkkel.

HelloVidék: Milyen intézkedéseket kellett bevezetniük a vírus miatt?

Tóth Diána: A virus ideje alatt vendégeket nem fogadtunk, azonban továbbra is fontos számunka, a védekezés, amire nagy gondot fordítunk a jövőben is.

HelloVidék: Milyen terveik vannak ennek fejében a jövőre nézve? Jelent előnyt a járvány idejében, hogy szabadtéren történik minden „foglalkozás”?

Tóth Diána: A terveink elég szerteágazóak. Sok minden van a tarsolyunkban, amiből már egyet el is mesélhetek, hogy 2021-től TulipGarden Tisza-tó névvel egy látvány tulipánkertet hozhatunk létre. Az egyeztetések még folynak, mégis nagyon örülünk, hogy az élmény traktorozás mellett egy csodálatos tulipános házigazdái lehetünk.

HelloVidék: Végezetül, mesélnének néhány emlékezetes, vagy Önök számára kedves, szívmelengető pillanatról, emlékről a tanyával kapcsolatban?

Tóth Diána: Minden kedves vendégünknek van valami igazán egyedi sztorija, miért is jön el hozzánk. Volt olyan, aki elhozta a nagymamáját is, mert emlékeztek arra, mikor nála nyaralt kisgyerekként, mindig mondta az utcában elvonuló traktorok után, hogy egyszer ő is vezetni fog egy ilyet. Látni lehetett a meghatottságot, mikor fotózkodtak és ölelték egymást. Volt olyan sztori is, hogy valaki a feleségével jött el, nekik a meséjük pedig az volt, hogy külföldön, egy farmon ismerték meg egymást, a fiatalember akkor dobogtatta meg a már felesége szívét, mikor egy nagy traktorból kiszállt. Ezt az érzést elevenítették fel. Csodás volt. Ez csak két történet, de számos ilyen emlékezetes pillanatot tudnék még mesélni. Ezek valóban olyan élmények, amiket nem is nagyon tudunk leírni, egy hasonló szép pillanatban mi is mindig meghatódunk. Köszönjük, hogy részesei lehetünk ezeknek.

Címlapkép: Getty Images

