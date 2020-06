Ezekről a gyümölcsökről lemondhatunk idén? Erre számítanak a gazdák

Ahogy a portál írja, a nagykörűi kertekben már piroslanak a cseresznyefák. A korai cseresznyefajták már jócskán érnek, éppen ezért minden nap ellenőrzik őket a gazdák, mivel félnek, hogy az eső, esetleges vihar nehogy kárt okozzon a termésben. Az elmúlt napokban is kiadós jégeső volt a településen.

Valóban volt jégeső, de szerencsére nagy kárt nem okozott. Ha valaki mégis tapasztalt ütésnyomokat a szemeken, akkor egy erre alkalmas szerrel kezelhette, mely segít beforrni az esetleges héjsérüléseknek. Jelenleg inkább a legnagyobb félelem az, hogy az aszályos idő után érkező csapadék repedést fog okozni, főleg, ha melegben érkezik majd

- mesélte Túri Tibor, a település polgármestere. Mint mondta, a korai fajták, így például a Bigarreau Burlat, a Rita, a Carmen és a Vera jelentős része sajnos károsult. A Tisza-parti település fő cseresznyefajtája, a Germersdorfi azonban szerencsére egész jól megmaradt, területenként változóan harminc-hetven százalék termés van rajta.

Igaz, még lesz egy tisztító hullás, kérdés az is, hogy ez majd mennyi termést vesz el. A későbbi fajták, így például a Katalin és a Hedelfingeni óriás tekintetében ugyanez a helyzet. Összességében ez nem mondható rossz eredménynek. Bízunk az elkövetkező napok időjárásában

- tette hozzá a polgármester.

A nagykörűi gazdák reménykednek

A közelmúltban az egyik esőzés alkalmával valóban esett jég is, szerencsére apró szemű volt, és rövid ideig hullott. Fáinkon nem okozott nagy kárt, reméljük, hogy a szokásos termésmennyiséget szüretelhetjük majd

- Rimóczi Dénes, kistermelő.

Sajnos megfáztak a virágok, három-négy hullámban jött a fagy, így a korai cseresznye szinte teljes mértékben odalett. A Germersdorfi jobban átvészelte, ennél hetven-nyolcvannyolc százalék közötti veszteséget állapított meg a hatóság. Van olyan hatalmas cseresznyefám, amin jó, ha fél vödörnyi, azaz öt-nyolc kiló termés lesz. De egy-két ládányinál többet nemigen fogok tudni leszüretelni a fákról. A meggy nálam talán kicsit jobb, legalábbis a védettebb helyeken lévők. Az aszály pedig a fiatalabb fák termését ritkította meg, nálam körülbelül ötvenszázalékos a veszteség

- sorolta Lakatos Lászlóa gyümölcsösgazda. Elmondta, a barackja is odalett, szilvából is alig akad, a körtéből a későbbi virágzásúak még megvannak.

A térség legjelentősebb meggyültetvénye Tiszajenő környékén található. Összesen mintegy háromszáz hektáron foglalkoznak a termesztésével. Idén viszont jó terméssel nem számolhatnak.

Eléggé megviselte a gyümölcsöst ez az időjárás. A termés rosszul kötött, megfázott, lefagyott, nem lesz sok belőle. A meggy most kezdett el potyogni, de még nem tudni, mennyi hullik le belőle. Tavaly is csak legfeljebb ötvenszázalékos volt a termés a rossz kötés miatt, idén még annyi se lesz. A korai szilva is szinte teljesen elment, a későbbi jobban megmaradt, de a cseresznye és a sárgabarack nagy része is odalett

- hangsúlyozta Gyapjas József.

Ilyen még nem volt, mint most, hogy négyszer kellett füstölnöm a fagy miatt. Az érdi bőtermő meggy viszonylag jónak tűnik, szinte ugyanakkor virágzott az újfehértói. Van száz darab sárgabarackfám, többségében Gönci, ezek termése viszont szinte mind lefagyott, ami hat-hétszázezer forint kárt jelent. Szilvám kevés van, de ott is kevesebb a kötés a tavalyinál. A hagyományos őszibarackból pedig közepes termés várható

- számolt be róla Horthy Csaba, gyümölcstermesztő.

Címlapkép: Getty Images

