Horror árak a magyar piacokon: ennyiért mérik most a szezon slágereit

Folyamatosan beszámolunk arról, hogy milyen károkat okozott az aszály vagy épp a viharos időjárás a terményben. Az előrejelzések viszont még mindig nem túl megnyugtatóak: a következő egy héten is várható folyamatos esőzések miatt akár további mennyiségi és minőségi károkra lehet számítani.

A húsvét utáni fagyok megtizedelték a görögdinnye ültetvényeket, a gazdák újraültettek, és így már van ok a bizakodásra a dinnyetermést illetően. A tavaszi fagyok és az aszály miatt jelentősen kevesebb lesz az idei cseresznyetermés, fogyasztói ára pedig az előző évek átlagához képest akár 20-30 százalékkal is magasabb lehet. Ez csak néhány péda arról, hogyan befolyásolta az eddig időjárás a gyümölcstermést. A nyári aszályok várhatóan további nehézségeket fognak okozni.

Az viszont már most látszik, hogy a fogyasztói árak átlagosan 0,4 százalékkal növekedtek. Az élelmiszerek ára 0,7 százalékkal nőtt, ami meghatározóan az idényáras élelmiszerek (burgonya, friss zöldség, gyümölcs) 5,1százalékos áremelkedésének a következménye. Ezt tapasztalhatjuk is a boltokban piacokon, ha bevásárolni indulunk. Az viszont, hogy milyen tágra nyílik a pénztárca, nagyban befolyásolja, hogy miből és mennyit vásárolunk. Éppen ezért annak jártunk most utána, hogy az egyes piacokon, illetve áruházakban, mennyiért juthatunk hozzá legkedvesebb gyümölcseinkhez.

Főváros vagy vidék?

Első körben az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszerét vettük szemügyre, ennek alapján képet kaptunk a vidéki és budapesti piacok felhozataláról és árairól.

Vidéki fogyasztói piacok: belföldi gyümölcsök fogyasztói ára Debrecen piacok Szeged piacok Alma 450 - Cseresznye 1 200 880 Meggy 1 400 850 Kajszi - 1 500 Szamóca 1 600 1 600 Köszméte 900 850

A legfrissebb adatok alapján azt mondhatjuk, hogy a vidéki fogyasztói piacokon drágán adják a szezonális gyümölcsöket. Ha a táblázatra pillantunk láthatjuk, hogy a kajszi és a szamóca számít most a legdrágább terménynek. Ezzel szemben, ha megvizsgáljuk a nagybani piacok árait, akkor kiderül, hogy az alma 110 Ft/kg, a cseresznye 600 Ft/kg, a meggy 680 Ft/kg, a szamóca 1000-750 Ft/kg, a köszméte pedig 600 Ft/kg áron eladó. Ez már önmagában hatalmas különbségnek számít, főleg egy nagybevásárlás sorá. Tehát a nagybani piacokon jelenleg olcsóbban megúszhatjuk a vásárlást.

Itt persze nem álltunk meg, megnéztük, mi a helyzet a fővárosi piacokkal. Hiszen a körkép akkor teljes, ha ezeket az adatokat is összevetjük a vidéki árakkal. Először a budapesti fogyasztói piacokat néztük meg. Az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendsze alapján a budapesti piacokon a málna, meggy, cseresznye, és az őszibarack számított a legdrágább vételnek.

Budapesti fogyasztói piacok: belföldi gyümölcsök fogyasztói ára Bp. Fehérvári piac Bp. Vámház körúti piac Alma 249 249 Cseresznye 980 698-980 Meggy 980 698 Kajszi - 598 Őszibarack 980 798 Szamóca 880 798 Köszméte 900 698 Málna 5800 -

Mivel több szemszögből szerettük volna feltérképezni az árakat, ezért természetesen megnéztük a Piaconline adatait is. Ez alapján a budapesti árak egészen kiugrónak mutatkoznak. A vidéki árak eltörpülni látszanak a népszerű budapesti piacok tételei mellett.

Nagycsarnok Kórház utcai Vásárcsarnok Rákóczi téri Vásárcsarnok Bosnyák téri Vásárcsarnok Alma 398-1400 480-698 350-798 198-1880 Cseresznye 780-1500 1480-1680 890-2400 798-1580 Meggy - 1580 - 1198-1580 Málna 7840 3980-5600 7980 4598-5800

Érdemes inkább az üzletek felé fordulni?

Hogy kiderítsük, hol érdemes beszerezni a kedvenc gyümölcseinket, megnéztük az áruházak kínálatát is. Nem árt ezzel is tisztában lenni, hiszen bármikor elcsíphetünk egy akciót vagy nagyobb leárazást. Persze mindig figyelni kell a kínált termények állapotára, ugyanis a nagyobb ládákban könnyebben összetörik, megzúzódik bármelyik túlérett gyümölcs. A körképünkhöz a nagyobb élelmiszerláncokat vettük alapul, melyek a legtöbb vidéki városban megtalálhatók.

Tesco SPAR Lidl Alma 599 Ft/kg 149-899 Ft/kg 349 Ft/kg Cseresznye 1998-2598 Ft/kg - - Málna 3592 Ft/kg - - Görögdinnye 249-499 Ft/kg 169-199 Ft/kg 229 Ft/kg

Úgy tűnik a nagyobb áruházakban szintén barátságosabb árakkal találkozhatunk. Itt kiugrónak a cseresznye ára mutatkozott. Ha összevetjük az áruházak és a vidéki piacok árait, láthatjuk, hogy az eltérés nem olyan kimagasló. Sőt, kedvező akciókba botolhatunk egy-egy termék esetén, így lényegesen alacsonyabb áron juthatunk gyümölcshöz a nagyobb üzletláncoknál is.

Összességében láthatjuk, hogy bár elsőre riasztónak tűnnek a vidéki árak, a fővárosi piacokhoz képest mégis csak kedvezőbbek. Érdemes tehát helyi piacokat, termelőket keresni, hiszen az áruházakban sokszor kedvező akciókkal kecsegtetnek, de még ez sem közelíti meg a piaci árakat. Ennek alapján érdemes egy kört sétálni a piacon, hátha jó üzletet köthetünk, akár nagyobb mennyiség vásárlása esetén is.

Címlapkép: Getty Images

