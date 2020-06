Beindult a lakáskeresés: ismét megugrott a kereslet az ingatlanpiacon

A kereslet ilyen intenzitású megjelenésével a szakemberek további visszazárkózást és erősebb júniusi ingatlanpiacot prognosztizálnak. A járványhelyzet okozta piaci átrendeződés miatt is a fővárosi vevői oldalon erősödött a nagyobb lakásba költözők aránya, a vevők negyede ezzel a céllal vásárolt lakást.

A befektetői hangulat még óvatosabb szinten stabilizálódott, vevői oldalon a fővárosban 30 százalék, vidéken 23 százalék vásárolt ezzel a céllal, amely az előző évekhez képest gyengébb aktivitást jelent. A befektetők többsége viszont bízik az ingatlanpiacban, eladói oldalon csak minimálisan nőtt az arányuk. Az eladók mindössze 7 százalék jelölte meg a befektetés értékesítését indoknak a tranzakció során, ez az elmúlt év májusában 5 százalék volt.

A Duna House által értékesített ingatlanok értéke alapján változó képet mutat a májusi piac. Országos tekintetben a téglalakások értéke tovább nőtt, míg panellakások tekintetében csökkenés tapasztalható. Budapesten az értékesítési idő minden esetben növekedett, azaz tovább lassult a piac, jelenleg 3-4 hónappal érdemes számolni az eladóknak. A belvárosban értékesített ingatlanok értékében a májusi csökkenést a kevesebb tranzakció és a 6.-7. kerületi ingatlanok nagyobb aránya okozta.

Az alku mértéke országos tekintetben is tovább nőtt, jelenleg átlagosan 6 százalékos alku lehetőségével tudnak élni a vevők. Továbbra is a nagyobb ingatlanokra volt kereslet Pest megyében, a 80 és 120 négyzetméter közötti otthonok közel az adásvételek felét képezték (42 százalék), továbbá a 160 négyzetméternél nagyobb ingatlanok aránya is 9 százalékpontot emelkedett az előző év azonos időszakához képest.

Címlapkép: Getty Images

