A járvány még erre is kihatott: átalakult a magyarok fizetési szokása

Lett hatása az üzletek és a járványügyi szakemberek felhívásának, hogy járvány idején biztonságosabb az elektronikus fizetési módok használata, mint a készpénzé

- derült ki a Napi.hu megbízásából a Pulzus Kutató által készített reprezentatív közvélemény-kutatásból.

Ahogy a portál írja, a felmérésben arra kérdeztek rá, hogy mennyi készpénzt használt a lakosság a veszélyhelyzet idején. Az eredményekek azt mutatják, hogy ugyan a lakosság kétötöde nem változtatott a készpénzhasználati szokásán, 16 százalékuk viszont több készpénzt használt, mint korábban. Valamint 38 százalék nyilatkozott úgy, hogy csökkent a készpénzhasználat.

A koronavírus hatása ezen a téren is megmutatkozik, hiszen a válaszadók 16 százaléka szerint azért használ kevesebb készpénzt, mert ezzel is óvja magát a koronavírustól. Ez azt jelenti, hogy több mint minden hatodik magyar állampolgárnál a járvány volt az a motiváló tényező, ami csökkentette a nemzetgazdaság számára is nagy terhet jelentő készpénzhasználatot.

Egyes számítások szerint évente 450 milliárd forintos extra terhet ró ez a büdzsére. A válaszadók 22 százaléka úgy nyilatkozott, azért használ kevesebb készpénzt, mert az újfajta megoldásokat választotta helyette

- írja a portál. A teljes cikk itt olvasható tovább.

Címlapkép: Getty Images

