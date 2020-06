Szenzációs áttörés Pécsett: ilyen hidrogénhajtású járművekkel járhatunk hamarosan

A pécsi vállalkozás még 2003-ban, egy hannoveri kiállításon figyelt fel egy szinte teljesen elkülönülő kiállítási területen szereplő, energetikai újdonságokat bemutató, maximálisan környezetbarát technológiára. A hidrogén, mint üzemanyag felvetése akkoriban még egy kicsit utópisztikusnak tűnt, ám egy, a figyelmüket felkeltő berendezésben mindenképpen óriási lehetőségeket láttak. Ez a tüzelőanyag-cella ugyanis egy olyan elektrokémiai átalakító, amely a hidrogén oxigénnel történő katalitikus reakciójával úgy állít elő magas hatásfokkal villamos energiát, hogy közben hő szabadul fel. A keletkező melléktermék pedig nem más, mint a víz. A hannoveri vásárlátogatás után tehát eldöntötték, hogy feltétlenül érdemes lesz megismerni ezt az új technológiát.

Több mint tizenöt éve foglalkozunk hidrogéncellás fejlesztésekkel és miközben megismertük ennek az előnyös tulajdonságait, a szenvedélyünkké vált a megújuló energiák felhasználása. A hidrogén pedig egy olyan energiahordozó, ami a leginkább környezetkímélő és rengeteg előnyös tulajdonsággal rendelkezik. Az első pillanattól fogva azon gondolkodtunk, hogy mi mindenre lehetne felhasználni, amivel segíthetjük a gazdaság működését. Ekkor merült fel a szünetmentes áramforrás, az energetikaipar, de a járműipar lehetősége is. Beleástuk magunkat a téma nem túl bőséges szakirodalmi forrásaiba, nyugat-európai tanulmányutakon vizsgáltuk a technológiát és továbbképeztük magunkat. Elsőként megalkottunk egy tiszta hidrogénnel működő, elektromos kerékpárt, amire mindenki rácsodálkozott. Ezután jöhetett egy 3-4 személyes, 300 wattos horgászcsónak, amit néhány órás időtartamra alkalmas hidrogénpalackokkal szereltünk fel. És ekkor jöttek az első sikerélmények

– mondta el a HelloVidék kérdésére Hirth Ferenc, a pécsi Kontakt-Elektro Kft. ügyvezetője.

De hogy miért is kell nekünk ez a technológia? A világ kőolaj és földgázkészleteinek kimerülése 40-50 évre becsülhető, ráadásul ezeknek az ára folyamatosan és jelentős mértékben emelkedik, egyre komolyabbak a stratégiai veszélyek az ellátás biztonságában. Az energiatermelés, a motorizáció óriási környezetkárosító hatását tehát mielőbb, és radikálisan kell csökkenteni. Amennyiben a hidrogént, mint az univerzumban szinte korlátlan mennyiségben rendelkezésre álló energiahordozót versenyképes áron leszünk képesek tüzelőanyagcellákkal elsősorban elektromos energia, másodsorban hőenergia előállítására használni, úgy ez a technológia sikerre van ítélve. A tüzelőanyag-cellás energia-előállításnak, mint technológiának van egy olyan jellemzője, amellyel mai ismereteink szerint egyetlen technológiai versenytárs sem rendelkezik: ez a környezetre gyakorolt hatás. A melléktermékként keletkező vízgőz mellett, csak minimális emisszióval lehet számolni.

Az első sikerélmények után találtunk két partnert, a Magyar Tudományos Akadémiát és a Budapesti Műszaki Egyetemet, akikkel közös fejlesztésbe kezdtünk. Egy úgynevezett „stacket”, egy elektrokémiai reaktort kezdtünk el kiépíteni, ami a modern berendezések szíve-lelke. Hamarosan eljutottunk az 5 kilowattos rendszerig, amit fejlesztési pályázatokkal sikerült megvalósítani és 2013-ban már jól bemutatható prototípusokkal álltunk elő. Ezután ismét ott tanulmányoztuk a technológiát, ahol ez már jól működik, majd megkerestünk két piacvezető céget, a kanadai Hydrogenics-et és a Ballard-ot. Úgy éreztük, hogy a versenyhelyzetben csak velük tudunk előre lépni, ezért az ő berendezéseiket használtuk fel a fejlesztéseinkhez. Ezután született meg egy 3000 wattos csónak, illetve egy szünetmentes tápegység, amiből már értékesíteni is tudtunk az osztrák piacra

– mesélt az eddig bejárt, hosszú útról az ügyvezető.

A hidrogén meghajtású járművek melletti legfőbb érv, hogy ezek a járművek zajmentesen képesek közlekedni, és tökéletesen tiszta levegőt hagynak maguk után. Ez egy zajos és füstös városban, de a természeti környezetben is igen fontos szempontnak számít. Nem véletlen, hogy a hidrogénhajtás egyre elterjedtebb.

Mi a többcélú felhasználásban hiszünk, ezért gyártó-fejlesztő cégként egy saját termékcsaládot szeretnénk a piacra vinni. Egy mobil áramforrás ki tudja váltani a hangos és magas károsanyag kibocsátású diesel aggregátorokat. A fejlesztés alatt álló, 15 kilowattos, nyolcszemélyes, tisztán hidrogénhajtású kishajó a Balatonon és a folyóink vizén is bevethető. Emellett egy másik pécsi vállalkozással közösen (Seres Kft.) szeretnénk egy abszolút környezetbarát kommunális hulladékgyűjtő járművet kifejleszteni a hazai piacra. Ezek mind látványos megoldások, amelyek magukért beszélnek

– hangsúlyozta Hirth Olivér, a pécsi vállalkozás másik ügyvezetője.

A szakemberek azonban nem bízták a dolgot a véletlenre: megbízták a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karát, hogy készítsen egy felmérést a témában. A hidrogénhajtás ez alapján egyértelműen kedvező visszhangot váltott ki. Továbbra is kérdés azonban a tyúk és a tojás klasszikus problematikája, már ami a piaci igényeket és a fejlesztési törekvéseket illeti. Az eladható termékhez kiépített infrastruktúrális háttér szükséges, de az infrastruktúrát csak létező, erős igény alapján éri meg fejleszteni. Jó hír, hogy a Nemzeti Energia- és Klímaterv már tartalmazza a hidrogén szerepének elismerését és a kormányprogram 2020-ra már kettő darab hidrogén töltőállomás telepítését is tervezi az országban.

A hidrogénhajtású hajó hosszabb üzemidő mellett nagyobb teljesítményt ad. Hogy ez miben különbözik az elektromos hajtástól? Egy akkumulátor kapacitása attól függ, hogy mekkora teljesítménnyel használják, ám az üzemanyagcellának egyértelműen jól kalkulálható kapacitása van és gyorsan rendelkezésre áll: egy hidrogéncellás hajót öt-tíz perc alatt fel lehet tankolni. A hajóba vízhűtéses tüzelőanyag-cellát építettünk, ami a Balaton vizét forgatja és azzal hűti azt. Mindössze három kilogramm hidrogénnel két-három órás üzemidőt tudunk teljes teljesítményen garantálni. A hidrogénben tárolt energia kinyerése tüzelőanyag-cellával a leghatékonyabb, és a technológia fontos tulajdonsága a hálózatfüggetlenség

– magyarázta a műszaki előnyöket Csordás Antal, a fejlesztőcsoport vezetője.

Az eljárás ugyanakkor ma még meglehetősen költséges és problémája, hogy a hidrogénnek elég nagy a tárolási igénye. A napi gyakorlatot az is nehezíti, hogy a hidrogénkutak kiépítése ma még nem igazán elterjedt, de talán pont ebben rejlik a piaci hasznosítás egyik lehetősége. A hidrogénhajtás ösztönzését az Európai Unió fejlesztéspolitikája is támogatja: ennek köszönhetően az elkövetkező években több száz hidrogénkutat fognak létesíteni Európában. Ez pedig arra mutat, hogy a hidrogénhajtású járművek és technológiák meglehetősen elterjedtek lesznek az elkövetkező évtizedekben.

