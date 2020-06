Brutális fejlesztés veszi kezdetét: megduplázza hűtőraktár-kapacitását az Aldi

A logisztikai központunk egy 8800 négyzetméteres hűtőraktárral bővül, így megduplázzuk a magyarországi hűtőraktár-kapacitásunkat

– mondta lapunknak Bernhard Haider, az Aldi hazai ügyvezető igazgatója

Mint mondta, a több milliárd forintos fejlesztés jóval nagyobb hűtött-termék kínálatot tesz lehetővé, egyúttal 50 fővel növekszik a raktári dolgozók létszáma, így csak a logisztika területén több mint 550 embernek adnak munkát. A tervekben az szerepel, hogy még idén átadják és üzembe helyezik a raktárat. Összesen csaknem 8,5 milliárd forintot fordítottak beruházásra az elmúlt évben, ebből 4,6 milliárdot a hálózat bővítésére, amire az idén is ehhez hasonló összeget szánnak.

Számos beruházást indítottunk, hogy versenyképesek maradjunk, a piacra lépésünk óta pedig már több mint 184 milliárd forintot fektettünk be Magyarországon

- összegzett Haider.

A járványhelyzet okozta változásokról úgy nyilatkozott, hogy a márciust több hullámban pánikvásárlások jellemezték, áprilisban viszont elmaradt a várakozásoktól a húsvéti forgalom a korábbi felhalmozások, illetve a kijárási korlátozások miatt.

Májusra már kirajzolódtak az új fogyasztói trendek: a home office és a sokáig zárva tartó vendéglátóipari egységek miatt sokan főztek otthon, amit az alapvető és tartós élelmiszerek iránti megnövekedett kereslet is igazol. Egy ilyen válság, ami egyszerre érinti a gazdaságot, az egészségügyet és a társadalom eddigi működését, mindenki részéről áldozatokkal jár, ezért jogkövetők, megfizetik a különadót. A pénzügyi keret a mostani bővülési ütemnél nagyobb expanzióra is lehetőséget adna

- magyarázta az ügyvezető igazgató.

Az új üzletek építése hosszú távon, éves szinten kiszámítható mértékben jelentene stabil megbízást a hazai építőiparnak, amire a lakásépítések visszaesése, illetve a vírus következtében kialakult válság miatt szüksége is lehet

- tette hozzá a vállalatvezető.

A kínálat több mint 50 százaléka magyar cégektől érkezik, és a beszállítóinkkal azon dolgozunk, hogy ami még nem érhető el hazai forrásból, a jövőben azt is itthonról szerezzük be. Az Aldi stabil partnere 260 magyar termelőnek és gyártónak, de a Német-Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával szorosan együttműködve számos hazai cég nemzetközi piacra lépését is segítik

- mesélte a beszerzésről Bernhard Haider.

A részmunkaidős foglalkoztatási modell sikerességét igazolja, hogy az üzletvezetőket leszámítva a bolti eladók mintegy 85 százaléka részmunkaidőben dolgozik, és így is kimagasló, más szektorokkal is versenyképes bért tudhat magáénak. A logisztikában bő 40, az adminisztráción mintegy 20 százalék választja a részmunkaidőt. A családanyák számára is rendkívüli rugalmasságot biztosít ez a modell, ezért a hölgyek 80 százaléka a részmunkaidős szerződést választja

- számolt be a foglalkoztatottságról a ügyvezető.

Címlapkép: Getty Images

