Kormányzati támogatáshoz jut a vidéki gyár: Orbán Viktor szerint küzdeni kell érte

Kormányzati támogatást ígért a győri Audi-gyárnak Orbán Viktor, aki abból az alkalomból látogatott az üzembe, hogy elindították a harmadik műszakot. Ugyanakkor az üzem teljesítménye még elmarad a koronaválság előtti időszakétól, írja a Magyar Nemzet. Hétfőtől a motor- és járműgyártás ismét a megszokott munkarendben termel.

A koronavírus-járvány gazdasági hatása még az olyan, világszínvonalon kiemelkedő gyárakat is rendkívül érzékenyen érinti, mint az Audi, és az is nyilvánvaló, hogy a gazdaság újraindításához – még a saját lábán megálló Audi-gyár újraindításához is – kell kormányzati segítség. Ennek hiányában ugyanis a gazdaság nem indul újra

- mondta Orbán Viktor. Azt is hozzátette, hogy a kabinet kész pénzügyi hátteret is biztosítani a gyár teljes kapacitáson való működéséhez. A magyar ipar büszkeségének nevezte a győri Audi-gyárat, eddig több mint 11 milliárd euró (mintegy 3,7 ezermilliárd forint) értékben fejlesztettek a ma már környezetsemleges gyárban. De most még az Audi-gyárért is küzdeni kell, fogalmazott a miniszterelnök.

Alfons Dintner, az Audi Hungaria Zrt. igazgatóságának elnöke az eseményen úgy fogalmazott, hogy a vállalat egyre inkább kompetencia-központtá fejlődik. Arról is beszélt ugyanakkor, hogy egyelőre messze vannak a koronavírus-járvány előtti normális állapotoktól, a vásárlások még visszafogottak, a vevői igények korlátozottak. A cég április közepén indította újra gyártósorait, első lépésben egy műszakban, majd fokozatosan futtatta fel termelését. A cég 2019 végén 12 807 munkatársat foglalkoztatott.

Címlapkép: Getty Images

