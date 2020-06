Ezzel húznak le az autónepperek: így úszhatod meg a csúnya átverést

Bár a vészhelyzet véget ért, a járvány nagyban megváltoztatta a magyarok közlekedési szokásait. Rengetegen váltanák ki a tömegközlekedést azzal, hogy egy olcsóbb autót vásárolnak, legalábbis erről beszélt a Pénzcentrumnak egy kereskedő:

Hála az égnek már visszatértek a vásárlók, nyilván nem akkora volumenben, mint a koronavírus előtt, de azért már szép számmal jönnek, nézegetik az autókat. Sokan nem titkoltan azért, hogy ne tömegközlekedve kelljen bejárni mondjuk dolgozni, mert hiába csitul a járvány, azért bennük van a félsz. Úgyhogy nálunk is be kellett tárazni olcsóbb modellekből is, sokan keresik a 600 ezer forint alattiakat.

A piacon rengeteg ilyen árkategóriás jármű van, legalábbis a legnagyobb használtautós oldalon több mint 12 300 hirdetés van fent, amelyekben 600 ezer forint alatti járgánykat kínálnak eladásra. Nyilván ennyi pénzért nem zsírúj autókat árulnak, a 600 ezer környékén hirdetett példányok 15-20 évesek. A választék széles, az Opel Astrától kezdve a Ford Focuson át egészen a Peugeotokig lehet válogatni.

Eléggé felhígult a magyar használtautó-piac, egyre többen vágnak bele, és hoznak be néha eléggé kétes állapotú kocsikat, például Németországból - mondta a Pénzcentrumnak a használtautó-kereskedő, aki szerint éves szinten több ezer magyart vernek át a kocsikkal. A vállalkozó úgy látja, sokan nem elég körültekintőek, nem nézik át tüzetesen a kiszemelt járgányt, csak nyugtázzák: "szemre jó". A megfontoltabb döntéshez tippeket is adott a kereskedő a portálnak.

A teljes cikk a Pénzcentrum oldalán olvasható.

Címlapkép: Getty Images

KIHÚZNA A BAJBÓL 2 MILLIÓ FORINT? Fontos! 2020. december 31-ig minden hazai banknál igényelhetőek az akciós fogyasztási hitelek, melyek kamata egységesen 5,9%. A kedvezményes személyi kölcsön kamata viszont a legtöbb banknál 2021-től megváltozik, és így magasabb lehet a törlesztőrészlet is. Ha például 2 millió forintra lenne szükséged, akkor az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja, itt 60 hónapos futamidővel a kedvezményes időszakban 38414 forintos törlesztőre, míg 2021-től 40219 forintos törlesztőre számíthatsz. De nem marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, amely esetében, szintén 60 hónapos futamidő esetén, az 5,90 százalékos kedvezményes THM 7,96%-ra ugrik a THM-plafon megszűnése után. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x)