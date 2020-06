Kitörőben a kenyérforradalom: tényleg ilyen lesz hamarosan minden vekni a boltokban?

Évezredek óta velünk vannak, ott is teremnek, ahol a modern búzák nem, magas a beltartalmi értékük, egészségesek, különleges az ízük és készen állnak a jövő természeti kihívásaira: a tájfajta ősgabonák nem csak kiállták az idők próbáját, de kulcsszerepet kaphatnak a jövőben is.

A klímaváltozás miatt egyre extrémebb körülmények között kell majd megtermelni az alapélelmiszereket, ősgabona-kutatásaink így stratégiai jelentőségűek

– mondta el hazánk egyetlen önálló, kifejezetten fenntartható gazdálkodással foglalkozó szervezete, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) vezetője, Dr. Drexler Dóra

„A jövő kenyere – a kenyér jövője” címmel megrendezett sajtótájékoztatón. A sütési bemutatóval egybekötött eseményt a kenyérforradalom egyik bázisán, a KovászLabornak is otthon adó Jenői Pékségben tartották. Kutatók, gazdák és hagyományosan sütő pékek is egyetértettek abban, hogy az alakornak, a tönkének és a tönkölynek ott van a helye a 21. századi étkezési kultúrában, beleértve a gyerekek közétkeztetését is.

