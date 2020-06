Fellélegezhetnek a gombatermesztők: ezeket a gombákat gyűjthetjük most az erőkben, mezőkön

Az elmúlt hónapok rapszodikus időjárása a gombatermésre is alaposan rányomta a bélyegét. Az aszály alatt a talaj teljesen átszáradt. Így, annak ellenére, hogy mekkora mennyiségű eső esett, viszonylag sok időre volt szükség ahhoz, hogy elkezdődjön a növekedésük

– mondta Izsó Hunor békési gombaszakértő. Majd kitért arra is,hogy most azokkal a fajokkal találkozhatunk Békés megyében, amelyek a talaj felső rétegeit fűzik át fonalaikkal. Ahhoz még némi időre van szükség, hogy a nagyobb termőtestű gombák is előbújjanak a földből. Most a legtöbb helyen a mezei szegfűgombát találjuk meg. Ez egy kis kalapú, apró gomba, melynek szedése nehézkesebb, mint nagyobb „rokonaié”, mivel a fűben szálanként kell kiválogatni.

Ebből az alapanyagból kiváló, tejfölös leves készíthető. Jellegzetes aromája különleges gasztronómiai élményt nyújt. Melegszendvicsre ugyancsak kiváló, illetve ha valaki kellő mennyiségben szed belőle, remek pörköltet is főzhetnek belőle az ínyencek

- magyarázta a gombaszakértő.

Bár lassan lemegy a termőhulláma, de a sárga gévagombából is jócskán vihettek haza az erdőjárók. Ez a faj az utóbbi években vált divatossá, amikor az éghajlat-változással párhuzamosan a gombaszedők kiterjesztették a repertoárjukat, és a ritkább példányok felé is fordultak. A sárga géva fatörzsön, korhadékon nő. Fához rögzülő töve nagyon szívós, érdemes is a frissebb széleket levágni. Lapos keresztmetszetű gomba, amely ízében és némileg kinézetében is a csirkemellre emlékeztet. Magas csersavtartalma miatt érdemes tejbe, fokhagymás tejbe áztatni, esetleg azt követően kirántani, levest készíteni belőle. Ha az idősebb példányokat nem akarják elengedni, a termőtestet lehet szárítani is. Ami levesekhez, pörköltekhez is kiváló

-számolt be róla a portál. Mint írják a következő időszakban az ehető gombák közül megjelenhetnek az őzlábak, csiperkék és a tinóruk is.

Nem árt azonban az óvatosság, hiszen olyan nem ehető vagy mérgező fajokra is számítani kell, mint a nagy döggomba, és a fűben rövid időn belül megbújnak majd a susulykafélék. Amint beáll a tartós meleg, a gyilkos galóca is megjelenik

- figyelmeztet a szakértő.

A közvélekedés szerint az esővel és a melegebb hőmérséklettel együtt jár a gombatermés. A gombák is jóformán fuldokolnak a jelenlegi helyzetben, és a talaj felső rétegében felhalmozódott víz lassanként kezd is a visszájára fordulni. A gombák nedvességtartalma magasabb, bomlékonyabbak, könnyebben romlanak. Természetesen a most és a következő napokban jelentkező termőhullámot célszerű kihasználni, hiszen az elmúlt évek tapasztalatai alapján, ha beáll a szárazság, ritka lesz a gomba

- tette hozzá Izsó Hunor, aki arra kér mindenkit, hogy fogyasztás előtt nézessék meg szakemberrel a gombákat.

