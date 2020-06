A legjobb üzleti befektetés: továbbképzés, továbbképzés, továbbképzés (x)

Az informatikai szakemberek tudásának folyamatos fejlesztése és karbantartása már ma is olyan fontos beruházásnak számít, mint mondjuk a technológia fejlesztése vagy éppen az eszközbeszerzés. A továbbképzés egyszerre hoz rugalmasságot, új megközelítést, és növekvő versenyképességet. Ennek jegyében a digitális átalakulás két vezető vállalata, a Microsoft és a Budapest mellett Debrecenben és Szegeden is működő EPAM Systems újszerű együttműködésre lépett Kelet- és Közép Európában annak érdekében, hogy a digitalizáció minél több területen támogassa az üzletet.



Az elmúlt évtizedekben azt láthattuk, hogy a technológiai fejlődés jelentős változásokat hozott az üzleti világban éppúgy, mint a társadalomban. A technológia és az innováció új válaszokat ad azokra a kihívásokra, amelyek már régóta tornyosulnak előttünk. A COVID-19 járvány miatt a vállalkozások minden korábbi tevékenységüket, a működési modelljeiktől a vállalati kultúráig, újra gondolni, újra tervezni kényszerültek. A technológia sok mindenben segíti ezt a folyamatot. Ám a technológia nyújtotta lehetőségek maximális kiaknázásához elengedhetetlen, hogy a szervezeten belül teret engedjenek az emberi találékonyságnak, és az is, hogy rendelkezésre álljon a technológia használatához szükséges szakértelem. Ha egy vállalkozás valóban az alapoktól szeretné újra gondolni a működését, kulcsfontosságú, hogy a munkavállalói képesek legyenek a legmodernebb technológiákban gondolkodni, – mint például a felhő és a mesterséges intelligencia (MI) – és azokat a mindennapi munkájuk során használni, mert ezek a megoldások csak így lehetnek a változások motorjai.

Ezért nem csoda, hogy az üzleti életben egyre többen ismerik fel a továbbképzések jelentőségét és azt, hogy ez milyen előnyökkel jár: nemcsak a munkaadók, hanem a munkavállalók számára is. A továbbképzés a feltétele annak, hogy a munkavállalók tudása ne váljon idejétmúlttá a szervezeten belül. Azok, akik a képzésekben részt vesznek és továbbfejleszthetik magukat, elégedettebbek leszenek új feladatkörükben és a jövőjüket is inkább biztosítva látják a cégen belül.

Ennek jó példája az EPAM Systems, a világ egyik vezető digitális platform- és szoftverfejlesztője, valamint a Microsoft együttműködése, amely a Microsoft legnagyobb felhőtechnológiai képzési programját hozta tető alá Kelet-Közép Európában. Csak a múlt évben, 14 országból több mint 2200 mérnök és fejlesztő csatlakozott ehhez. Az EPAM várakozásai szerint idén nyáron több mint 400 új Azure szakértő fog kikerülni a képzésekből. A megszerzett képesítések ezekre a szakterületekre terjednek majd ki: Azure szakértő, Azure fejlesztő, Azure rendszergazda, DevOps mérnök, megoldástervező, adatmérnök, MI mérnök és biztonságtechnológiai szakértő.

Az EPAM ennek a programnak és az Azure-szakértelmének köszönheti, hogy együttműködésre léphetett például a The Philadelphia Youth Network (PYN) elnevezésű szervezettel, amely az Egyesült Államok-beli Philadelphia két legátfogóbb, a város fiataljainak oktatásáért és foglalkoztatásáért felelős programját irányítja. Ez a szervezet 1999 óta foglalkozik az életkörülményeik miatt hátrányos helyzetű fiatalokkal – lehetőséget teremtve számukra arra, hogy letegyék az alapvizsgákat. A szervezet programjai felkészítik a fiatalokat a munkaerőpiacon rájuk váró kihívásokra.

Ám ahhoz, hogy a PYN tényleg be tudja tölteni hivatását, ki kell tudnia használni a modern technológia nyújtotta előnyöket. Így amikor eljött az ideje annak, hogy végrehajtsák a régóta esedékes fejlesztéseket, az EPAM tűnt a legjobb partnernek arra, hogy támogassa őket ebben.

“Non-profit szervezetként minden egyes elköltött dollárból a maximumot kell kipréselnünk, hogy a lehető legnagyobb változást tudjunk elérni, miközben a lehető legtöbb értéket állítjuk elő. Ez az elvárás érvényes a technológiai befektetéseinkre is. Az EPAM segítségével a PYN teljesen új alapokra tudta helyezni a működését kiváltva a korábbi ColdFusion-ra épülő, elavult Oracle infrastruktúránkat egy korszerű .Net-re és Azure SQL szolgáltatásokra épülő alkalmazáscsomaggal. Az EPAM segített a vállalati felhasználóinknak is abban, hogy felgyorsítsák az adatelemzésre támaszkodó döntéshozatali mechanizmusaikat. Ebben fontos szerepe volt a PowerBI vezérlőpult és a vállalati riport folyamatok továbbfejlesztésének, aminek köszönhetően az intelligens eszközök alkalmazása a mindennapjaink részévé vált” – mondta Michael Pompey, a The Philadelphia Youth Network informatikai vezetője. “Az említett Microsoft eszközöknek az Azure/O365 környezetükbe történő integrációjával a PYN képessé vált megfelelni a fiatal munkakeresők folyamatosan változó igényeinek, miközben a járvány alatt is fenn tudtuk tartani a működésünket” – tette hozzá.

A Microsoft és az EPAM Systems elkötelezett aziránt, hogy az ügyfeleit és partnereit felkészítse a jövő kihívásaira, és hogy még hatékonyabbá, még versenyképesebbé tegye őket. Ennek révén a munkavállalók, pozíciójuktól függetlenül, olyan tudásra és képességekre tehetnek szert, amellyel mind saját magukat, mind munkaadójukat sikeressebbé tehetik, különösen a járványt követő időszakban, egy olyan „új világban”, amelyben a digitális megoldások még hangsúlyosabb szerephez jutnak.

Mesterséges intelligencia és szakértelem Közép-Európában



Kelet-Közép-Európában azok a vállalatok, vállalkozások látják úgy, hogy a mesterséges intelligencia komoly előnyökhöz juttatta őket, amelyek egyben a munkavállalóik képzését is elsődlegesnek tartják az új technológiák bevezetésével egyidőben.



Az MI alkalmazásában élenjáró vállalkozások munkavállalóinak 60 százaléka vett részt továbbképzéseken és 65 százalékuk mondta azt, hogy a munkaadójuk felkészíti őket arra, hogy sikeresek legyenek a mesterséges intelligencia által fémjelzett korban. Ezzel szemben az MI bevezetésében kevésbé aktív vállalatoknál a munkavállalóknak csak az egyharmada vett részt ilyen képzéseken. Erre vezethető vissza, hogy azoknak a felsővezetőknek csaknem háromnegyede (73%), akik az MI alkalmazásában élenjáró vállalatoknál dolgoznak, azt mondták, hogy már tapasztalják a mesterséges intelligencia bevezetéséből származó előnyöket. A mesterséges intelligencia bevezetésének elején tartó vállalkozásoknál ugyanez az arány 49 százalék, vagyis a válaszadók kevesebb, mint a fele.



Ezekből az eredményekből is látszik, hogy jól megfogható előnnyel jár az, ha a munkavállalókat felvértezzük azzal a tudással, ami ahhoz kell, hogy újra tudják gondolni a szerepét a munkájukban – így alakítva át a cég piaci működését, versenyképességének tényezőit.



