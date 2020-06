Megszólalt a szakértő: ez vár a munkanélküli magyarokra

Májusban 4.399 millió volt a foglalkoztatotti létszám, ami az előző hónaphoz képest 34 ezres növekedést mutat. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 48 ezer új álláshely szűnt meg, a közfoglalkoztatottak létszáma 26 ezer fővel csökkent, az itthonról külföldi telephelyre ingázók száma pedig 23 ezerrel lett kevesebb, így a teljes foglalkoztatotti létszám 4.403 millió volt 97 ezer fős éves csökkenéssel az előző év azonos időszakához képest, a március-májusi időszak átlagában. A 15-74 éves korosztályban a gazdaságilag aktívak száma egy év alatt 68 ezer fővel 4.593 millióra csökkent. Így a legideálisabb munkavállalási korú, 20-64 éves korosztály 73.9%-a dolgozott ebben az átmeneti időszakban, ami érdemben meghaladja az Európai Unió 73.1%-os, 2019-es átlagos éves rátáját.

A foglalkoztatottak száma a feldolgozóiparban és a nem piaci szolgáltatások terület csökkent, a többi ágazatban pedig nőtt

2020 I. negyedévében az előző év azonos időszakához képest. A feldolgozóiparban 23 ezerrel, a közszolgáltatások területén pedig 40 ezer fővel csökkent a létszám, míg a mezőgazdaságban 9 ezer, az építőiparban 35 ezer, a versenyképességi felzárkózás szempontjából kiemelt fontosságú piaci szolgáltatások területén pedig 4 ezer új állás jött létre éves alapon. Ezzel párhuzamosan a fenti időszakban 4.1%-ra nőtt a munkanélküliségi ráta, a munkanélküliek száma 16 ezer fővel nőtt az előző 3 havi átlaghoz képest és 30 ezer fővel nőtt az egy évvel korábbi átlaghoz képest.

A járvány eleji drasztikus várakozások mostanra érdemben kilapulni látszanak és talán már fordulatot is jeleznek, az itthon és világszerte szerencsésen bejelentett enyhítések következtében a munkanélküliség várhatóan a következő hónapokban is immár 6% alatt marad – amiben részben szerepe van a módszertanilag inaktívak közé sorolásnak is -, az éves átlag pedig 5% körül lehet, így elképzelhető, hogy csak egy gyorslefolyású és átmeneti megingást jelentettek az idei tavaszi fejlemények, írja Horváth András, a Takarékbank vezető elemzője kommentárjában. A kormány munkahelyvédelmi intézkedései, az adócsökkentések, a vállalati és lakossági törlesztési moratórium mind érdemben hozzájárulnak a munkahelymegőrzéshez, de a közszolgáltatások, a hon- és rendvédelem és a közfoglalkoztatás keretében megnyitott jelentős számú új pozíció is segítséget nyújt a munkaerőpiac stabilizálásában.

A munkaerőpiacon a leginkább érintett szektorok az enyhülés ellenére továbbra is a közvetlen kontaktust igénylő szolgáltatások, rendezvények és a turizmus-vendéglátás

- itt továbbra is szigorúbb előírások maradnak érvényben egyelőre, így itt átmenetileg mérsékeltebb maradhat a munkaerő kereslet a tavalyi időszakkal összevetve, amit részben az állami programok, részben pedig más, továbbra is növekedő szektorok kereslete ellensúlyozhat. A hetente friss adatokat publikáló amerikai munkaerőpiacon a legutolsó adatok alapján, folyamatos csökkenés után már „csak” 1.5 millió új ember nyújtott be segély kérelmet, az ellátást kapók száma pedig 20.5 millióra csökkent 23-ról, így láthatóan egyre többen találnak újra munkát az amerikai piacon is, ami érdemben hozzájárulhat a világgazdasági stabilizációhoz, ami a hazai munkaerőpiacon is tovább segítheti a májusban már látható pozitív tendenciákat.

Címlapkép: Getty Images

