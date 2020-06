Mit nekik a válság: ezek a vidéki vállalkozók még kaszáltak is a koronavírus-járvány alatt

A koronavírus-járvány hazánkban való megjelenését követően szinte egyik napról a másikra állt le az élet a veszélyhelyzeti intézkedések bevezetésével. Bezártak az éttermek, szállodák, edzőtermek és egy időre szinte minden szolgáltatás leállt. Ezt az időszakot nagyon sok vállalkozás megsínylette akadtak olyanok, akik kénytelenek voltak megszüntetni vállalkozásukat. Ezzel szemben az építőipar bizonyos területein megnövekedett a megrendelések száma. Pasa Csabát, a Tégla Dekor ügyvezetőjét például sokkal többen keresték fel a járvány idején, mint korábban.

Az első egy hét csendes volt. Ekkor nagyon sokan bepánikoltak, és a megrendelések tizedét vissza is mondták. Aztán egy hétig nem csörrent meg a telefonom. Ez idő alatt intéztem az anyagbeszerzést, hogy ha kell legyen miből gyártani a „téglákat”

– fogalmazott a vállalkozó.

Az építőiparban a munkavégzésre nem terjedtek ki a korlátozások, csak a most már mindennaposnak számító kézfertőtlenítővel és szájmaszkkal bővült a kötelező védőfelszerelések listája.

Lassan, de biztosan újra jöttek megbízások, egyre többen kerestek fel minket, mivel azoknak, akiknek volt megtakarításuk kihasználták ezt az időszakot. Sokan dolgoztak otthonról, így volt idejük felújíttatni, de sok olyan étterem tulajdonos is felkeresett, aki a kényszer bezárás idejét kihasználva vágott neki a felújításnak. Ebben az időszakban legalább kétszer több megrendelést és megbízást kaptunk, mint a tavalyi év ugyanezen időszakában

– mondta a szakember.

A járvány ideje alatt a legtöbb megbízás festésre, burkolatcserére, homlokzati burkolatok felrakására érkezett. Ahogy a vállalkozó mondta, ezek mind ötmillió forint alatti beruházások voltak és a legtöbb megrendelés a Dunántúlról, azon belül is a balatoni régióból érkezett.

Ahogy az éttermek, szállodák is bezárni kényszerültek úgy más szektort is érintett a „kényszerpihenő”. Az edzőtermeket ugyan nem kötelezték arra, hogy bezárják kapuikat, sok felelősen gondolkodó tulajdonos mégis a zárás mellett döntött. Egy tapolcai konditerem tulajdonos is úgy határozott, hogy mind a vendégek mind az alkalmazottak védelme érdekében rövid időre félre rakja a súlyokat. A vendégek nélküli időszakot azonban ugyanúgy munkával töltötték.

Még tavaly nyáron megkezdtük a terem felújítását. Akkor azonban időhiányában csak az alsószintet tudtuk befejezni, az emelet megszépítését elhalasztottuk egy másik időpontra. Ez az időszak remek alkalom volt arra, hogy a korábban eltolt munkálatokat most befejezzük. Ami nehézséget okozott, hogy alig találtam olyan vállalkozót, aki elvállalta volna a munkát

– emlékezett vissza Sipos Robin az edzőterem tulajdonosa.

Az építőipar bizonyos részein tehát nem okozott nagy törést a koronavírus-járvány, szerencsére voltak olyan vállalkozók is, akiknek vissza kellett utasítaniuk a megrendeléseket, annyian keresték fel őket. Azonban az elmondható, hogy sajnos nem minden szektort volt ilyen szerencsés és még a segítő intézkedések ellenére is nehéz helyzetbe kerültek.

Címlapkép: Getty Images

