Kivégezte az akácokat a fagy: több éve nem volt ilyen gyenge méztermés

A tavaszi időjárás - a márciusi, áprilisi fagyok - abszolút kedvezőtlen hatással volt fagyérzékeny hazai akácosokra. Az ország 500 ezer hektárnyi akácerdejének 80 százalékán megsérültek az első, legtöbb nektárt adó virágrügyek az egy héten át tartósan fagypont alatti éjszakai hőmérséklet miatt

- mondta Bross Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke. Aki a rádiónak úgy fogalmazott, hogy ez tragédia a magyar méhészek számára, hiszen nálunk a fő méhlegelő az akác, a fő árbevételi forrás pedig az akácméz. Ez nagyon érzékeny veszteséget jelent a méhészeknek.

Bár a megmaradt 20 százalék is mintegy 100 ezer hektárnyi erdőt jelent, és reménykedtünk, hogy ez megment minket, sajnos azonban a virágzás alatti hűvös, esős szeles időjárás hatására a magyar méhészek az elmúlt 50 év legrosszabb akácméztermését könyvelhették el

- mondta Bross Péter, aki úgy véli, hogy jövő tavasszal már alig lesz akácméz, és egyes méhészek ki is futhatnak a készleteikből ekkora. De vannak olyan méhészek is az országban, akik idén semennyi akácmézet nem tudtak pergetni, ami nagyon ritkán fordul elő.

Tavaly is nagyon rossz évet zártak a méhészek, mert végig esett az akácvirágzás alatt. Már akkor is sírtak a magyar méhészek, idén azonban még annak a mennyiségnek is csak a harmadát termelték meg

- tette hozzá az elnök. Szavai szerint idén nagyon nehéz lesz a konkrét súlyt, termésmennyiséget megjósolni.

Címlapkép: Getty Images

