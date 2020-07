Különleges virágokat termesztenek Szolnok határában: megőrül értük a világ

Ahogy a portál írja, a szakember szerint ugyan a bazsarózsa-termesztés, mint minden szabadföldi kultúra, kockázatokat rejt magában, mégis Nyugat-Európában és a fejlettebb országokban stabil a kereslet iránta. Mennyire keresett ez a virág Magyarországon, illetve dísznövénytermesztőként, hogyan élte meg a koronavírus-járvány okozta válságot? Erről is mesélt Varjú Ákos.

2018 ősze óta összesen 4 hektáron termeszt bazsarózsát Szolnok határában a C&L FloraPaeonias Kft., amely mögött a már 1992 óta működő C&L Flóra áll. Egyelőre 5 fajta található a választékban, kétlazac színű korait, a Coral Sunset-et és a Coral Charm-ot, két középérésűt, a fehér színű Duchesse De Nemours-t, és a sötét rózsaszín Dr. Alexander Fleming, illetve egy későit, a rózsaszín Sarah Bernhardt fajtát. Emellett a szortimentet idén ősszel még szeretnék kiegészíteni egy bordó fajtával, a Red Sarah-val.

A szakember arról is mesélt, hogyan zajlik pontosan a bazsarózsa termesztése, illetve mikre érdemes odafigyelni. Mint mondja, a virágot szabadföldön termesztik, bár létezik fóliás és üvegházi módszer is, amivel általában a koraiságot próbálják elérni a termesztők, mivel ez a növény egy évben egyszer terem. Magyarország klímája tökéletesen alkalmas a bazsarózsa termesztésére, van is hazánkban őshonos fajtája. Ez a virág egyébként talajban nem válogatós, ugyanakkor a szélsőséges viszonyokat sem szereti, és bár a tenyészidőszakban vízigényes, a pangó vizet nem díjazza.

A vágott virágként történő termesztés, különösen szabadföldön, alapvetően nagy tőkeigényű üzleti vállalkozásnak számít, és csak hosszútávon gondolkozva, valamilyen más tevékenységgel kiegészítve éri meg csinálni

– hangsúlyozta az ügyvezető, aki kitért arra is, hogy a bazsarózsa-termesztésből ugyanis egy évben csak egyszer van bevétel, ugyanakkor az első három évben csak költségek vannak, különösen nagy befektetésnek számít a szaporítóanyag beszerzése. Varjú Ákos elmesélte, azért erre a növényre esett mégis a választásuk, mert a meglévő osztrák üzleti partnerük jelentős piaccal rendelkezik, és több mint egymillió szál bazsarózsára van szerződése. A C&L Flora vágott virágként értékesíti exportra a bazsarózsát, amelyet egyébként nagyon sok helyen termesztenek, de elsősorban Izrael, Olaszország, Franciaország, valamint északabbra Hollandia és Belgium a legfontosabb országok. A piacon ennek megfelelően jelenik meg a növény, délről északra haladva, így érhető el, hogy az év 17. hetétől kezdődően közel 10 héten át ott van a friss áru a piacon.

Magyarországon csak az elmúlt években kezdett divatba jönni, ennek megfelelően egyre több áru jelenik meg a piacokon, azonban a hazai piac azonban még mindig limitált a nyugat-európaihoz képest. Itthon sokan a kertekben is megtalálható pünkösdi rózsával azonosítják, ezért nincs olyan „értéke” még, azonban a megfelelő marketinggel folyamatosan nő a kereslet. Egyet azonban nem szabad elfelejteni, ez egy szezonos virág, így nincs jelen a piacon folyamatosan egy konstans minőség

- közölte az ügyvezető, majd kiemelte, a bazsarózsa iránti kereslet Nyugat-Európában és a fejlett országokban meglehetősen stabil, bár a koronavírus-járvány hatását a teljes piacra egyelőre nagyon nehéz megjósolni.

Az árak ugyanakkor nagyon nagy mértékben függnek a fajtától, a minőségtől, illetve az árukínálattól. A nagy holland dömpinget megelőzően jellemzően 400-700 forint is lehet a virágbolti ára egy szál bazsarózsának, de öröm az ürömben, hogy mostanra ez a virág is megjelent az áruházláncokban, ahol mindössze 250-300 forintos áron kínálják

Azzal kapcsolatban, hogy dísznövénytermesztőként, hogyan élte meg a koronavírus-járvány okozta válságot Varjú Ákos elmondta, a C&L Flora piaca elsősorban Ausztria, illetve az ott található áruházláncok és virágüzletek, a virágboltok bezárásával azonban a cég piacainak egy része azonnal leállt.

A bejelentés napján sajnos a már elkészített csokrokat kellet leszednünk egy induló kamionról, amit azután a helyi egészségügyben dolgozóknak ajánlottunk fel. Hozzátette, habár a szupermarketek nem zártak be, a karantén miatt azonban itt is drasztikusan lecsökkent a kereslet. Ezt az időszakot a veszélyhelyzet elején szabadságok kiadásával tudták megoldani, majd a nyári előkészítő munkákat előrehozták, és így minden munkahelyet meg tudtak tartani.

