Víz alá kerültek a szabolcsi földek: kipusztulhat a termés a rengeteg eső miatt

Ahogy a portál írja, a tavaszi fagyokat és viharokat is megsínylette Fekete Szabolcs földje. Most viszont a rengeteg csapadék miatt fájhat a ramocsaházi gazda feje. Mint mondta, nem is feltétlenül az esővel volt a probléma, hiszen a tél és a tavasz is száraz volt, hanem a csapadék intenzitásával.

A hatalmas belvíz miatt jelentős terméskieséssel kell számolnom, illetve a termés minősége is romolhat. Vízben áll a káposztám, a paprikám, a karfiolom. A lakóhelyünktől négy kilométerre gazdálkodom, alig tudom megközelíteni a földeket

- panaszkodott Fekete Szabolcs, aki elmondta, a nagybani piacokon szokták értékesíteni a termést, az idén nem lesz annyi paprikája, karfiolja vagy dinnyéje, mint tavaly. Hozzátette, a csapadék területi eloszlása is érdekesen alakult, előfordult, hogy míg Nagycserkeszen harminchat milliméter eső esett, addig náluk, Ramocsaházán csak 4 milliméter, a szomszédos földjén viszont 16 milliméter.

Van egy UH-20-as szivattyúm, ilyet használ egyébként a katasztrófavédelem is, ezzel tudtuk megközelíthetővé tenni a termőföldemet. Amikor itt 40 milliméter csapadék hullott, a szivattyú tizenkét órán keresztül dolgozott, mire kiszivattyúzta az összes vizet és járható lett az út

- magyarázta a Ramocsaházán élő gazda, majd hozzáteszi:

Ha egy földterületen egyszer megáll a víz, azt még valahogy túléli a növény, de ha egy területet kétszer-háromszor kell szivattyúzni, ott nagy az esélye annak, hogy teljesen kipusztul a termés.

A szintén Ramocsaházán gazdálkodó, Málik Pálné arról mesélt, hogy a június eleji jég már megtizedelte a paprikáját, szerencsére a bakhát miatt úgy tűnik, hogy a sok csapadék nem tett kárt a termésben.

A paprikáim nagy része bakhátra lett ültetve, emiatt a növény a talajszinttől egy kicsit magasabban van, így a belvíz magassága nem éri el

- mondta a termelő.

A bakhátot géppel készítjük, de a magokat egymástól huszonnyolc centiméterre, kézzel ültetjük el, így meglehetősen „melós dolog” a paprikatermesztés

- fogalmazott Málik Pálné, aki szerint a nagy esőzések miatt az ültetés csúszott egy hetet.

A cirok fele viszont vízben áll, ez gátolja a növényt a fejlődésben, ebből már úgy tűnik, nem lesz semmi. A leginkább a tíz és fél hektáron termő borsómat viselte meg a rengeteg eső, már régen el kellett volna kezdeni a betakarítást, de napokon keresztül rá sem tudtunk menni a földre, az oda vezető útról folyamatosan szippantóztuk a vizet. Le vagyok szerződve egy feldolgozóval, péntek reggel érdeklődtek, hogy tudjuk-e már vágni a növényt. Akkor még nem tudtam jó hírekkel szolgálni nekik. A hétvégén azonban nem jött újabb eső, így péntek éjszaka el tudtuk kezdeni a borsó betakarítását. Sajnos csak a terület kétharmadára tudtunk rámenni, mert a borsó egyharmadát kimosta a víz

- panaszolta a ramocsaházi gazdálkodó.

A csemegekukoricát úgy másfél hete vetettük el, mégpedig tizennégy hektáron, de ott is áll a víz, elkeserítő az egész. A kukorica betakarítását szeptember végére terveztük, nem tudom, tartható lesz-e az eredeti ütemterv. Gyanítom, hogy nem

- magyarázta Málik Pálné, aki elmondta, besegítettek az önkormányzatnak is a ­kezelésükben lévő utak rendbetételében, hiszen közös érdek, hogy járhatóak legyenek az utak, és minden ­gazdálkodó el tudja érni a saját földjét, a környéken ugyanis sokan élnek a mezőgazdaságból.

Az egyik nyírkércsi gazda mesélte nekem, hogy egész nap szivattyúzták a vizet, ám éjszaka jött egy újabb vihar, így másnap kezdhették elölről az egészet

- tette hozzá.

A Balkányban élő Szilágyi Mihály dinnyét termeszt, de neki is áll a víz a földjén.

Öt és fél hektáron foglalkozom dinnyével, viszont a terület egyharmada hosszú időn keresztül víz alatt volt a sok eső miatt. A hétvégén száradt ugyan valamit, de még így is hatalmas a sár. A sok csapadéktól tiszta gaz minden, nem tudtuk elvégezni megfelelően a sorközművelést, a permetezéssel is el vagyunk késve. Az volt a szerencsénk, hogy a palántákat a tavaszi fagyok után ültettük el, de a belvíz miatt a dinnyetermés egyharmadáról le kell mondanunk.

- mondta a balkányi gazda.

Címlapkép: Getty Images

