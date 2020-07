Elképesztő dolog derült ki a kölcsönökről: így kivételeznek a bankok

A koronavírus járvány vastagon átrajzolta a személyi hitel ajánlatok kamatait. Előbb a márciusban bevezetett THM-plafon miatt kényszerültek a bankok olyan ajánlatok kidolgozására, ahol a teljes hiteldíj mutató nem lehet magasabb 5,9 százaléknál, majd a júniusi alapkamat csökkentés ezeket is visszavágta 5,75 százalék alá. A bankok eddig is igyekeztek különböző kedvezményekkel magukhoz csábítani, illetve magukhoz láncolni az ügyfeleket, most pedig még kiélezettebbé vált a helyzet: a kamatok terén elég kicsi lett a bankok mozgástere, ezért más eszközöket kell bevetniük annak érdekében, hogy az ügyfelek náluk vegyenek fel hitelt.

Korábban is az volt a gyakorlat, hogy vagy a kezdeti költségeket engedték el, vagy kamatkedvezményt adtak online hitelfelvételnél, de talán a legszembetűnőbb különbség abban volt az egyes ajánlatok között, hogy jelentős kedvezményt adtak azoknak a hitelfelvevőknek, akik vállalták, hogy a hitelfelvétel mellett folyószámlát is nyitnak a banknál, és a jövedelmüket oda utaltatják.

A bank magán a felvett személyi kölcsönön is nyer (még a THM-plafon ellenére is többet, mint a lakáshiteleken), és ha az ügyfél még folyószámlát is nyit a banknál, akkor a hitelintézetnek a számlavezetési díjból is bevétele keletkezik. Ezért érdemes a bankok számára a kedvezményekkel magukhoz vonzani olyan ügyfeleket, akik máshol bankolnak.

Az ügyfelek számára azonban korántsem mindegy, hogy mekkora a kamatok és a bank által számított THM közötti különbség. A kamat az a százalékban kifejezett érték, amelyet a teljes hitelösszeghez viszonyítva éves szinten fizet a banknak az ügyfél, a THM, vagyis teljes hiteldíj mutató viszont tartalmazza a hitelfelvétel egyéb járulékos költségeit is: minden olyan díjat magában foglal, amelyet a hitelfelvevő nem tud kikerülni. Ezek lehetnek például a számlavezetés díja, a folyósítás díja, lakáshiteleknél az értékbecslési díj, hitelbírálati díj stb. Nem tartalmazza viszont a nem automatikusan, csak esetlegesen felmerülő költségeket, mint a szerződésmódosítási díj, késedelmi kamat, stb.

A THM ezek miatt a díjak miatt magasabb, mint pusztán a kamat. Az ügyfélnek azonban abszolút nem mindegy, mennyivel. Még 2020. december 31-ig tart a THM-plafon időszaka, így ha ránézünk a bankok ajánlataira, látszólag alig van különbség köztük. Azonban nem mindegy a későbbiekben sem, hogy mekkora része a THM-nek a kamat, és mennyi az egyéb, elkerülehetetlen költség. A 2021. január 1-jétől nagyon nem lesz mindegy, mekkora kamatot is kell fizetni, meddig is ugrik fel a THM.

