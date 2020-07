Több száz milliós korszerűsítés: két iskolát modernizálnak Kecskeméten

A Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolájának energetikai korszerűsítésére mintegy 291 millió forint európai uniós támogatást fordít az önkormányzat. A fejlesztés során megvalósul az iskola homlokzati szigetelése, valamint a lapostetők hő- és vízszigetelése, kicserélik a nyílászárókat és a radiátorokat, illetve a konyha világítását. Ezenkívül az épület kap egy 20 kilowatt teljesítményű napelemes rendszert is

- mondta Szemereyné Pataki Klaudia.

A polgármester beszámolt arról is, hogy a Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola felújításánál a 292 millió forint európai uniós támogatást az önkormányzat mintegy 251 millió forinttal egészíti ki. A helyi védelem alatt álló iskolaépület energetikai korszerűsítésénél kicserélik az intézmény nyílászáróit, megvalósul a homlokzati falak utólagos talajnedvesség elleni szigetelése, a lapostető hő- és csapadékvíz elleni szigetelése, valamint a magastető, a padlásfödémek és az épület külső oldalának hőszigetelése. Az iskolában korszerűsítik továbbá a hőközpontot és a melegvízrendszert. A beruházások során - amelyek várhatóan 2021 tavaszán fejeződnek be - mindkét intézményben akadálymentesítés is megvalósul.

Címlapkép: Getty Images

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja, itt idén - 60 hónapos futamidőre - 38414 forintos kedvezményes törlesztővel kalkulálhatsz, míg 2021-től 40219 forintra ugrik a törlesztő. De nem marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, amely esetében, az 5,90 százalékos kedvezményes THM 7,96%-ra ugrik a THM-plafon megszűnése után. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Friss gazdasági, pénzügyi hírek, időrendben a Pénzcentrumon!