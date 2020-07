Megrohanták a magyarok ezeket az áruházakat: mutatjuk, mit vásároltak a legtöbben

Számos offline vállalkozásnak, mely eddig elzárkózott az online tértől, a járvány berobbanása után a túlélés egyedüli lehetőségét jelentette az internetes kereskedelem. A kormány intézkedéseinek oldásával előbb vidéken majd a fővárosban tért vissza fokozatosan az "élet” és tértek vissza az emberek a „normál kerékvágásba”.

Megkerestük elsőként Kulcsár István Róbertet - a webshop készítéssel foglalkozó Shoprenter alapító-tulajdonosát és vezető tanácsadóját –aki megosztotta friss kutatásukat, melyben az e-kereskedelem fejlődéséről és változásairól 644 webáruház tulajdonosát kérdeztek meg és gyűjtöttek hiteles információkat a koronavírus közvetlen hatásáról.

A kutatásból kiderült, hogy a webáruházak 42 %-ának nőtt meg a forgalma, ebből a TOP 3 győztes a gyógyászati segéd és orvostechnikai eszközök, sport és szabadidő, valamint az építkezés, kert és barkács termékeket forgalmazók. "Az első kategória kicsit magától értetődő, a második és harmadik kategóriának az okait a karanténban kereshetjük. Az emberek otthon maradtak és elkezdtek olyan dolgokkal foglalkozni, amiket korábban halogattak (kertrendezés, barkács munkák). Mivel az edzőtermek bezártak, kirándulási lehetőségek korlátozottak voltak, így otthon végezhető sportolási és szabadidős tevékenységekhez rendeltek eszközöket" - fogalmazott Kulcsár István Róbert

A kutatásban megadott válaszok alapján kiderült, hogy a megkérdezett shopok üzemeltetőinél a rendelések átlagos kosárértéke 23712 Ft volt. Az is nyilvánvalóvá vált, hogy a vásárlók kedvelik az online bankkártyás fizetést, de még mindig jobban szeretik az utánvétes fizetési módot.

A koronavírus okozta veszélyhelyzet a webáruházak 27 %- ára volt negatív hatással. Ezekre a szektorokra volt a legsúlyosabb befolyással a forgalomcsökkenés: erotika, bútor, lakberendezés, autó-motor, baba-mama, könyv, divat és ruházat.

A vásárlók a karantén hatására belekóstoltak az online kereskedelembe, de egy másik kutatásban olvasottak alapján pedig kiderült, hogy jelentős részük fog online és offline is vásárolni, tehát vegyesen fogja használni a két csatornát.

"A 2. hullám idején továbbra is az otthonhoz, karanténhoz kötődő termékkörök lesznek a népszerűek pl. szórakoztató elektronika vagy háztartási eszközök, de az állateledel és kisállat felszerelés is jól fogyhat" - jósolja Kulcsár István Róbert.

Hasonló folyamatokrólszámolt be a HelloVidék megkeresésére Gáll Barna, a bérelhető webáruházakat üzemeltető Unas Kft. üzletfejlesztési menedzsere. Mint elmondta, az emberek a járvány miatt még jobban felismerték az internet adta lehetőségeket, hiszen rákényszerültek, hogy a világhálón intézzék dolgaikat. "A technológia adta lehetőségeknek hála egyértelművé vált, hogy tanulni, dolgozni és persze bevásárolni is lehet az internet segítségével. A forgalmazott termékek köre határozza meg, hogy valakit mennyire érint a járvány. A vásárlók kevesebbet költenek olyan tartós fogyasztási cikkekre, amiket nem otthon használnak. A home office terjedésével viszont jól fogynak a laptopok, webkamerák és az egyéb otthoni munkavégzéshez szükséges kellékek. A sport webáruházak is felívelőben vannak, hiszen az otthoni mozgáshoz sportszereket szereznek be az emberek" - fogalmazott Gáll Barna. Hozzátette:

Mindenképpen arra lehet és kell számítani, hogy sok ember most vásárol először webáruházakból, most rendel bármit először online. Egyes egyéneknek biztosan nem kézenfekvő, de a többség rá fog érezni ennek előnyeire. Itt nyilván az idősebb korosztályról beszélünk, nem azokról a fiatalokról, akik eddig is mindent online intéztek. Ők új célközönséget nyitnak a webáruházak számára, emiatt további nagyobb mennyiségű webáruház nyitásra számítunk. Bármilyen gazdasági nehézsége adódik egy vállalkozásnak, megpróbál online irányba nyitni. A pandémia helyzet által okozott szigorítások csökkentése a vásárlási kedvet nem rontotta, inkább az vehető észre, hogy erősebb kapcsolatot teremt egy adott márka és a digitális élmény között.

Gáll Barna szerint egy adott márka hírneve most az online tapasztalatokon alapszik, az összes szokásos online tényezőn, mint szállítási idő, weboldal sebessége, optimalizáltsága, felhasználói élmény, online ügyfélszolgálat – sokkal nagyobb hatással lesz a márka megítélésére. "Felismerve a kiskereskedelem online térbe kerülését, mindenféle témában nyíltak webáruházak, szép számmal nyílnak a lokális, helyben kiszállító üzletek. Pékségek, hentesek, de még a sarki fűszeres is felismerte, hogy milyen lehetőségeket rejt az online világ” - tette hozzá az üzletfejlesztési menedzser.

A járványhelyzet berobbanása után Szabó Ágnes webshop tanácsadót egyénileg is megkeresték, de Facebook csoportjában is aktív közösségi megbeszélések zajlottak. Mint Ágnes elmondta, „nagyon sok webshop megszűnt, de sok új is nyílt. A koronahelyzet miatt bajba került webshopok között található olyan, ahol tematikusan kiemeltek termékeket a shopból, ami jobban fogyhat vírus idején, de pl. papír, írószer, vegyiáru shop csinált külön egy fertőtlenítő shopot. Nagyon sok offline bolt bezárt vagy korlátozott lett a nyitvatartásuk, ezért kénytelenek voltak az online világ felé nyitni, ha életben akartak maradni."

Ez a vírushelyzet előhozta a "vagy fejlődsz, vagy megszűnsz" elvet, mert aki nem tudott rugalmas lenni, elveszett. Azok a vásárlók, akik eddig képesek voltak a város másik végére utazni egy csomagért rájöttek, hogy sokkal kényelmesebb, ha kifizetik a szállítási díjat, minthogy az idejük menjen vele. Azt vettem észre az első hullám "lecsengése" után is szeretik a csomagpontos átvételt. A koronahelyzet miatt rájöttek, hogy az interneten is intézhetik az ügyeiket és rendelhetnek házhoz. Fél évvel ezelőtt az emberek nem rendeltek volna internetről húst vagy zöldséget, de most nyitottabbá váltak és egyre többen fizetnek bankkártyával. Türelmet kellett tanulniuk a vásárlóknak, mert ha rendeltek valamit nem 2-3 nap alatt érkezett meg a termék, hanem beletelhetett 1 hétbe is

- tette hozzá Szabó Ágnes.

A szakember elmondása szerint a vásárlók jól jöttek ki a helyzetből, mert a webshopok elkezdték lenyomni az áraikat, hogy bevételük legyen. "A vírus meg kellett tanítsa a társadalmat, hogy sokkal takarékosabban kell vásárolni, a pénzt beosztani. Most együtt kell fejlődnie a vásárlóknak a webshopokkal pl. a kártyás vagy utánvétes fizetés engedélyezésével, valamint az átvételi/szállítási lehetőségeket illetően" - fogalmazott Szabó Ágnes. Hozzátette:

Azt gondolom, hogy a munkaerőt, valamint a raktárban lévő árukészlet mennyiségét is optimalizálni kell. Azok a webshopok, ahol dropshippinggel árultak, komoly problémába ütközhettek, hiszen függtek a beszállító partnertől, és ha ott kifogyott valamilyen termék, akkor nem tudták teljesíteni a rendeléseket. A karantén ideje alatt mindenki online rendelt házhoz, emiatt a nagyobb futárcégek túlterheltek lettek és előnyben részesítették szerződött partnereik csomagjainak kézbesítését, mint az alkalmi csomagfeladásokat. Én a saját webshopomnál már augusztusban elkezdek készülni a karácsonyi szezonra, de amennyiben tényleg jön a koronavírus 2. hulláma és eltart 2-3 hónapig, mint az előző, akkor a karácsonyi szezontól el lehet köszönni.

A koronajárvány berobbanása után Horváth Ferenc webshop szakértőnek, a Webshop ABC alapítójának megítélése szerint az e-kereskedelem aránya a vírus helyzet nélkül is folyamatosan növekedett Magyarországon, a COVID helyzet miatt azonban kiugrás volt tapasztalható. "Míg a teljes hazai kereskedelem forgalma áprilisban 10 %-kal csökkent, addig az e-kereskedelemé a tavaly legerősebb novemberi és decemberi hónapok forgalmát is meghaladta 28 %-kal. Ez a forgalomnövekedés nem minden webáruházra volt jellemző, a nélkülözhető vagy a nagyobb értékű termékeket forgalmazó webáruházak forgalma jelentősen visszaesett, míg a szükséges, napi fogyasztási cikkeket, vagy a helyzet által felkapott “slágertermékeket” kínáló webshopok forgalma kiugróan megnőtt" - fogalmazott a HelloVidéknek.

Ebben az időszakban jellemzően három problémakörrel kerestek meg a webáruházak üzemeltetői. Egyrészt a forgalomban visszaesett webáruházak a forgalom növelésére kerestek megoldásokat, a kieső bevételek pótlásához, másrészt a jelentős forgalomnövekedést realizáló e-kereskedőket is kihívás elé állította, a megrendelésszám sokszor 100 %-os növekedés, mert nem voltak felkészülve rá. A harmadik probléma azoknál a kereskedőknél jelentkezett, ahol online rendelési felülettel eddig nem rendelkeztek, de a helyzet rávilágította őket, hogy az online rendelés a kereskedelem elválaszthatatlan része, és sérülékeny az a kereskedelmi vállalkozás, amely nem biztosítja ezt a lehetőséget a vásárlóinak.

- tette hozzá Horváth Ferenc, aki szerint a vásárlói szokások két területen is változtak. Mint elmondta, az árucsoport arányok felborultak, egyes árucikkekre jelentősen megnőtt az igény, másokra viszont sokszor a nullára csökkent. Akik megszokásból vásároltak eddig offline, azok most belekóstoltak a webáruházak világába és azt tapasztalták, hogy az nem az ördögtől való, és megannyi előnye van. Akiket pedig a bizalmatlanság, a félelem tartott vissza eddig az online rendeléstől, ők valószínűleg kellemesen csalódtak a webáruházakban.

A kereskedőknek a 2. hullámra karanténálló termékválasztékot kell kialakítani, amely segít az ilyen extrém helyzeteket átvészelni. Ez megvalósítható a meglévő webáruház szortimentbővítésével is, de akár új webáruházat is indíthatnak, új termékkörrel. A 2. hullám valószínűleg újra a fizikai üzletek bezárásával, vagy nyitvatartásuk korlátozásával fog járni, ami bizonyos árucsoportoknál megint megnöveli az igényt a házhozszállításra. Az ilyen termékkört értékesítő kereskedőknek a kapacitásukat kell felkészíteniük úgy, hogy az ilyen kilengések többé ne okozzanak problémát, azt az erőforrások nem, vagy minimális növelésével teljesíteni tudják

- zárta gondolatait Horváth Ferenc.

Címlapkép: Getty Images

