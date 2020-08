Egyre jobb helyzetben a kiskereskedelem: kiderült, mikor érhetjük el a járvány előtti szintet

Júniusban már 0,8%-kal bővült a kiskereskedelmi forgalom az előző havi visszaesések után, mivel már korlátozások nélkül lehetett vásárolni az üzletekben. Naptárhatással megtisztítva minimálisan, 0,1%-kal csökkent a kiskereskedelmi forgalom.

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletekben 1,5%-kal nőtt, a nem élelmiszer-kiskereskedelmi üzletekben 4,9%-kal emelkedett, az üzemanyag-kiskereskedelemben ugyanakkor 10,9%-kal csökkent az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene. Az üzemanyagkereskedések forgalmának visszaesését döntően a jóval alacsonyabb tranzit forgalom okozhatja. Bővültek az eladások az iparcikk jellegű vegyes (15%), a könyv-, számítástechnika-, egyébiparcikk- (9,6%), valamint a bútor-, műszakicikk-üzletekben (4,2%).

A forgalom volumene csökkent a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszer- (–4,9%), a textil-, ruházati és lábbeli- (–14%), valamint a használtcikk-üzletekben (–27%). A kiskereskedelmi forgalom szezonálisan és naptárhatással kiigazítva 3,7%-kal bővült az előző hónaphoz képest. 2020. január–júniusban a forgalom volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 1,3%-kal nagyobb volt az előző év azonos időszakinál. 2015. év átlagához képest a kiskereskedelmi forgalom 24,3%-kal, 2010-hez képest 36,8%-kal emelkedett.

A második negyedévben 4,1%-kal csökkent a kiskereskedelmi forgalom, azonban a második félévben már enyhe növekedést mutathat, így hozzájárul a gazdaság felpattanásához.

A következő hónapokban tovább javulhat a kiskereskedelmi forgalom. A forgalom növekedést támogatja, hogy egyre többen térnek vissza munkahelyekre, illetve a teljes foglalkoztatásba, mintegy 170 ezer egészségügyi dolgozó kapott fél millió forint jutalmat, júliustól 10%-kal emelkedik a pedagógusok, 30%-kal a szakiskolai oktatók, novemberben 20%-kal az egyészségügyi szakdolgozók bére. Így a munkaerőpiac javulásával és a továbbra is dinamikus bérnövekedés (az első öt hónapban 8,8%-kal nőttek a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bérei, míg 5,1%-kal a nettó reálbér) mellett az elhalasztott fogyasztás is szerepet játszhat a kiskereskedelmi forgalom várható felfutásában, ez utóbbi egyes területeken kifejezetten látszik is.

Ezzel szemben a magasabb munkanélküliség, bércsökkentések, részmunkaidők és fizetés nélküli szabadságok hátráltatják a kilábalást. Idén 1,2-1,5%-kal nőhet a kiskereskedelmi forgalom, jövőre pedig bázishatások miatt is 6% feletti növekedésre számítunk. A járványhelyzet előtti szint elérése az idei év végén, a jövő év elején várható a kiskereskedelemben. A külföldi vásárlókra építő üzletek kilábalása azonban későbbre várható.

Címlapkép: Getty Images