Küszöbön a nyelviskolák forradalma: tarolnak az online kurzusok Magyarországon

HelloVidék: Egy csillagászati kutatóközpontban volt könyvtáros, de anglisztika szakon szerezte a bölcsész diplomáját. Kezdetben még tudatosan nem szeretett volna kutatóként, tanárként dolgozni?

József Rita Éva: Fordított sorrendben történt. Előbb voltam könyvtáros és titkár, aztán később, más okból kezdett érdekelni az angol irodalom. A csillagászati kutatóintézetben nem csupán a tudományos életet ismertem meg, hanem számítástechnikai ismereteket is tanultam türelmes munkatársaimnak köszönhetően. A kilencvenes évek elején voltunk… Kevesen hallottak még akkor az Internetről itthon. Könyvtárosként csillagászattörténettel foglalkoztam, így cikkeket is írtam. Tehát a kutatás mindenféle értelemben az életem része, ha nem is mindig tudományos. Fiam édesapját is a kutatóintézetben ismertem meg, aki csillagász, kutató. Jelenleg az írásban tudom ezt a fajta kíváncsiságomat kamatoztatni. Mostanában írtam egy monodrámát, amihez egy ismert rendezőtől kaptam tanácsokat. Jelenleg egy novellán dolgozom, ami szintén kutatással jár. Ezzel részben választ adtam arra is, hogy miért tanultam angol irodalmat.

Eztán a gyermeknevelés miatt kezdett otthonról dolgozni, face to face nyelvtanítást végzett, mellette pedig nyelviskolában is tanított. Minek hatására köteleződött el a könyvtárosi szakmát követően a nyelvtanítás mellett?

A könyvtárosi „szakmát” folyamatosan tanultam. Eredetileg nyelvoktatói diplomám volt, és emiatt kaptam meg azt az állást. A kutatóintézet könyvtárában és folyosóin elsősorban angol és orosz nyelvű könyvek, folyóiratok sorakoztak. A nyelvtanítást és vele együtt a vállalkozói létet a családalapítás miatt kezdtem el, mert azt gondoltam, hogy kiszámíthatóbb lesz, illetve az időbeosztás kedvezőbb, ha részben otthon végezhetem a munkámat. Azonban ez nem így van, de a fiam nagyszülei sokat segítettek, különösen, amikor nyelviskolákban is dolgoztam. Amikor elkezdtem a nyelvtanítást nem volt rutinom, de igyekeztem. A nyelviskolák vezetői (Horváth Magda; Görög Roland) bíztak bennem, hagyták, hogy a magam útját járjam. Elfogadták javaslataimat. Egy kisgyermek mellett nehéz kialakítani a munkarendet, így előfordult, hogy rosszul ítéltem meg a teherbírásomat, és bizony az is megtörtént, hogy a fáradtság miatt nem az elvárható minőséget produkáltam. Egyre több embert ismertem meg, és folyamatosan tanultam. Fizikailag is nehéz volt. Az online tanítás viszont nem igényel annyi energiát sem a tanárnak, sem a tanulónak. Nem a közoktatásról beszélek.

Mikor és hogyan kapcsolódott be a VLL munkájába?

A Virtual Language Laboratory-t ketten találtuk ki, Herendi Adriennel, aki content writer most egy amerikai cégnél. Fiatal, rugalmas, kreatív, ő is foglalkozik irodalommal. Ja, és őszinte… Ez utóbbi tulajdonsága segít a legtöbbet. A többiek is hasonlóak. Fiatal munkatársakra és tanítványokra mindig szükségünk van, mert kritikusak. Tanítottam a fiamat is korábban, később pedig olaszt tanult egy társunktól, Tóth Dominikától, akivel sohasem találkoztak eddig. Ahogy a nevünk mutatja, ritkán találkozunk személyesen, szinte mindent online intézünk. A csoportot azért szerveztük, hogy szorosabban tudjuk támogatni egymást. A folyamatos tanulásban és az emberi kapcsolatokban hiszünk. Komolyan.

Mikor is kezdték el a munkát a VLL-vel, és azóta mennyit változott hazai viszonylatban az online nyelvoktatás?

Talán tíz éve kezdtük az online nyelvoktatást, akkor még csak Skype-on. Korábban csak egy-egy órára, ha váratlan történt, és nem tudtuk másképp megoldani. Most inkább a Discord csatornáját használjuk. A változásokról csak annyit, hogy ebben az évben valószínűleg sokkal többen használják ezt a formát, mint korábban, bár a közösségi média használatának elterjedése is jelentős változást hozhatott. Nehéz bármilyen következtetést levonni, mert sokan nem hivatalosan végzik ezt a munkát.

A VLL-nél önkéntes munkát is végeznek. Beszéljen erről egy picit bővebben!

Most éppen egy könyvet fordítok, a téma olyan gyerekek fejlesztése, akik autizmussal, Asperger-szindrómával, vagy szenzoros fejlődési zavarral élnek. Tóth Tihamérné, Annamária, aki gyógypedagógus és logopédus, kért meg rá, hogy segítsünk. Szakmailag ő ellenőrzi a magyar szöveget. Korábban is fordítottunk már az ő kérésére, de utazással kapcsolatos blogot is fordítottunk már, az utazók családtagjainak kérésére. Izgalmas volt! Gyakran használjuk fel kapcsolatainkat arra is, hogy pályakezdőket vagy álláskeresőket irányítunk hozzájuk. Mindent online. Annamáriával sem találkoztunk még személyesen.

Hogyan változott az évek során a szolgáltatásaik keresettsége? Hozott-e pozitív változást például ebben a koronavírus alatti időszak?

Mindig változik, szinte évszakról évszakra, hogy hányan és kik keresnek bennünket, illetve az is, hogy pontosan milyen szolgáltatást szeretnének. Általában októberben és februárban emelkedik a nyelvtanulók száma. 2020 kivétel, most áprilisban jelentkeztek többen. Tudjuk, miért. Ebben a hónapban több vállalkozás is megkeresett minket, főleg fordításokat kértek, mivel látták, hogy itt az ideje a háttérmunkának. Volt idejük átgondolni az internetes megjelenésüket is. Éppen most kaptunk egy ilyen típusú munkát, három nyelvre fordítjuk egy cég honlapját.

Ön egyéni vállalkozóként tapasztalta-e, hogy megnövekedett volna azok száma, akik nyelvet szeretnének tanulni, hivatásos fordítóra, tolmácsra van szükségük? Kiknek segít többet: nyelvvizsgára felkészülőknek vagy cégeknek a hivatalos levelezésben?

Ahogy az előző kérdésnél említettem, mindig minden változik nálunk is. Pont ez a jó benne. Rugalmasnak kell lennünk, hogy megfelelő színvonalú legyen a szolgáltatásunk. Statisztikákat nem készítünk; elvégezzük a munkát, ha tömören kell megfogalmazni. A jó arányt is kötelező megtalálni a nyelvoktatás és a cégektől kapott feladatok között. Így előre tudnunk kell, hogy mikor és hová utazunk, mert ez is felboríthatja a napirendet. Kapcsolatainkat szeretnénk bővíteni olyan magyar vállalkozásokkal, akik igényesek és készek a változtatásra. Van szabad kapacitásunk állandó megbízásokra is, például több nyelven tudunk kapcsolattartást vállalni akár termelő vállalatoknak, akár áruszállítással kapcsolatban, de tartalomírást is vállalunk különböző nyelveken, és még sok mindent, ami lehet coaching, virtual assistance, ha maradunk a tömör megfogalmazásnál.

Figyelembe véve a felsőoktatási rendszerbe bekerülőket és az onnan kilépőket érintő nyelvtudási elvárásokat, valamint az egyre több multinacionális céget és a szabad mozgást az unión belül, mit mond arra a banálisan egyszerű kérdésre, hogy mekkora szerepe van a nyelvtanulásnak a XXI. században?

Az embereknek meg kell érteniük egymást, mert ugyan mindannyian különbözőek vagyunk, a nyelv segít, hogy megismerjük egymás kultúráját és motivációit. Maga a nyelvtanulás folyamata pedig mindenkinek egy kaland.

A jövőben ön mit vár, mennyire fog felértékelődni a nyelvtudás szerepe? Esetleg látszik-e már valamilyen tendencia kibontakozni, hogy miért érdemes már most bármilyen korú embernek elkezdenie csiszolgatnia már meglévő vagy építgetnie még nem létező nyelvtudását?

Tanulni mindig érdemes, mert változást idéz elő. A nyelvtanulás hozzásegít az alkalmazkodáshoz. Így a nyelv változása megmutatja a felhasználóik fejlődését. Igaz mindez az anyanyelvünkre, ami számomra a legfontosabb.

