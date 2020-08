Erre biztosan rárepülnek az élelmes magyarok: új autótámogatási program jöhet hamarosan

Felkészültek a második hullámra a hazai autókereskedések: kidolgozták a biztonságos protokollt, úgyhogy bíznak benne, hogy nem kell bezárniuk, ha esetleg újabb korlátozások jönnének. Gablini Gábor a Pénzcentrumnak arról is beszélt, hogy nyárra valamelyest helyreállt a piac, az ősz pedig akár még erős is lehet. A Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke beszámolt róla, hogy akár újabb villanyautó-pályázat is érkezhet, de ez sok mindentől függ.

Zajlik a villanyautó-pályázat eredményeinek kiértékelése, miután júniusban másfél nap alatt kimerült a támogatási keret.

A minisztérium az IFKA-val közösen értékeli a helyzetet, én úgy tudom, hogy bővítették a keretet, hiszen akik megfelelően pályáztak, és jogosultak is a támogatásra, azok száma nagyobb volt, mint amennyi a keretösszegbe belefért volna. Így hozzáigazítják a keretet a lezárás előtt sikeresen pályázók számához. Másfél nap alatt kifogyott a pénz, olyan brutális mennyiségű pályázat érkezett be: a magyarok is tanulnak, tudják, hogy ha van valamilyen támogatási pályázat, arra érdemes minél előbb jelentkezni, mert bármilyen soknak is látszik a többmilliárdos keretösszeg, nagyon hamar elfogy

- fejtette ki a Pénzcentrum megkeresésére Gablini Gábor. A Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke elmondta, hogy a hatalmas roham miatt rengetegen maradtak le az akár 2,5 milliós támogatásról, ők most abban bízhatnak, hogy a minisztérium - látva a kiemelkedően extrém sikert - még az év vége előtt meghirdet egy újabb csomagot.

Ez persze sok tényezőtől függ, én nem is jelentem ki, hogy ez száz százalékig így lesz. De látható volt ebből a pályázatból, hogy ha jó a célzás, szakmailag megalapozott helyre lő a támogatás, akkor hamar elkapkodják az emberek - mondta Gablini. Hiszen,

ha az a cél, hogy nagy volumenben fogyjanak az elektromos autók Magyarországon, akkor nem azokat a járműveket kell támogatni, amelyek elektromosan el tudnak menni Münchenig meg vissza, hanem azokat, amelyeket kisebb akkupakkal szerelnek, tehát a városi és az agglomerációs közlekedésben lehet őket használni, legalább 200-250 kilométeres hatótávon.

Ha ennek az értékhatárát a támogatással együtt sikerül 9 millió forint körülre letolni (egy kompakt, automataváltós Volkswagen Golf-kategóriás autó kerül nagyjából ennyibe), akkor biztos a siker, ez be is igazolódott. A kormányzat elfogadta a szakmai érveket - mondta a GÉMOSZ elnöke. Emlékeztetett arra is, hogy most formálódik az úgynevezett Green deal is az EU-ban, amely mellett Magyarország is elkötelezte magát, és amelynek egyik fontos eleme az elektromos autók támogatása. Ennek alapján azt gondolja, hogy ez a támogatási forma egy stabil elemmé válhat, ha nem jön közbe semmi nagyon váratlan. Hiszen a jelenlegi pályázati forma működik, és népszerű is: sok márka, modell van benne, tehát még azt sem lehet mondani, hogy csak bizonyos gyártókra írták volna ki a támogatást - értékelt az elnök.

