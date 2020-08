Óriási lehetőség: új magyar szuperhitellel juthatunk segítséghez

Egy vállalkozás számára számos helyzetben lehet jó döntés külső pénzügyi eszköz bevonása, nem mindegy ugyanakkor, hogy milyen helyzetben, milyen céllal teszik ezt a vállalkozók. "A nagyobb költséget igénylő fejlesztésekre például a beruházási hitel jelenthet megoldást, alapanyag és eszközbeszerzésre a forgóeszközhitelek közül érdemes választani, az átmeneti likviditási problémák megoldásában pedig egy szabad felhasználású folyószámlahitel jelenthet segítséget" - sorolta a Pénzcentrum megkeresésére Veres Patrik. A Bank360 szakértője szerint ezek közül jelenleg minden célra elérhető kedvezményes, állami kamattámogatással igényelhető konstrukció. Nézzük a lehetőségeket!

Kezdő vállalkozóként a lakossági hitel is szóba jöhet

Nem véletlen, hogy az olcsó, kamattámogatással igényelhető vállalati hitelek a kezdő vállalkozók fantáziáját is megmozgatják, hiszen ezek a konstrukciók kivételes lehetőséget kínálnak a fejlesztésre vagy növekedésre. Számukra azonban jóval kevesebb lehetőség érhető el, hiszen a kamattámogatott konstrukciók igénylésénél szinte minden esetben feltétel a legalább egy vagy két lezárt üzleti év. A piaci kamatozású kölcsönöknél sem sokkal jobb a helyzet, mivel induló vállalkozásokat kevés bank hitelez, és ha mégis, akkor pedig meglehetősen drágán.

Az induló vállalkozások számára a lakossági hiteltermékek is megoldást jelenthetnek, hiszen ebben a formában több millió forinthoz juthatnak hozzá, kedvező kamatozás mellett. Egy szabad felhasználású személyi kölcsönnél az igényelhető hitelösszeg akár a 10 millió forintot is elérheti, ráadásul év végéig a teljes hiteldíjmutató (THM) nem haladhatja meg a 5,75 százalékot, köszönhetően a koronavírus-járvány miatt bevezetett THM-plafonnak. Ha ennél nagyobb összegre van szükség egy induló vállalkozás beindításához, akkor pedig a szabad felhasználású jelzáloghiteleket is érdemes lehet számításba venni.

NHP Hajrá!

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) kifejezetten azzal a céllal határozott egy 1500 milliárd forintos hitelkeretről, hogy a kis- és középvállalati (kkv) szektor számára biztosítson elérhető plusz forrásokat, ezért indították útjára az NHP Hajrát, a 2013 óta elérhető Növekedési Hitelprogram legújabb formáját.

A hitelt legfeljebb 2,5 százalékos kamattal, számos hitelcélra igényelhetik a vállalkozók.

