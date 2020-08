Ilyen is van: pezsgőgyártásra adta a fejét a Pécsi Tudományegyetem

Pécs és a pezsgő egykor elválaszthatatlanok voltak, hiszen a történelmi Magyarország első pezsgőgyárát 1859-ben is itt alapították. A lengyel származású Littke Lőrinc magas minőségű italokkal kívánta kiszolgálni a piacot, s ez annyira jól sikerült, hogy az 1890-es évektől a Littke Pezsgőgyár itala lett a császári udvar hivatalos pezsgője. Ezt követően az államosítás után húsz évre teljesen megszűnt a gyártás. Majd 1966-ban a Mecsekvidéki Pincegazdaság újraindította a gyártást. A pécsi pezsgőgyár még számos tulajdonosváltáson esett át és néhány leállást is megért, azonban 2017-ben feltámasztották a város híres pezsgőházát. Emellett pedig a Pécsi Tudományegyetemen is megkezdődött egy, a tájegységre jellemző pezsgő gyártása.

Mikor Pécsre kerültem, túlzás nélkül mondhatom, hogy fájó szívvel tapasztaltam azt, hogy az egykori pezsgős fővárosban már csak emlékek őrzik, hogy mekkora hagyománya volt ennek az italnak. Ezen felbuzdulva, mivel tanultam pezsgőtechnológiát, úgy gondoltam, hogy belevágok és megalkotom Pécs új pezsgőjét

– emlékezett vissza Hevér László a PTE Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének főborásza.

A Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet 1949-ben jött létre, elsődleges feladatai között a kutatás, az oktatás és a szaktanácsadás állnak. A kutatóintézet 30 hektár szőlőültetvénnyel, 300 éves pincével és akkreditált laboratóriummal rendelkezik. Az itt megtalálható közel ezernyolcszáz szőlőfajta gyűjtemény a világ 6. legnagyobb génbankájává tette az SZBKI-t. Természetesen ezekből a szőlőkből a szakemberek bort is készítenek, de ebben az évben elkészült az intézet első pezsgője is a Nadír 63, mely a Pécsi Egyetemi Borbirtok brand első terméke.

A kutatóintézetben több mint ezernyolcszáz fajta található, ebből rengeteg szőlőt kipróbáltunk, de végül a Zenit bizonyult a legalkalmasabbnak. Ebből nagyon szép pezsgőt sikerült végül készítenünk. És mivel itt Pécsett született a fajta, Király Ferenc nemesítette pont itt a kutatóintézetben, így arra gondoltunk, hogy ezt a vonalat kell tovább folytatnunk

– mondta a főborász.

Az egyetem pezsgője három éve várta, hogy végre megmutathassa magát. Az SZBKI munkatársai összesen hatszáz palackkal készítettek a Nadír 63-ból. Az ital megalkotásánál a szakembereknek számos dolgot kellett szem előtt tartani. A PTE főborászának pedig határozott elképzelése volt arról, hogy mit szeretne kihozni az italból.

Nálam a pezsgő az francia. Ezért mi is – ahogy a franciák – a hagyományos, palackos erjesztésű technikát választottuk a pezsgőnk elkészítésénél, hiszen ilyenkor lehet elérni azt, hogy az ital ízjegye kellően krémes, vajas, toastos legyen. Ezeket szerettem volna elérni én is a Nadír 63-nál. Ez a technológia kicsit felül írja a fajtát, ám a mi pezsgőnknél megjelennek a Zenit ízjegyei is, hiszen ez egy fajtapezsgő. Így hordozza azt a körtés, a barackos, kicsit az egzotikusgyümölcsös jegyeket is, mint a reduktív Zenit borunk, ugyan nem azzal az intenzitással

– hangsúlyozta a szakember.

Ahogy a pezsgő, úgy a neve is különleges és sokatmondó. A név egy szójáték, a Nadír és a Zenit is csillagászati fogalmak. A Zenit az égbolt tetejét írja le, a Nadír ennek az ellenpontja, az égbolt alja. A pécsi pezsgő az életét fent, a hegyen kezdi, mint Zenit szőlő, majd lekerül a pincébe, ahol végül pezsgő válik belőle. Majd mikor elkészült, a kutatóintézet munkatársai visszavitték arra hegyre ahonnét elindult, hogy megkóstolják. Így az ital egy kört írt le, ahol a szőlőhegy jelképezi az égbolt tetejét, a Zenitet, a pince pedig az ellenpontját az égbolt alját a Nadírt. A 63-as szám pedig Szentmiklós-hegy és a kutatóintézet pincéje közötti szintkülönbségre utal.

Az egyetem kutatóintézetének repertoárjában a pezsgő mellett számos értékes bor is megtalálható. Az elmúlt években a borászat sikert sikerre halmozott, hiszen számtalan aranyérmet és kitüntetést zsebelt be boraival, az idei évben például a Summa Cabernet Sauvignon 2017 érdemelte ki az aranyat a VinAgora Nemzetközi Borversenyen.

A Pécsi Egyetemi Borbirtok és néhány pécsi és környékbeli étterem ősztől közösen dolgozik majd. A kutatóintézet ugyanis összeállított egy tételsort boraiból, amit természetesen kiegészített a frissen bemutatott Nadír 63-al az éttermek pedig minden egyes italhoz megálmodtak egy menüsort, melyeket akár otthon is elkészíthetnek a bátrabbak. Az ételeket a borokkal és a pezsgővel négy éttermében lehet majd megkóstolni azok, aki viszont otthon készítenék el az italokkal teljes mértékben harmonizáló ételeke, azok a recepteket megtalálhatják az egyetem weboldalán.

