Újabb bejelentést tett Orbán Viktor: fel kell készülni a fertőzöttek számának növekedésére

Az országnak működnie kell. A védekezés iránya, hogy Magyarországnak működnie kell. Azt várják el a kormánytól, hogy tartsuk működőképes állapotban a gazdaságot. A magyarok aggódnak, hogy le kell zárni az országot, hogy nincs munkahely, iskola, kétséges, hogy a családok megtakarítása elégséges-e. Nem engedhetjük, hogy a vírus megbénítsan Magyarországot

- jelentette ki a miniszterelnök.

Volt egy haditervünk tavasszal, és van egy ősszel, ez a kettő más, mert már vannak tapasztalataink. Ismeretlen ellenséggel álltunk szembe, most felkészültebbek vagyunk. Magyarországon is kellett izgulnunk, hogy az egészségügyi rendszer kibírja-e a nyomást. De bebizonyoosodott, hogy bírta. Aki időt nyer, életet nyer

- folytatta.

Készülni kell a fertőzöttek számának növekedésére. A ma reggeli rekordszintű számokat kommentálva a miniszterelnök azt mondta: készüljünk fel arra, hogy lesz ez a szám még magasabb is, de a járvány második hulláma idején nem a fertőzöttek száma lesz a legfontosabb, hanem a halálesetek számának alacsonyan tartása

- tette hozzá.

Jöhetnek újabb szigorító intézkedések.

A legnagyobb veszélynek a krónikus betegek és idősek vannak kitéve, ezt folyamatosan figyelik, ha kell, hoznak korlátozó intézkedéseket, de nem általános, a mindennapokat érintő szigorításokat. Felmerült, hogy például 23 óra után bezárják-e a bárokat, szórakozóhelyeket, szankcionálják-e a maszkviselés hiányát, az iskolások hőmérsékletét október elsejétől kötelezően mérni fogják.

Az irány megvan

A járványügyi döntéseket virológusokkal, járványügyi szakemberekkel hozzák meg. Még nem tartunk a részleteknél, most a döntések irányát hozták meg, az országnak működnie kell.

Korlátozás a boltokban

Számos szabályt hoztak, ezeket be kell tartani. Új szankció az üzletek három csapása: ha valaki nem visel maszkot egy boltban, a boltos figyelmeztetést kap, a vásárló pedig bírságot. ha másodszor is előfordul egy ilyen eset, akkor bírságot fizet a bolt, és ha harmadszor is, akkor a boltot be is zárhatják.

Családokkal foglalkozó tárca nélküli minisztert nevez ki Orbán

Novák Katalin jelentőségét növelni kell, ő lesz a családokkal foglalkozó tárca nélküli miniszter októbertől.

Nagy bajban a budapesti turizmus

Budapesten valamit másképpen kell csinálni, segítéség kell a taxisoknak, szállodáknak, az idegenforgalommal foglalkozóknak.

A V4-es országokra máshogy vonatkozik a határzár

Rájuk érdemes külön szabályokat alkalmazni, mert ismerik, hogyan védekeznek. Tudomásul kell venni, hogy egész Európában magasabb lesz a fertőzések száma, a jól védekezőknél alacsony esz a hallozások aránya.

