Univerzális méhészetet hozott létre Vizsolyban: ő az ország legfiatalabb méhész mestere

Az ország legfiatalabb méhész mestere lett Molnár Gergely, miután 22 évesen – még a gödöllői egyetem hallgatójaként – kézhez kapta egy szakmai tanfolyam elvégzését igazoló oklevelét. Akkor döntötte el, hogy nem gépész, hanem inkább méhész lesz. Elkezdte álmai megvalósítását, egy univerzális méhészet létrehozását lakhelyén, az abaúji Vizsolyban.

Mindent el akartam érni, amit ebből a mesterségből ki lehet hozni

– mondta a kezdetekről.

2004-ben mínusz 17 ezer forinttal indult. Nagymamájától kért segítséget, ám ő nem pénzt, hanem tanácsot adott, hogyan tudna eladni három hordó mézet, és a lelkes, elszánt fiatalember ezt megfogadva kezdte lépésről lépésre bővíteni a tevékenységét. A méhek szorgalmával járta a vásárokat, az ország minden részében megfordult. A szakma csínját-bínját édesapjától tanulta, aki csaknem huszonöt éve, amikor Gergő tizenkét éves volt, vágott bele a méhészkedésbe. Mára, már több mint, száz méhcsaláddal dolgozik, és nyolc éve, ugyancsak Vizsolyban megnyitotta az ország első mézmúzeumát is.

A látogatók betekintést nyerhetnek a méhek csodálatos világába, mézet kóstolhatnak, közösen meg tudjuk keresni a méhkirálynőt, a heréket, megismerhetik, milyen feladataik vannak a dolgozóknak

- adott rövid ízelítőt a múzeum működéséből. A 2016-ban az Év Kiváló Méhészetének választott cég ma – Gergőre országjárása idején ráragadt becenév alapján - Mézes Gergő Méhészeteként fut, és tényleg univerzálissá vált.

Csak méhmérget nem gyűjtünk még, de erre is zajlanak az előkészületek

- mondta.

Nemcsak fajtamézeket, hanem virágport, propoliszt, méhpempőt is termelnek, a méhviaszból pedig gyertyát készítenek, saját méztöltő üzemük van, és 2016 óta - Magyarországon ugyancsak elsőként - apiterápiás, vagyis a méhek által előállított anyagokat gyógyító céllal használó vendégházat is működtetnek. Merthogy gyógyhatású szinte minden méhészeti termék, sőt még a kaptárlevegő és a méhek rezgése is. Ezért van például olyan faházuk, amely alatt egymillió méh lakik.

Ezek nyomják fel a propoliszos, méhviaszos illatot, és átadják az ember energiaszintjénél magasabb biorezonanciájukat

– avatott bele a részletekbe.

Gergő azt is elárulta, hogy vállalkozása kiépítésekor családján kívül egyedül a Takarékbank hitt benne. Két másik nagy banknál volt számlája, de amikor az első nagy beruházásához 25 millió forint hitelre volt szüksége, egyik pénzintézet sem volt partner.

A Takarékbank viszont megvizsgálta a számaimat, terveimet, meghallgatta az elképzeléseimet és megadta a hitelt, amit azután egy éven belül visszafizettem

- meséli Gergő, aki ekkor lett hűséges Takarék-ügyfél.

Címlapkép: Getty Images

