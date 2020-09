Egyre több vidéki vásárol ilyen piacon: helyi termékek, fillérekért, házhoz szállítva

HelloVidék: Milyen indíttatásból hoztátok létre az online piacotokat?

Juhász Péter: Nagyjából másfél éve költöztünk le Veszprémbe Budapestről és azután, hogy berendezkedtünk, elkezdtük föltérképezni a helyi termelők portékáit is. Szerettünk volna egy olyan táplálkozási rendszert felállítani, ami teljesen egészéges és a hazai, helyi termelőkön alapul. Ez viszont nem bizonyult egyszerűnek, ugyanis a házi kolbászért félórát, a házi sajthoz egy órát kellett utazni, ami nem túl költséghatékony, ha postán küldik az pedig macera és a termék is sérülhet a szállítás közben. Vagy kimehetünk minden hétvégén korán piacozni, amihez szintén utaznunk kell 30-40 percet. Ezért elkezdtünk gondolkodni és kutatni, hogy milyen megoldást lehetne találni erre a problémára. Találtunk is pár „termelői kosarat”, amik már működtek az országban, de azok mind más megyékben voltak elérhetők vagy nagyon kevés termékkel rendelkeztek, így egy heti bevásárlást nem tudtunk volna megoldani ezekből. Ekkor jött az ötlet, hogy létrehozzuk a saját online piacunkat, ami mindenki számára élhető lehetőséget biztosít – mind a termelőnek, mind a vevőnek, mind nekünk. Úgy szerettük volna kialakítani ezt a „kosarat”, hogy egy hétvégi bevásárláshoz is minden megtalálható legyen benne, a takarítószerektől a kenyéren át, a tojásig, a sajtig vagy a ruháig. De ha valaki csak nézelődik, vagy 1-1 terméket szeretne, az is bőven tudjon válogatni.

Végül sikerült kialakítanunk egy olyan rendszert, ahol ugyanannyiért tudjuk adni a termékeket, mint a termelő.

Kikkel dolgoztok együtt?

A hazai, azon belül is főleg a Veszprém megyei termelőket próbáljuk megtalálni, azokat a kistermelőket, akik a falvakban árusítanak a közvetlen környezetüknek, de szeretnének fejlődni. A mi felületünk remek lehetőség olyan termelők számára, akik nem tudnak vagy nem akarnak foglalkozni az értékesítéssel. A rendszerünk Veszprém megyében, pontosabban Veszprémben és harminc kilométeres körzetében érhető el jelenleg.

Hány partneretek van?

Jelenleg huszonkettő partnerrel dolgozunk együtt, de ez a szám bővül, hiszen folyamatosan azon dolgozunk, hogy a termékkínálat is egyre színesebb legyen. A termékfotókat is mi készítjük, tehát az oldalunkon látható képek valóban azokat a termékeket mutatják, amit megrendelnek a vásárlóink. Sőt, ezeket kóstoltuk is, szóval csak olyan portékát töltünk fel a webshopba, amikről úgy gondoljuk, hogy mások is szeretnék őket, ahogy mi is. Emellett minden termelőnek egy saját bemutatkozó oldalt is létre hoztunk, ahol pár gondolatot megoszthatnak magukról és azokról a termékekről, amiket készítenek. Például a nálunk kapható szarvasgombás termékeket egy fiatal pár készíti, akik gombakereső kutyáikkal járják az erdőket, hogy fölkutassák a finom és nagyon különleges gombákat. Ezeket a történeteket szerintünk nagyon fontos megosztani a vevőinkkel. Igazából mi nem egy klasszikus webshopot akartunk létrehozni, hanem egy online piacot. És a piacnak ezt a személyességét próbáljuk meg ezek által visszaadni, hiszen mindenki szívesen olvas arról, ki készíti például a sajtot, amit örömmel falatozgat otthon a családjával.

Milyen termékek találhatóak meg a piacotokon?

Egyelőre minden termékünkből egy-egy fajta található meg, de idővel szeretnénk, ha bővülne a kínálatunk ezen a téren is, hogy tudjunk választási lehetőséget biztositani a vásárlóink számára. Az oldalunk virtuális polcain találhatók sajtok, húskészítmények, szörpök, lekvárok, biotej, joghurt, zöldségek, gyümölcsök, natúrkozmetikumok, ökozsákok, borok és még sorolhatnánk…

Hogyan jutnak el a termékek a vevőkhöz?

Minden héten két nap szállítunk ki, kedden és pénteken. Az árut mi magunk szedjük össze a termelőktől a szállítást megelőző napon, de a kenyeret például aznap reggel, így még szinte meleg, mikor megkapják a vásárlók. Ez a rendszer azért is jó mert, így a megrendelőhöz biztosan friss termék jut el, hiszen például a zöldségeket előző nap szedik le. Emellett teljesen csomagolás mentesen szállítunk, csak a termelők által használt csomagolóanyagokban vannak a termékek. Mi egy egyszerű faládában szállítjuk ki a termékeket, hiszen nem szeretnénk még nagyobb ökológiai lábnyomot hagyni magunk után. Persze van még hova fejlődni, a jövőben például szeretnénk majd vásárolni egy elektromos autót is.

Mekkora a kereslet erre a fajta vásárlási lehetőségre?

Azt látjuk, hogy nagyon jó a felvevőpiac, az emberek fogékonyak rá, tetszik nekik és nagyon meg vannak elégedve. Az emberek egyre inkább keresik a hazai termékeket és mi is azt vettük észre magunkon, hogy mióta a nálunk kapható ételeket fogyasztjuk, azóta sokkal energikusabbak vagyunk. Hiszen nem eszünk annyi „mérget”. És ez egyre többeknek kezd fontossá válni, egyre többen figyelnek oda, hogy adalékanyagmentes élelmiszereket vásároljanak. Ezt a legkönnyebben úgy lehet megoldani, ha hazai termelőktől vásárolunk. Viszont nem mindig van idő arra, hogy ezeket a termékeket a piacon szerezzük be, ezért is jó egy online „kosár”, ahonnét ugyanúgy beszerezhetőek ezek a portékák. Ez persze nem csak a mi korosztályunkra igaz (harmincasok), hiszen az idősebbeknek is egyre nagyobb az igénye erre, legalábbis mi ezt tapasztaljuk. Számukra például nagy segítség, hogy valaki egészen a házukig viszi a heti bevásárlást.

Mivel foglalkoztatok mielőtt vidékre költöztetek?

Én magasépítő technikusnak tanultam, majd értékesítőként dolgoztam, ezért is viszem én a cég értékesítési részét. Én tárgyalok a termelőkkel, és én raktam össze a weblapot is. A honlapon, illetve a közösségi média oldalainkon található fotókat is mind mi készítettük, vagyis Nóri, hozzá ez áll közelebb, hiszen ő a kreatívabb közülünk. Korábban lakberendezőként dolgozott, fotózást és virágkötészetet is tanult, egy ideje pedig esküvődekorációval is foglalkozik.

Milyen távlati terveitek vannak?

Szeretnénk kiszakadni ebből az általunk meghatározott harminc kilométeres határból. A távlati cél természetesen az, hogy az egész megyét le tudjuk fedni. Illetve persze minél több elégedett vásárlót és termelőt, kézművest szeretnénk, akiknek megkönnyíthetjük és finomabbá tehetjük az életét.

Címlapkép: Gáspár Adrienn

