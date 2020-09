Hatalmas károkat okozott az aszály: a vártnál is kevesebb lesz az idei bortermés

Javában zajlik a szüret, Tokaj és Eger kivételével a fehérborok nagy része már a pincében van

- mondta a portálnak Légli Ottó, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának (HNT) elnöke.

Idén végre normál ütemben értek be a szőlők, de hangsúlyozni kell, hogy aszályos év termését szedik le a tőkékről

- tette hozzá, majd kiemelte, hogy nem emlékszik olyanra, hogy a szüret kezdete után – ami az idén náluk augusztus 25. volt – egy egész hónapig nem esett az eső. Viszont most Balatonbogláron ez történt. Ráadásul már a tavalyi év is aszályos volt, és nem volt téli csapadék sem.

A csapadékhiányon kívül terméscsökkentő tényező az is, hogy tavasszal hideghatások érték a tőkéket, sok rügy „alvó állapotban” maradt, és azokon a helyeken, ahol megfelelő volt a fürtszám, a szemek nem tudtak kitelni. A Balatonboglári borvidéken ez volt jellemző például az Irsai Olivérre, amely pedig augusztus elején jó ütemben kapott esőt, de úgy látszik, már ez is késő volt

- magyarázta Légli Ottó.

A szüret felét már letudták és már most látszik, hogy az idei bortermés csupán 2,2-2,5 millió hektoliter körül lesz, ami nemcsak a tavalyi 2,7 millió hektótól marad el, hanem az előzetesen becsült mennyiségtől is. Légli Ottó ráadásul úgy látja, az egyes térségek között jelentős különbségek is lehetnek, vannak területek, amelyeken 15, és vannak olyanok, ahol 20-30 százalékos az elmaradás a várttól.

Ahogy kiemelte, jó hírnek számít viszont az, hogy a leszüretelt szőlő makkegészséges, a gazdálkodók az idén nem szembesültek nagyobb növényvédelmi kihívásokkal. Általában a cukortartalom is kifejezetten jó, a savak szépek, megvan a jó évjárat lehetősége, de Légli Ottó szerint erről korai még nyilatkozni.

A szőlő átvételi árai némileg magasabbak, mint tavaly, de például Balatonbogláron csupán az Irsai Olivéré emelkedett szüret közben is, az induló 120 forintról 145-re. A rizlingért a Balaton körül nettó 80 és 105 forint közötti árat adnak, ami szintén jobb a tavalyinál, de azt hangsúlyozni kell, hogy 80 forintból egy kiló minőségi szőlőt nem lehet előállítani

- mondta a HNT elnöke.

Nyilván a hozam is befolyásolja a megtérülést, és az árak függenek a minőségtől is

- tette hozzá.

Tokaj-Hegyalján is már túl vannak a korai fajták szedésén, egyes pincékben már ki is erjedtek például a száraz sárga muskotályok

- számolt be az eredményekről a lapnak Molnár Péter, a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke.

Elkezdődött a késői érésű fajták, a furmint és a hárslevelű száraz borok alapjául szolgáló szőlők szürete is. Pozitívum, hogy május–júniusban volt egy csapadékos periódus. A talaj megfelelően elraktározta a nedvességet, a szőlő érésekor jó volt a hőösszeg is, és sok dűlőben megindult az aszúsodás folyamata. Ráadásul magasabb mustfokról, ami a jó minőségű aszú képződéséhez jó alap. Már a hét végi csapadék megérkezése előtt is megvolt az aszúsodáshoz szükséges hajnali, reggeli pára. A tokaji borászok tapasztalatai szerint nagyon ígéretesek a mustok és a kierjedt borok is, jó struktúrájú, szép savú, jó egyensúlyban lévő tételek várhatók, megvan a potenciál ahhoz, hogy jó évjárat legyen az idei

- közölte Molnár Péter.

