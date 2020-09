Súlyos üzenet a hazai kézműveseknek: ha lenne önértékelésük, a biznisz is menne

Hogy indult útnak a Smudyland?

Eredeti szakmám kozmetikus, de mindig meghatározó volt számomra a művészet. Az édesapám ágáról örököltem a kézügyességet, ő szépen festett, a nagypapám pedig gyönyörűen faragott. Mikor gyermek voltam, akkor az apukám és nagypapám összefogtak és elkészítették a Hófehérke és a 7 törpét házastól, mindenestől. Én ezzel játszottam gyerekkoromban. Valószínű innen ered, hogy szeretek apró mesevilágok készítésével foglalkozni.

2003 óta vagyok üvegfestő, amit tanítok is. Nagyobb munkáim között templomablak rekonstrukciók, freskók is készültek, és pár éve erről tértem át a diorámákra, lámpásvilágokra, figurákra. 1 évvel ezelőtt indítottam el a Smudy Landet, a kezdetekhez képest már sokkal összetettebb látványvilágú roomboxokkal, mesebőröndökkel, stb.

Honnan merítesz ötleteket?

Nagyon sokat böngészek az interneten és Facebook-on is benne vagyok pár makettes csoportban, így az ottani tagok alkotásaiból is ötleteket nyerek. A srácok tündériek, nagyon sokat segítenek, hogyan tudom az egyszerűbb dolgokat pl. a fákat, mohákat, havat élethűbben elkészíteni és díszítésként felhasználni. Minden olyan eszközt elrakok, amiben látok fantáziát. Nagyon sok dolgot újra hasznosítok, különböző fóliákat, műanyag kupakokat, húsos tálcákat, amivel például az épített tereptárgyak alapját alakítom ki.

Van olyan kézműves termék, ami a kedvenced?

A kedvenceim a roomboxok, de szeretem a lámpásokat és kisebb mesebőröndöket is készítek újabban. Jelenleg épp egy könyvet csinálok, ami valójában egy ajándékdoboz, amiben kompletten egy manólakos meseképet fogok „életre kelteni”.

Mennyire lehetnek károsak az újrahasznosított anyagból készült ajándéktárgyak az egészségre?

Semennyire. Nemrég megcsináltam egy havas, téli tájat, melybe saját magam által készített figurát tettem Mr. Tumnust, a Narnia krónikáiból. Gondolkodtam, hogy a lámpást miből lehetne elkészíteni. Magához a lámpa felső részéhez, egy műanyag fagyis kelyhet használtam, mert olyan alakja volt, mint egy lámpásnak. A felső csúcsdíszt kupakokból, meg itthoni kisebb kacatokból raktam össze, a szárát pedig alufólia papírhengeréből, szörpös üveg kiöntőjéből, záró szalagokból. Teljesen egyszerűen ragasztó pisztollyal.

Mi a legnehezebb a kézműves szakmában?

A legnehezebb azon kívül, hogy az ember marketinget és értékesítést tanul, hogy megtalálja saját magát és az, hogy a termékeit hova pozícionálja. Sokan alulárazzák magukat, mert nem hiszik el, hogy magasabb áron is megvennék amit készítenek.

Szerintem az önértékelést kellene helyre tenni önmagukban és akkor sikeresebbek lehetnek az értékesítésben is.

Melyik korosztály vásárolja leginkább a termékeidet?

Túlnyomórészt a középkorosztály vásárolja a termékeimet, mert számukra fontos a nosztalgia, a régi időkre való emlékezés. Sokan a tündéreket saját maguknak veszik, hogy újra felfedezzék önmagukban a kisgyermeket. Sokszor írták nekem, hogy mikor ránéznek a meseképeimre, akkor 1 pillanatra megszűnik a valóság és megmelegszik a szívük a hétköznapok rohanásában. A 40-es korosztály szereti a régi, klasszikus gyermekkori meséket, most is pl a Kis Herceg lesz a következő szobrom, amit elkészítek.

Van-e olyan vásárlói történet, ami mély nyomott hagyott benned?

Mivel régóta foglalkozom kézművességgel, így több vásárlás is van, amire szívesen emlékszem vissza. Nemrég volt egy emlékezetes roombox rendelésem. Csináltam egy szobabelsőt, ahol nyuszipapa mesét olvas a kislányának. Ezt meglátta az oldalamon egy hölgy és szeretett volna egy nyuszimamás verziót, ahol nyuszimama átöleli a kislányát. Megosztotta velem, hogy nemsokára lesz az esküvője és anyukáját szeretné meglepni vele. Nehezen, de végül találtam figurákat, amiket átalakítottam és megvalósítottam az elképzelését. Csavar a történetben, hogy a menyasszony, mikor otthon egy beszélgetésük során megemlítette, hogy mit látott az oldalamon, akkor az anyuka megvette a nyuszipapás verziót a lányának. Nem semmi logisztika volt az üzenetváltásoknál, hogy ne leplezzem le egyiküket sem… Végül a menyasszonyt be kellett avatni, hogy anyukájától mit fog kapni, de így is hatalmas öröm volt mindkettőjük számára a jeles alkalomkor.

Az internetes vásárlás eléggé felkapott. Tervezed-e kibővíteni a vállalkozásodat?

Igen, előbb utóbb szeretnék egy webáruházat, de mivel annyira egyediek, és változatosak a munkáim, nem lehet egységes árlistát készíteni hozzájuk. Etsy-re is szeretnék felkerülni, mert azt látom, hogy itthon van ugyan rá kereslet, de sajnos külföldön 3-szor annyit is kiadnak ugyanazért a kézműves alkotásért.

Ez a vírus helyzet annyiban volt jó, hogy sokan indítottak a hazai művészek, alkotók megsegítésére, portékáik bemutatására különböző fórumokat, és azt látom ezzel egyre inkább felvirágzóban van itthon is a kézművesség, nő a kereslet az egyedi, és igényes munkák iránt.

Címlapkép: Bódogh Gabriella