Elárulták a szakértők: ezért ugorhat meg jövőre az ipari termelés

Noha augusztusban 2,1%-kal csökkent az ipari termelés, munkanaphatással megtisztítva a visszaesés mértéke már csupán 0,2%-kal volt, ami érdemi javulás az előző havi 7,7%-os visszaesés után. Szezonálisan és munkanaphatással kiigazítva folytatódott az ipari termelés helyreállása, az előző hónaphoz képest 6,8%-kal bővült, míg a 2015. évi átlaghoz viszonyítva már 14,1%-os növekedést mutat, az áprilisi mélypontról pedig 56%-kal emelkedett az ipari termelés.

Májusban már újraindultak a hazai autógyárak, júniusban és július végén pedig már a harmadik műszakok is elindultak, ennek köszönhetően az autógyárak termelése augusztus elejére elérte a járvány előtti szintet. Mivel az autógyárakban nem volt nyári leállás – a Mercedes kecskeméti üzemében egy új plug-in-hibrid modell gyártásának előkészítése miatt volt egy rövidebb leállás – az augusztusban a járműgyártás már nagyobb növekedést mutatott.

Augusztusban feldolgozóipari alágak többségében csökkent a termelés. A legnagyobb súlyú alágakban viszont emelkedett a termelés volumene: a járműgyártás nagyobb, míg a számítógép, elektronikai, optikai termék, illetve az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása kisebb mértékben nőtt. A termelés az év első nyolc hónapjában 11%-kal kisebb volt, mint az előző év azonos időszakában, míg 39,5%-kal haladja meg a 2010. évi átlagos termelési szintet.

A következő hónapokban folytatódhat az ipar kilábalása, az utolsó negyedévben már éves szinten is növekedést mutathat. Az európai országok többségének fokozatos újranyitása miatt a következő hónapokban már élénkülhet az kereslet az autók iránt, amit egyes állami ösztönzők is támogathatnak. Ezt a szeptemberi német újautó regisztrációs statisztikák, valamint egyes német autógyártók pozitív előre jelzései, megugró megrendelései is alátámasztják.

A kereslet élénkülése azonban fokozatos lehet a magasabb, bár most már csökkenő munkanélküliség, bércsökkentések és a fogyasztók óvatossága miatt. Ugyanakkor már látszik az elhalasztott kereslet megjelenése, valamint a készletek feltöltése is, így az év hátralevő részében további fokozatos élénkülésre számítunk az ipari termelésben, amit új – főleg az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó – kapacitások várható üzembe helyezése is támogathat.

A koronavírus esetleges újabb hulláma ugyanakkor hátráltatná a kilábalást, azonban az egészségügy magasabb felkészültségi foka, a védőeszközök beszerzése, és egyes ígéretes gyógyszerek várható terápiás alkalmazása miatt már nem számítunk a tavaszi hónapokhoz hasonló szigorú lezárásokra. Idén 7% körül csökkenhet az ipari termelés, jövőre bázishatások miatt azonban érdemi, akár 13-14%-os növekedés is várható, jövő év áprilisában az idei alacsony bázis miatt a növekedés elérheti a 60%-ot is. Az ipari termelés a második negyedévben mintegy 25%-kal csökkent, azonban a harmadik negyedévben a visszaesés mértéke 4-5%-ra mérséklődhet, ami érdemben hozzájárul a GDP meredek felpattanásához is.

