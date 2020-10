Videóra vették a kilakoltatást: többmilliós tartozás miatt kellett távozniuk a családoknak

Öt családnak, összesen 17 lakónak, köztük gyerekeknek is el kellett hagyniuk a lakásukat ma délelőtt Nyíregyháza-Huszártelepen

- értesítette a portált a délelőtti intézkedés ellen tüntetést szervező Glonczi László, a város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselője. Ahogy mondta, az eseményekről felvételt is készített. A videón a 47. perctől látható a rendőri felszólítás, amelyet – Glonczi tájékoztatása szerint – nem követett inzultus, az érintettek végül maguktól hagyták el az ingatlanokat.

Összesen négy lakás kiürítését rendelte el az ezzel megbízott végrehajtói iroda, amely a Nyíregyházi Járásbíróság határozata alapján járt el.

Az önkormányzat egy közleményt juttatott el a 24.hu szerkesztőségének az esettel kapcsolatban. A kilakoltatás tényét megerősítették, és azt írták:

2020. október 6-án a Huszártelepen jogcím nélküli lakáshasználat miatt 4 lakás esetében végrehajtó kísérli meg jogerős bírósági ítélet alapján a karhatalmas kényszer-kiköltöztetést, tekintettel arra, hogy a háztartásonként átlagban 1,2 millió Ft-os tartozást, amely több év alatt halmozódott fel, önkéntesen a többszöri megkeresés ellenére sem teljesítették. A Nyíregyházán az augusztus 31-ei adatok szerint lejárt lakbérkintlévőség meghaladja a 186,5 millió forintot. Annak érdekében, hogy a nehéz helyzetbe került emberek ne veszítsék el lakhatásukat, a lakbértámogatáson túl, ha fizetési hajlandóságot mutatnak, bizonyos összeghatár felett lehetőség van részletfizetési megállapodás kötésére. A lakbér- és üzemeltetésiköltség-hátralék csökkentésére a részletfizetésen kívül az érintettek bevonhatók adósságkezelési szolgáltatásba. Az önkormányzatnál több jogcímen is kaphatnak lakhatásukat segítő támogatásokat, valamint a RÉS Alapítványtól is kérhetnek hátralékuk rendezéséhez segítséget. Ha a bérlők nem kívánnak ezekkel a lehetőségekkel élni, s a lakbér- és üzemeltetésiköltség-tartozás eléri 200 ezer Ft-ot, úgy felszólító levelet küldenek az érintetteknek. Ha a bérlő nem jelentkezik, akkor több alkalommal is felkeresik, illetve egyeztetnek vele a tartozás rendezése érdekében.

