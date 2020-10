Csalódottak a káposztatermesztők: kiszorítja az import zöldség a magyar terméket?

A termésmennyiségem sajnos elmaradt a tavalyitól, ugyanis az idén a káposztaföldemet több alkalommal is elverte a jég, majd a gyakori, heves zivatarok is megtizedelték a termést, ráadásul a sok eső miatt a különféle betegségek miatt szintén csökkent a termésmennyiség

- magyarázta a portálnak a káposztaszezon eddigi tapasztalatait a Ramocsaházán gazdálkodó Fekete Szabolcs. Hozzátette, sajnos a termelői ár is alacsonyabb a tavalyitól, nagyjából 25-30 százalékkal.

Most egy kilogramm fejes káposztáért 150 forintot kapok, az előző évben ezért 200 forintot is adtak. A legnagyobb probléma az, hogy a lengyel import letöri a hazai árakat. Hiába kerül a piacra a magyar káposzta, és termelő bizakodik egy normális árban, a nagybani piacokon már réges-rég ott a lengyel káposzta. Sajnos ott tartok, hogy jó pár éve nem tárolok be télre káposztát, mert nem tudom rendes áron eladni

- mondta a fiatal ramocsaházi gazda.

Hozzátette, az idén május végén kezdték a káposzta betakarítását, ami eltarthat november végéig. Hektáronként negyvenezer tövet ültettek el, az eddigi hozam nagyjából 500 mázsa hektáronként.

Sajnos azóta küzdünk a külföldi import ellen, amióta beléptünk az unióba. Az importzöldségekkel nem is volna akkora baj, de azt nagyon is problémásnak tartom, ha valaki számla nélkül értékesíti

- hangsúlyozta a Fekete Szabolcs.

Ahogy a lap írta, átlagosan 3,6-3,7 millió tonna káposztát takarítanak be az EU-ban évente. Az unió legnagyobb termelője Lengyelország, ahol tavaly 13 százalékkal, 800 ezer tonnára csökkent a káposztatermés, ez kihatott az idei kínálatra is.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Magyarországon az elmúlt évtized legkisebb mennyisége (40,5 ezer tonna) termett tavaly fejes káposztából

- olvasható a FruitVeB szakmaközi szervezet honlapján.

A közösség belső piacán a legnagyobb fejes- és vöröskáposzta-exportőr, valamint a legnagyobb importőr is Hollandia volt 2019-ben. Az idei év első fél évében Hollandia (a kis kereslet miatt) 22 százalékkal, 41,8 ezer tonnára csökkentette szállításait az unió belső piacára, míg Lengyelország enyhén (2 százalékkal), 14,7 ezer tonnára növelte. Magyarországra nagyjából duplaannyi káposzta szokott bekerülni, mint amennyi elhagyja az országot. 2019-ben a beszállított mennyiség 4,40 ezer tonnát ért el, míg a külpiacokra 2,07 ezer tonna káposzta került. Az idei év első fél évében az import 38 százalékkal, 2,12 ezer tonnára csökkent.

- derült ki a FruitVeB tájékoz­ta­tásából.

Mint írják, Hollandia most kevésbé aktív az uniós piacon – így hazánkban is –, míg a lengyelek erősítették pozícióikat – nálunk szintén, ebből az irányból 52 ­szá­zalékkal, 92,3 tonnára nőtt az import ebben az évben.

