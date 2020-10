Gigaberuházás Szolnokon: letették a gyógyszergyár új üzemének alapkövét

A vállalat 1995-ben vásárolta meg szolnoki telephelyét, ahol a mostani beruházással együtt eddig több mint 15 milliárd forint értékben valósítottak meg ingatlanfejlesztést, gép- és eszközbeszerzéseket. Az itt foglalkoztatottak száma a kezdeti 64-ről mára 379 főre emelkedett, ezzel a cég Jász-Nagykun-Szolnok megye tizedik legnagyobb magánfoglalkoztatójává vált.

A jelenlegi fejlesztést a termékek iránti növekvő piaci kereslet tette szükségessé. A 6,7 milliárd forint értékű, a legkorszerűbb technológiát képviselő beruházásban a gyógyszergyár 2050 m2-rel növeli gyára területét. Vezértermékének gyártása robottechnológiás gyártósor telepítésével újul meg, továbbá a vállalat termelő- és laboratóriumi eszközöket vásárol, bővíti raktárkapacitását, és fejleszti infrastruktúráját. A beruházás a Pénzügyminisztérium Nagyvállalati Beruházási Támogatási Programjának köszönhetően 3,04 milliárd forintos vissza nem térítendő állami támogatással történik.

A nemzetgazdaság szempontjából is fontos fejlesztés a gyár beruházása. Örömmel láttam, hogy a cég már nemcsak Magyarországon rendelkezik jó piaci pozíciókkal, hanem több környező országban is jelen van a termékeivel

- emelte ki beszédében Varga Mihály pénzügyminiszter.

Dr. Béres József kiemelte:

Mára közel 150-féle készítményünk van forgalomban, számos közülük piacvezető. Korábbi beruházásaink rövid távon és részlegesen jelentettek megoldást termelési kapacitásaink szűk keresztmetszeteire, a mostani nagyszabású beruházással megteremtjük a lehetőséget termékeink iránt mutatkozó piaci igények hosszútávú, biztonságos kielégítésére. Fő piacunk Magyarország, és jelen fejlesztéssel létrehozzuk dinamikusan növekvő exportpiaci tevékenységünk biztos termelési hátterét. Hálásak vagyunk a magyar kormány támogatásáért, mert ezt a léptékű fejlesztést önerőből nem tudtuk volna megvalósítani. Meggyőződéssel hisszük, hogy ez a befektetés országunk számára is megtérül majd. A gyár kertjében áll egy fa, atyám ültette. Szimbolikus jelentést hordoz: a munkájával is ültetett egy fát, mely megkapaszkodott, gyökeret eresztett és termést hozott. Nekünk, mai faültetőknek az a dolgunk, hogy felmenőink, az előttünk-járók jó példáját kövessük, tovább vigyük. Úgy, ahogy ők tették: becsülettel, tisztességgel, szorgalommal – s ez a feladat nem is kevés!

