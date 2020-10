Elárulta titkát a magyar tea hercegnője: csodálatos ital terem a hazai dombokon

HelloVidék: Miért nem termesztettek eddig Magyarországon teát?

Varga Marianna: Voltak próbálkozások az 50-es, 60-as években, de azok nem voltak sikeresek. Ma már szakmai segítséget is könnyebb kapni, az internet miatt, és a termesztéstechnológia is sokat fejlődött, így több létjogosultsága van.

HelloVidék: Honnan jött az ötlet, hogy létrehozza a teaültetvényt? Mi adta meg az első lökést? Illetve, mivel foglalkozott előtte?

Varga Marianna: Már régóta teákkal, teakóstolók szervezésével foglalkoztam, amikor kaptam a felkérést, hogy csatlakoznék-e az európai teaprojekthez, népszerűsíteném-e a teatermesztést Magyarországon. Egyből beleszerettem a gondolatba, és elvállaltam 2018 tavaszán.

Varga Marianna, a kert megálmodója

HelloVidék: Miért különlegesek az itt termesztett teák? Miért ajánlott ebből is hazait fogyasztani?

Varga Marianna: Magyarországon még annyira új kultúra a teanövény, hogy nincs kártevője, sem kórokozója, így garantáltan vegyszermentesek lesznek a teáink. Tudom, honnan, melyik kertből érkeznek a levelek, ellenőrzött a minősége.

HelloVidék: Hogy képzeljük el a teaültetvény működését? Mikor történik az ültetés, betakarítás?

Varga Marianna: Májustól lehet ültetni, mikor már nincsenek talajmenti fagyok, egészen szeptember elejéig. A leveleket egy beállt ültetvényen kb. 3 hetente lehet szedni május és szeptember között, de nálunk még nagyon fiatalok a teakertek, így egy nyáron egy vagy két szedést tudunk összehozni kertenként, amit a teaworkshopjaimon el is fogyasztunk.

HelloVidék: Igényel valamilyen extra gondoskodást a növény?

Varga Marianna: Nagy a vízigénye, így mindenképp öntözni kell, hetente kétszer. Nagy melegben előfordulhat, hogy árnyékoljuk, illetve a téli vagyok ellen is védjük mulccsal vagy fóliával.

HelloVidék: Milyen fajtájú teákat termesztenek az ültetvényen? Mekkora területen dolgoznak, mennyi növénnyel és hogyan dolgozzák fel őket?

Varga Marianna: Még kísérletről beszélhetünk csak, próbatermesztésről. A leszedett teákból készítettem már fehér és zöld teát is, amit a teaworkshopjaim résztvevői nagy örömmel kóstoltak meg.

HelloVidék: Hogyan érdemes elkészíteni egy ilyen teát? Mit rontanak el a legtöbben?

Varga Marianna: Bármilyen teát készítünk el otthon, fontos néhány alapszabály figyelembe vétele, ilyenek a víz hőfoka, a helyes áztatási idő, a használt tealevelek mennyisége. Leggyakoribb hiba a túl forró víz használata, és a túláztatás. Ha már arra figyel a teakészítő, hogy ne használjon forró, 100 fokos vizet, és ne áztassa a teát 1-2 percnél tovább, már sokkal finomabb teát fog tudni készíteni.

HelloVidék: Hogyan hatott a járvány a munkájukra? Milyen nehézségeket, illetve pozitív változásokat okozott?

Varga Marianna: Május végére terveztük a bemutató teakert megnyitását Vác környékén, ahová eljöhet bárki megnézni a teakertünket, megkóstolni a teáinkat. A járvány (és ez miatt egyéb családi nehézségek) miatt sajnos csúsztak a munkálatok, így tolódik a megnyitó is a következő májusra. De bízom benne, hogy érdemes rá várni, és szeretni fogják a látogatók.

HelloVidék: Milyen tervekkel vágnak a következő évnek? Idénre még terveznek valamit megvalósítani?

Varga Marianna: Idén még lesznek teakóstoló workshopjaim, amíg lehet tartani. Jövőre pedig még két féle teanövényt fogok kutatási céllal ültetni, illetve a legnagyobb munkánk a Kamélia Kert bemutató teakert megnyitása lesz. Mivel családi vállalkozás vagyunk, úgy alakítottam ki a munkákat, hogy szezonálisak legyenek, így jusson rá időm a család, gyerekek mellett. Tavasztól őszig igyekszem minél többet a szabadban lenni, a munkát is kiviszem a természetbe. Ilyenkor folynak a teanövények ültetése, a szaktanácsadás, és a szabadtéri teakóstolóim, a Sétálj és kóstolj rendezvénysorozat, melynek keretében szebbnél szebb botanikus kerteket és japán kerteket járunk be, és ott teázunk. Ősztől tavaszig jönnek a benti workshopok, rendezvények, ahol teáztatok, előadások, csapatépítők és céges napok, no és dübörög a webáruház, hiszen itt a teaszezon, és a karácsony is közeleg. Ilyenkor feltöltöm a készletet, mert szép csomagolású , minőségi teákat szívesen ajándékoznak az emberek. Ha pedig valaki ennél egyedibb ajándékot szeretne adni, örökbe fogadhat egy teacserjét, melyről névre szóló oklevelet állítunk ki a megajándékozott részére, valamint egy év múlva kap egy teakóstoló csomagot a magyar teából. Hiszen az örökbefogadással nem csak ajándékot vásárolt, hanem támogatta a teaprojektünket.

