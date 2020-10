Még ez is! Durván megdrágul a magyarok egyik kedvenc esti csemegéje

A popcornt, régies nevén pukkantott málét az 1600-as években még kifejezetten a szegények eledeleként tartották számon. Kedvelt csemege volt a téli, hideg estéken, a fonókban eltöltött hosszú munkák során, illetve böjti ételként sokan nagypénteken is ezt ették. Mára világszerte fellendült az iránta való kereslet mind a pár száz forintos, mikróban pattogtatható változata, mind az ízesített, prémium kategóriás csemegék révén, de vitathatatlanul a mozik a legnagyobb haszonélvezői. Az 1929-1933-as világválság túlélését nagyban segítette a filmszínházakban „legalizált” beltéri pattogatott kukorica árusítása, amely sokkal több bevételt hozott a konyhára, mint maga a jegyeladás, amely a mai napig változatlan.

A világ top 3 pattogatott kukoricatermesztője Amerika, Kína és Brazília, akikhez képest az európai országok, köztük Magyarország, jelentős lemaradásban vannak. Hazánkban a ’70-es évek óta övezi élénkebb érdeklődés nagybani termesztését, ehhez képest azonban 2020-ban még mindig csak kis arányban, körülbelül 5-6 ezer hektáron termesztik. A kommersz kukorica termésátlagához képest (8-10t/ha) jóval kisebb a hozama, de az öntözés, mint sok más növény esetében, itt is jelentős javíthatja a szezonvégi számokat.

Az egyik pattogatott kukoricafajtánk termelési potenciálja öntözés nélkül 3-5 tonna, öntözéssel valamivel több. Nyilván a meleg klíma felé tolódás mindezt nagy mértékben tudja csökkenteni. A tavalyi évben volt ez kifejezetten érzékelhető, amikor pont a legérzékenyebb időszakban nem érkezett kellő mennyiségű csapadék, ezért a termésszint a várakozás alatt maradt. Az idei tavasz elég hektikus volt, nehezen keltek ki és indultak fejlődésnek a vetések, ami egyébként nemcsak a pattogatni való kukorica, hanem a kommersz kukorica és a napraforgó esetében ugyanúgy elmondható. Sokáig maradtak négylevél környéki állapotban, ami a csapadékhiánynak volt betudható. Utána viszont, amikor megjött az eső, valamilyen szinten visszarázódtak. Hogy ez jelentett-e termésdepressziót? Valamilyen szinten igen, de nem lehet megmondani, mekkorát

– hangsúlyozta az éghajlat befolyásoló szerepét a Csorvási Gazdák Zrt. növénytermesztési főágazat-vezetője, Kovács Roland.

Ha éppen nem a tavaszi csapadékhiány, akkor a hirtelen jött fagyok vagy az aggasztóan alacsony napfényes órák száma befolyásolja az éves termésátlagot, amely rizikókkal a gazdáknak minden évben számolniuk kell. Jó esetben a sok rossz közül csak az egyik miatt vakarhatják a fejüket, de a hozam egy kisebb rossz esetén még mindig megütheti az átlagos szintet. A 80-100 hektáron pattogatni való kukoricát termesztő Csorvási Gazdák Zrt. 2020-at közepes hozammal, 4230 bruttó, 4208 nettó kiló per hektárral zárta, amelyet sok más gazdával ellentétben csak és kizárólag belföldön értékesítenek. Az egyik fajtát egy mezőhegyesi vállalkozó, míg a másikat a csávolyi székhelyű Mogyi vásárolja fel. Utóbbi 70%-ban uralja a hazai magpiacot, és közel 27 országba értékesíti feldolgozott formában a pattogatni való kukoricaalapú termékeit.

Kevés kukorica termett, drágul a popcorn... Idén közel tíz százalékkal csökken az Európai Unió kukoricatermelése, ami felvitte az uniós átlagnál jobb, de a vártnál gyengébb hazai termés árát is. Az exportkereslet és a hazai felhasználás sem engedi csökkenni az árakat. Várhatóan nem lesz meg a legutóbbi becslés szerinti hektáronként 8,3 tonnás átlaghozam, így a 950-960 ezer hektáros területen nem éri el a 8 millió tonnát az össztermés – mondta a Világgazdaságnak Pótsa Zsófia, a Magyar Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és Kereskedők Szövetségének (Gabonaszövetség) főtitkára. Úgy számolnak, hogy az idei termésből a hazai bioetanol- és izocukorgyárak 2,6 millió tonnát használnak fel, takarmánycélra, ke¬verékekbe és önmagában 1,9 millió tonnára lesz szükség. A dara és a liszt gyártásához további 200 ezer tonna lehet a kereslet, vagyis a teljes belföldi szükséglet közelít az ötmillió tonnához. Így a várható kevesebb mint 8 millió tonnás terméssel számolva kevesebb jut exportra, mint az előző szezonban. Pedig lenne igény az előző szezonhoz hasonló mennyiségű kukorica kivitelére, de nem elég nagy az exportárualap. Az Európai Bizottság rövid távú előrejelzése szerint ugyanis az uniós kukoricatermés a tavalyi rekordmennyiségtől 9,8, az ötéves átlagtól pedig 3,7 százalékkal marad majd el, és ez jelentős csökkenést jelent a többi nagy termelőnél. Romániában például 41 százalékos csökkenés várható, és csupán a magyarországi, az olaszországi és a spanyolországi terméskilátások jók.

Az időjárásról függetlenül nagy általánosságban elmondható, hogy ugyanazokon a területeken lehet eredményesen termeszteni, mint a hagyományos kukoricát, és termesztéstechnológiájában se sokban tér el társaitól. A popcorn a gyomirtószerek használatát tekintve valamivel érzékenyebb, de nagy általánosságban ugyanazok a szerek vethetők be, mint a kommersznél, hacsak a szerződésben álló partnereknek nincs erre vonatkozó kikötésük. A kukoricamolyok és gyapotbagolylepkék egyre nagyobb rohamára is fel kell készülniük a gazdáknak, ami viszont a sima kukoricát termesztők körében még csak most kezd elterjedtté válni. A kettő közti legnagyobb különbség azonban igazán csak az aratásnál ütközik ki, ami olykor kemény terhet ró a mezőgazdászokra.

A popcorn betakarításában az okozza a nehézséget, hogy a kukoricacső jóval vékonyabb, mint egy sima, konvencionális kukorica, ezért képes átesni a törőhengerek között. Tehát a kombájn nem tudja lemorzsolni vagy lefosztani a szárról, mert a cső keresztülmegy a kukoricaasztalon, tehát be se kerül a rendszerbe, a földön marad. A tavalyi évben sokat kínlódtunk vele, mert nem lehetett a törőhengereket annyira összehúzni, hogy a szár átmenjen rajta, így a csövek fönnmaradtak. A gazdák ezért kitalálták, hogy búza- vagy napraforgóasztallal vágják, de ezt a Mogyi beszállítóinak egyértelműen tiltják a csattanó maszlag miatt. Állítólag mindez az atropin-szennyezettsége vezethető vissza, mert amaz asztalok szétkenik a datura mag nedvét, míg a kukoricaasztallal betakarított termésnél ez nem jellemző

– részletezte a betakarítással járó nehézségeket Kovács Roland növénytermesztési főágazat-vezető.

Az agronómus megemlítette, a közismerten mérgező csattanó maszlag toxinjával szemben zéró toleranciával viseltet irányukban partnerük, ahogyan a gyomirtószerek terén is erős kikötéseket támasztanak. Ugyanilyen fontos, nem kevésbé strikt elvárás a növény víztartalma, amely optimális esetében 18% alatti, mivel az erősen befolyásolja a termés pattogási indexét, és már akár 1%-nyi eltérés érzékelhető különbségeket teremt a felvásárlási árban. Ugyanígy a szemek sérülésmentessége is kulcsfontosságú: 1% alatti aránynál pluszt fizetnek a termesztőknek, 1-3% között már csak az alapárat adják meg, 8-9% fölött viszont át sem veszik a termést.

A szigorú előírások és a kommersz kukoricánál az időjárás-változásra valamivel érzékenyebb növény termesztése azonban nem véletlenül éri meg a plusz vesződséget az ezzel foglalkozó gazdálkodóknak.

Kovács Roland agronómus a HelloVidék kérdésére elárulta, a hagyományos kukoricához képest a feldolgozatlan popcorn felvásárlási ára előbbinek közel háromszorosa. Ezek után szinte érthetetlen, miért nem terjedt el jobban a hazai gazdák körében, amikor az iránta való piaci kereslet felszállóágban van, és amennyiben minősége valóban vetekszik, már-már meghaladja az amerikaiét, bőven lenne rá igény az exportpiacon is. És még ha a járványra való tekintettel a moziknak átmenetileg újra be is kellene zárniuk, a sarki közértben vagy a helyi szupermarketben megvásárolható pár száz forintos csemegét a szűkebb időkben is megvásárolhatják maguknak a családok, mondván, hogy ennyi luxus a karantén és a bezártság idején még megengedhető a közös otthoni filmnézés mellé.

Címlapkép: Getty Images