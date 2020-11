A kényelemnek ára van? Ezek most a legdrágább kávékapszulák

Ahogy a portál írja, hiába, hogy hosszú éveken át a Nespresso egyeduralkodó volt a kávékapszulák piacán, az utóbbi évektől kezdve a vásárlók már rengeteg más gyártó termékét is megvásárolhatják a magyar boltokban. És mindezt meg is teszik, méghozzá tömegével. Nem egy áruházban a kapszulás kávék eladása a teljes kávészegmensben simán meghaladta a 15 százalékot az elmúlt években.

Igen ám, de mennyi kapszula közül választhatnak ma a magyar vásárlók, és mindezekért mennyit kell fizetniük? A Pénzcentrum ennek járt utána a legnagyobb hazai boltláncok segítségével.

Bődületesen sok a kapszula

Ahogy azt már eddig is tudni lehetett a Nespresso piacvesztése a 2010-es évek elején következett be, amikor is a svájci gyártó sorra bukta el szabadalmi pereit. Ennek következtében pedig olyan helyzet állt elő, hogy mások is, szabadalmi jogsértés nélkül, elkezdték gyártani saját kapszuláikat a Nespresso gépekbe. Mindez odáig fajult, hogy becslések szerint 2014-ben már minden ötödik, Nespresso gépben lefőzött kapszulás kávé egy rivális cég tulajdona volt. És az olyan világméretű diszkontláncok, mint a Lidl vagy az Aldi még csak ezután szálltak be a piacra.

Van választék, de mennyiért?

A kapszulamánia pedig mostanra odáig jutott, hogy a magyar boltok is megteltek Nespresso gép kompatibilis kávékkal, méghozzá nem is kevéssel.

Spar

A Spar például arról tájékoztatta a Pénzcentrumot, hogy jelenleg 61 féle Nespresso kompatibilis kávét árulnak. Ezek közül 5 darab sajátmárkás, a többi gyártói brand. Kiszerelés tekintetében ezek túlnyomórészt 10, 20, 30 és 40 db-os pakkokban kaphatóak. A választékban döntően a ristretto, espresso és lungo típusok és ezek különböző erősségű változatai találhatóak meg, de forgalmaznak ízesített és területszelektált kávékat is.

Ha a Spar hivatalos webshopját böngésszük, akkor kiderül, hogy sajátmárkás termük ára 699 forintba kerül. Ez egy átlagos, 10 darabos kiszerelés ára, ami azt jelenti, hogy egy csésze kávé 70 forintra jön ki, ami 5 gramm kávéból készül el. Efölött vásárolhatunk például Davidoff kávét, szintén 10 darabos kiszerelésben 899 forintért. Tehát 1 darab kapszula ára 90 forintra jön ki, mindezért 5,5 grammnyi kávé a jussunk csészénként.

Ezután 1 199 forintért kaphatunk Lavazza kapszulákat is. Itt is 10 darabbal lehet számolni, és a Lavazza csészénként ezért az árért 5,3 gramm kávét biztosít számunkra. Online ennél drágább viszont a Starbuckos kávé. Ezeket is 10 darabos kiszerelésben lehet kapni 1 299 forintért. Darabonként tehát 130 forintba kerül egy csésze kávé, ami 5,5 gramm kávéból készül el. Ennél még egy fokkal drágábbak az Illy kapszulái, ezek 1 499 forintba kerülnek, 1 csésze kávé tehát 150 forintra jön ki, és 5 gramm kávét tartalmaz.

Auchan

Az Auchanban jelenleg Nespresso kapszulából 51 olyan referencia termék érhető el, amik kompatibilis ezekkel a gépekkel, ez 7 márka termékeit jelenti

- tájékoztatta a portált az Auchan. A Nespresso kompatibilis kapszulák közül 6 márka (Jacobs, L’OR, Starbucks, ILLY, Davidoff, Costa Café) 43 gyártói terméke, illetve 8 Auchan saját márkás termék van a hiper kínálatában.

Ezek közül általában a kis kiszerelésű csomagok a legnépszerűbbek, ezért nálunk is a legtöbb termék a 10*5,7 grammos formában található meg, de természetesen nagyobb csomagolások is léteznek

- mondta el az Auchan, akik hozzátették, 4 termék esetében 20*5,7 grammos, 3 terméknél pedig még nagyobb (40*5,7 grammos) kiszerelésről beszélhetünk. Az Auchan saját márkás termékei pedig 10*5,2 grammos méretben érhetők el. Az egész választékot nézve a Nespresso kompatibilis kapszulás kávéknak az átlagára 127 Ft/kapszulára tehető.

Ehhez képest a hiper sajátmárkás kapszulája 73 forintba kerül, de például a Prémium jelzésű sajátmárkásokért már 90 forintot kell kiperkálni csészénként. Ehhez képest az egyik legdrágább, Pellini Absolute 10 darabos 50 grammos kávéból egy csésze már 160 forintra jönne ki.

Tesco

A hiper webshopjában böngészve 1 599 és 999 forint között találtunk Nespresso kompatibilis kapszulákat. Ezek közül a legdrágább az Illy kávé volt, aminek darabja 160 forintra jött ki, ezt követte darabárra nézve a Starbucks terméke, 130 forinttal, ami után a L’OR következett 112 forintos csészénként árral.

Ennél valamivel olcsóbb volt a Jacobs Espresso, csészénként 100 forintos árral, ami a Vergnano Espressoval együtt a legolcsóbb volt jelenleg a szortimentben. Természetesen utóbbi ára is 999 forint, csészénként tehát egy százas. Az itt felsoroltak mind 10 darabos kiszerelésre vonatkoztak, csészénként 5-5,7 gramm között.

Lidl

A Lidl Magyarország kínálatában háromféle a Nespresso gépekhez kompatibilis sajátmárkás kávékapszula érhető el. A Bellarom kávékapszulák 10 darab / csomagban vásárolhatóak meg 699 forint / egységáron, így egy darab kapszula 69,9 forintba kerül

- válaszolta a Pénzcentrum megkeresésére a diszkont.

A vállalat az is elmondta, hogy a kávékapszulák közül kettő 50 gr-os, egy pedig 58 grammos kiszerelésű, ízesítés és erősség tekintetében pedig a klasszikus, a ristretto és a modena lungo közül válogathatnak a vásárlók.

Aldi

Az Aldi arról tájékoztatta a Pénzcentrumot, hogy jelenleg hatféle Nespresso-kompatibilis kapszulás kávé közül választhatnak a vásárlók a boltjaikban. Azt is megtudtuk, hogy az üzletlánc kínálatában lévő Nespresso-kompatibilis Amaroy kapszulák mindegyike az Aldi saját márkás terméke.

A termékcsaládban megtalálható kapszulák: Amaroy Vivace, Amaroy Ristretto, Amaroy Roma, Amaroy Aroma Lungo, Amaroy Supremo és a koffeinmentes Amaroy Decaffeinato. Mind a hat termék 55 grammos kiszerelésben érhető el, és dobozonként 10 kapszulát foglal magába. Ami pedig az árakat illeti, az Amaroy kapszulák egységesen 699 forintba kerülnek. Minden dobozban 10 db kapszula található, egy kapszula egységára így 69,9 forint.

Nespresso

A Nespresso hivatalos oldalán darabra válogathatjuk össze a kávékat. A legolcsóbb kiadások 129 forintba kerülnek, de válogathatunk 149 forintos kávékapszulákból is szép számmal, sőt a választékban találni 199 forintos darabokat is. Ez utóbbiak egyébként a legdrágább, jelenleg elérhető kávék.

Mi történt ennyi idő alatt?

Az ármustra után érdekes látni azt, hogy 2015 óta, amikorra is igazából abszolút kinyílt a kapszula-piac Magyarországon is, az árak gyakorlatilag nem változtak. Akkor a Pénzcentrumon azt írták, hogy

az áruházak sajátmárkás termékei 70-90 forint között kaphatók darabonként, míg a Nespresso kapszulái 110-130 között mozognak.

Ehhez képest most, 2020-ban megközelítőleg ugyanezek az árakat találjuk, ha összehasonlítjuk az általában legolcsóbb sajátmárkás kapszulák árait az eredeti, legolcsóbb Nespresso kapszulákkal. Igaz, a 60 forintos különbözetben egyre több, különböző gyártó terméke is megtalálható a legtöbb bolt polcsorai között.

Kijelenthető tehát, hogy idehaza gyakorlatilag eszkalálódott a kávékapszula-piac, már ami a Nespresso kompatibilis termékeket illeti. A legolcsóbb sajátmárkás termékek gyakorlatilag 5 éve majd feleannyiba kerülnek, egészen pontosan, szinte minden bolt esetében 54 százalékkal olcsóbbak, mint a legolcsóbb most elérhető Nespresso kapszula.

A számokból tehát kiderült, attól, hogy a Nespresso rengeteg versenytársat kapott a nyakába az elmúlt években, a kávékapszulák árai gyakorlatilag stagnálnak. Ez az árfagyás pedig az összes árkategóriában szereplő, boltban kapható kávéra igaz, úgy a sajátmárkásakra, mint a Nepressóra vagy egyéb gyártói márkára. Hiába lett tehát többszereplős a piac, hiába vártak az emberek arra, hogy a több szereplős nagyobb verseny okán az árak lejjebb menjenek, ez mostanáig egyáltalán nem következett be.

Más szereplők

Sőt, a Nespresso gépek mellé időközben megérkeztek például a Dolce Gusto és Tchibo Cafissimo szerkezetek is, olyan gépek, melyekhez sok magyar nagyáruház is árul temérdek kapszulát. Ezek átlagosan ráadásul minden árkategóriájú terméket vizsgálva még drágábbak is, mint sok Nespresso kompatibilis darabok.

Arról nem is beszélve, hogyha otthoni körülmények között kívánunk kávét készíteni, mondjuk a legolcsóbb, legkisebb kiszerelésű bolti őrölt kávékból, akkor nagyjából 400-500 forintból már vásárolhatunk 250 grammnyi kávét.

Ez pedig azt jelenti, ha 450 forintos árral, illetve 5,5 grammos csészénkénti kávéval számolunk, akkor a legkisebb őrölt kiszerelésből körülbelül 45 csésze kávé futná ki, egy csésze ára tehát 45 forintra jönne ki, ami 25 forinttal, azaz majd 35 százalékkal olcsóbb, mint a legolcsóbb sajátmárkás Nespresso-kompatibilis bolti kapszulák.

A legolcsóbb Nespresso kapszulák pedig már háromszor annyiba kerülnének. Az látszik tehát, hogy ha a kávékészítéshez szükséges eszközöktől most szigorúan eltekintünk, akkor a kávézás abszolút legdrágább versenyzői a kapszulás kávék, igaz, messze a legkényelmesebbek is. Ez esetben azonban, ahogy az látszik is, a kényelemnek súlyos ára van.

Címlapkép: Getty Images

Ne maradj le a 10 millió forintos támogatásról! A friss statisztikák szerint már több mint 500 milliárd forintnyi babaváró hitelt igényeltek a magyar családok. A termék népszerűsége nem véletlen, a feltételek teljesítése esetén ugyanis nem kell visszafizetni az akár 10 milliós támogatást. Külön ki kell emelni, hogy a babaváró program 2020 keretében felvett személyi hitel szabad felhasználású, azaz bármire elkölthető. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a babaváró hitelhez minden bank más feltételeket szab: például más az elvárt minimális jövedelem és a jövedelem terhelhetősége. A megújult Pénzcentrum babaváró hitel kalkulátor az aktuális banki feltételek alapján pontosan megmondja, melyik banknál milyen feltételekkel kaphatsz kamatmentes hitelt. Kalkulátorunkban egy kattintással megtudhatod, hogy a jövedelmed alapján mely bankoknál érhető el számodra a babaváró hitel. Ne maradj le a támogatásról, még akkor sem, ha nem tervezel gyereket, mert ügyesen befektetve még így is megérheti igényelni a babaváró hitelt.