Gigaberuházás kezdődik: ebben a vidéki városban épül a Semcorp új gyára

A koronavírus-fertőzés miatt 8 napja karanténban dolgozó miniszter egyebek mellett ismertette, az új szeparátorfólia-gyár Debrecenben épül meg, a beruházás 440 új munkahelyet teremt, ezért a kormány 13 milliárd forintos, vissza nem térítendő készpénztámogatást biztosít a fejlesztéshez.

Egy hatalmas, 19 hektár nagyságú területen kezdi majd meg a gyár a működését. Ezen a 19 hektáros területen 100 ezer négyzetméteres üzem jön létre, "ahol tehát Kínán kívül először Magyarországon gyártja majd az elektromos autók akkumulátorjaihoz szükséges szeparátorfóliákat a Semcorp"

- mondta.

Kimelte azt is, hogy természetesen nagy verseny volt ezért a beruházásért is.

Három másik európai országgal kellett versenyeznünk azért, hogy ez a beruházás végül idejöjjön, hogy ez a beruházás végül Magyarországot válassza, és végül magyar embereknek biztosítson újabb munkalehetőséget

- ismertette.

Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy az emberek életén és egészségén túl az emberek munkahelyeit is meg kell védeni a mostani világjárvány közepette, hiszen ez a járvány nemcsak egészségügyi, hanem gazdasági kihívásokat is tartogat, sőt, egy teljesen új világgazdasági korszak jön most éppen létre, amely nemcsak a vállalatokat, hanem az országokat is győztesekre és vesztesekre osztja.

Az, hogy ki kerül a nyertesek, meg ki kerül a vesztesek közé az országok közül gazdasági szempontból, alapvetően az dönti el, hogy mely országok képesek arra, hogy még a mostani, embert próbáló körülmények dacára is nagy beruházásokat vonzzanak magukhoz

- hangsúlyozta.

A Semcorp új debreceni gyára az európai piaci igényeket fogja kiszolgálni, hiszen a következő időszakban az autóipar is jelentős mértékben átalakul, és a hagyományos meghajtásról a hangsúly majd egyre inkább átkerül az elektromos meghajtásra

- emlékeztetett.

Szijjártó Péter megköszönte a Semcorp vállalatnak az elmúlt 2 év rendkívül konstruktív és eredményes tárgyalássorozatát.

Köszönjük a Semcorp vezetőinek, hogy megbíznak Magyarországban, a magyar emberekben. Sok sikert kívánunk a beruházás végrehajtásához. Nem véletlen, hogy a vállalat Debrecent választotta. Debrecen az egyik legvonzóbb beruházási helyszín ma, nemcsak Magyarországon, hanem az egész közép-európai összevetés tekintetében

- mondta.

Azt is megjegyezte, nem véletlen, hogy a szakmai vélemény, a nagy nemzetközi szakmai folyóiratok is Debrecent, mint az egyik legvonzóbb közép-európai beruházási célpontot azonosítják.

Címlapkép: Getty Images