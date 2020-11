Átverésre figyelmeztet a Fogyasztóvédelem: hamarosan indul a roham, erre figyelj a karácsonyi vásárlás során

Azonban az ilyen és ehhez hasonló átveréseket egy egyszerű próbavásárlással már rég ki lehetett volna szűrni. Sok fogyasztó, ha egyáltalán elolvassa, mi szerepel a nyugtán megijed: vagy azért, mert a kicsomagolás után olvasta el, vagy azért mert szeret olvasni és rögtön a termék kézhezvételét követően tette meg. De teszi is fel rögtön a kérdést: most minden olyan fogyasztói jogtól elesik, amiket esetleg már megtanult(?):

hogy például elállhat a szerződéstől, hogy kicserélheti a terméket. Azaz élhet egyrészt a távollévők között kötött szerződésre vonatkozó elállási jogával 14 napon belül vagy érvényesítheti a hibás teljesítésből eredő jogait.

Egyszerűen a tény az, hogy a vállalkozás nem zárhatja ki a reklamáció jogát!

Sokszor lehet azt hallani, hogy tudatos fogyasztóként kell viselkednie az átlag magyar fogyasztónak is. De azt gondoljuk, hogy eljött az az idő, vagy el kellett volna már régen jönnie, hogy a fogyasztóvédelemért felelős hatóság, ha kell jogszabály változtatásokkal ténylegesen is védje a fogyasztókat! Hasonlóan a vállalkozásokat tömörítő és azok érdekeiket képviselő kamarai szervezetnek, szervezeteknek is mindent meg kellene tennie annak érdekében, hogy megköveteljék a vállalkozásaiktól a fogyasztóbarát magatartást, pontosabban ebben az ügyben a jogszabályoknak megfelelő eljárást, vagy ha nincs erejük ehhez, akkor egyszerű ajánlásokkal segítsék a fogyasztók érdekében is a vállalkozásokat.

Vállalkozások nélkül nincs fogyasztóvédelem. Tisztességtelen vállalkozások ezt egyszerű figyelmezetéssel vagy bírsággal most megússzák, megúszhatják az ilyen vagy ehhez hasonló ügyet, ügyeket. Pedig egyszerűen be kellene azokat zárni. Gondoljunk bele, mi történik a fogyasztóval, ha néhány napot már késedelembe esik egy számla kifizetéssel: azonnal kamat, plusz egyszeri költség, majd jön a szolgáltatásból való kizárás. Nem jó ez így, nincs tényleges XXI. századi fogyasztóvédelem, ha ilyen eset elő tud fordulni.

Mire figyeljünk mindenképpen online vásárlás esetén?

Első és legfontosabb, hogy tisztában legyenek a fogyasztók azzal, hogy kitől vásárolnak. Hangzatos webáruháznév mögött mindig kell lennie konkrét cégnek, pontos székhelycímmel, telefonszámmal, adószámmal. Ha ilyet nem találnak a fogyasztók, akkor arról a weboldalról inkább ne vásároljanak, mert könnyen átverhetik őket.

Internetes vásárlás esetén speciális többletjogok illetik meg a vásárlót, így ha meggondolta magát a vásárlást illetően, nem tetszik neki a termék, akkor a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, akkor is, ha a termék hibátlan. Fontos hangsúlyozni, hogy az elállást írásban, igazolható módon szükséges a fogyasztónak megtennie, illetve saját költségén kell a megrendelt árut a vállalkozásnak visszajuttatnia. Nem csak a vételárat jogosultak visszakapni ebben az esetben, hanem a teljes kifizetett összeget beleértve az eredeti szállítási költséget is, ha volt ilyen.

Ha hibás a termék, akkor internetes vásárlás esetén is ugyanazok a szavatossági jogok illetik meg a fogyasztókat, mintha üzletben vásároltak volna. Ennek megfelelően kérhetik elsősorban a termék kijavítását vagy kicserélését, másodsorban pedig vételár-leszállításra vagy a teljes vételár visszatérítésére illetve a kereskedő költségén történő kijavíttatásra jogosultak. Ezen igények a karácsonyi időszakban leárazott, akciós termékekre is vonatkoznak - ha a vásárláskor a vevő nem tudott a hibáról.

Címlapkép: Getty Images

