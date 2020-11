Tömegek igénylik most ezt a kölcsönt: mutatjuk, miért éri meg

Ahogy a portál írja, az elmúlt években dinamikusan bővült Magyarországon a háztartási hitelezés, amely nemcsak a lakáscélú, hanem a fogyasztási hitelek, közelebbről nézve pedig a személyi kölcsönök terén is megnyilvánult. Az idei évben azonban teljesen új piaci helyzetet teremtett a koronavírus-járvány és a nyomában begyűrűző gazdaság válság.

A Takarékbank értékesítési igazgatóját arról kérdezték, mire számít, milyen évet zár a lakossági hitelezés piaca; illetve mennyire lehet gyors a kilábalás a következő 1-2 évben?

Forró Attila szerint a koronavírus-járvány hatása a fogyasztási hitelek piacán is érezhető. A személyi kölcsönök igénylése esetén egyes hónapokban akár 60-70%-os visszaesés is tapasztalható volt.

Úgy gondolom, hogy ez a tendencia fennmarad az utolsó negyedévben is, hiába az év végi felfutás, újból szigorítások vannak, nagy a bizonytalanság, ezért nem számítok növekedésre. A 2021-es év első felére várhatóan szintén rányomhatja a bélyegét a járvány, azonban azt nehéz lenne megjósolni, hogy a korlátozó intézkedések és a pandémiás válság hosszabb távon milyen hatással lesz a személyi kölcsönök felvételére

- magyarázta az igazgató, majd hozzátette pozitívum ugyanakkor, hogy a koronavírus-válság egyelőre nem társult hitelválsággal Magyarországon. Az kétségtelen, hogy például a fogyasztási hitelek kihelyezése közel felére esett az egy évvel korábbihoz képest, viszont a hitelek díja jól mutatja, hogy a hitelintézetek optimisták, így az árazáson nem változtattak érdemben március óta.

A moratóriumról szóló kormányrendelet okán a fogyasztási hitelek THM-je a jegybanki alapkamat + 5 százalékos mértékre lett maximalizálva 2020. december31-ig, aminek köszönhetően a személyi kölcsönök kondíciói rendkívül kedvezően alakultak. A moratórium alatt alkalmazott THM-plafon megszűnésével, a személyikölcsön-kondíciók a moratórium előtti kamatszintre térnek vissza. A 2020. december 31-e előtt megkötött szerződések esetén, a Takarékbank minden esetben felhívja a figyelmet, hogy a kezdeti kedvezményes kamatmérték, 2021. január 1-jétől változik

- tette hozzá.

A Scale Research Kft. júniusi, reprezentatív Bankindex kutatása szerint nem nőtt még meg a törlesztési nehézséggel küzdők aránya a személyi kölcsönnel vagy jelzáloghitellel rendelkező lakosság körében, de emelkedik a nehézségre számító ügyfelek aránya a személyi hitelesek körében. A portál arra is rákérdezett, mit látnak, történt érdemi változás azóta.

A mostani, folyamatosan változó gazdasági helyzet miatt, az emberek további pénzügyi nehézségekre számítanak. Azok, akik jelenleg is - indokoltan - élnek a moratórium lehetőségével, továbbra is biztosítva lesz, hogy amennyiben fizetési nehézségük adódik, olyan megoldással éljenek, amely megkönnyíti helyzetüket

- mondta Forró Attila.

Az MNB legfrissebb, októberi adatai szerint, az éves összevetésben számított infláció 3,0 százalék Magyarországon. Ez, egy fix kamatozású hitel felvételének szempontjából akár pozitívum is lehet, hiszen a törlesztőrészlet reálértéke is folyamatosan esik. A hírportál arról is kérdezett, hogyan hat ez a reálfolyamat a hitelfelvételi kedvre?

Egy fix kamatmértékkel felvett hitel mindig jobb, hiszen kiszámítható, nem kell tartani a törlesztőrészlet emelkedéstől, valamint az infláció mértéke sem befolyásolja azt. Az MNB legutóbbi elemzése, amely szerint 3,0% az éves összevetésben számított infláció, valóban azt is jelenti, hogy az infláció további emelkedése a hitelkiadás reálértékét csökkenti, ha egy fix törlesztésű hitel vizsgálunk

- magyarázta az értékesítési igazgató.

A COVID-járvány kettős hatást gyakorolt az IT-fejlesztésekre a bankszektorban. Egyrészt a járvány berobbanása után úgy láttuk, sok volt a "quick win" jellegű, üzleti indíttatású IT-projekt. A nagyobb lélegzetvételű fejlesztések viszont a világjárvány berobbanása után lefagytak.

A világjárvány okozta válság ellenére sem lassul le a digitalizáció és az informatikai fejlesztés a Takarék Csoportban. Bár az idei költségeinket csökkenteni kellett a koronavírus következményei miatt, az informatika kivétel, ott maradt a korábbi keret. Egyértelműen a mobilos fejlesztésekre fókuszálunk, a napirenden lévő fejlesztések szinte mindegyikénél ez az irány. 2021 első felére várjuk a jelentős, innovatív megoldások bevezetését a bankpiacon. A Takarékbank banki alaprendszerének idei cseréje után most a legnagyobb feladat egy digitális platform fejlesztése. Ez a platform jó alapot ad majd az ügyfélélményt növelő digitális megoldásoknak, és kellő rugalmasságot biztosít a fejlesztéseknél. Tavasszal, a járványra reagálva, rekordidő alatt bevezettük a VideoBank szolgáltatásunkat. Ennek keretein belül a Takarékbank meglévő lakossági ügyfelei videóchaten keresztül intézhetik egyebek mellett a hitelekhez (pl. CSOK, vagy Babaváró hitel), bankkártyájukhoz, bankszámlájukhoz, vagy akár a lekötéseikhez kapcsolódó ügyeiket. A VideoBankon keresztül igénybe vehető szolgáltatásaink bővítése folyamatos. Fontos hangsúlyozni, hogy a videós ügyintézés ugyanolyan biztonságos, mint a fióki kiszolgálás, hiszen az ügyfelek azonosítása megegyezik a bankfiókban alkalmazott folyamattal.

- tette hozzá Forró Attila.

