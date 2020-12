Még érezzük a tavaszi fagy és a jégeső hatását: ezekben a megyékben voltak a legnagyobb növénykárok

2020-ban a súlyos gazdasági hatásokkal is járó pandémia még inkább felhívta a figyelmet az agrárium stratégiai szerepére. A gazdák tavasszal, a kijárási korlátozások idején sem álltak le, mindent megtettek, hogy az ország belső ellátását biztosítsák. A szélsőséges időjárás azonban idén sem kímélte a termőterületeket.

A biztosító éves összesítése szerint továbbra is a növényállományokat érintik leginkább a károk: kárbejelentéseinek 87%-a ehhez kapcsolódott 2020-ban is. Az idei évben a jégeső mellett a tavaszi fagy okozott nagy gondot, az április eleji mínuszok elvitték szinte az egész kajszi- és az őszibarack termést és sok helyen a szilvát is az országban.

A több mint egymilliárdos növénybiztosítási károkon belül így a legtöbb kifizetést is a jégesőhöz (60%) és a tavaszi fagykárokhoz (27%) kapcsolódóan teljesítette a biztosítótársaság. A mezőgazdasági károk 40%-a két megyére koncentrálódott

Különösen két megye volt kitéve a hektikus, kiszámíthatatlan időjárás következményeinek. A biztosító szolgáltatásainak jelentős része, a mezőgazdasági kárkifizetések 40%-a Szabolcs-Szatmár-Bereg, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei gazdák kárait enyhítette.

A biztosítótársaság legnagyobb összegű kárkifizetései is ezekhez a megyékhez kapcsolódnak: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 68 millió forintos fagykárra, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében pedig 30 milliós jégkárra is teljesített kifizetést ügyfelei számára.

A mezőgazdaság az egyik legkiszolgáltatottabb területe a gazdaságnak, ezért kiemelten fontos a gazdák számára a megfelelő biztosítás kötése. Az évről-évre egyre jelentősebb nagyságú állami díjtámogatás ehhez komoly segítséget jelent számukra. Jó hír a gazdáknak, hogy az idei díjtámogatás mértéke az Agrárminisztérium legfrissebb bejelentése alapján a korábbi években megszokotthoz képest jóval magasabb. A legszélesebb körben köthető „A” típusú növénybiztosítások esetében 64%-os díjvisszatérítést kapnak 2020-ban a gazdák, de a kertészeti, illetve a szántőföldi növényekre köthető „B” és „C” típusú növénybiztosítások esetében is 40-40%-os visszatérítésre számíthatnak”

- emelte ki Baranyi Szabolcs a Groupama Biztosító mezőgazdasági üzleti igazgatója.

A biztosítótársaság tapasztalata szerint a gazdák egyre tudatosabbak, folyamatosan nő a díjtámogatott mezőgazdasági biztosításokat kötők aránya. Emellett egyre többen ismerik fel a mezőgazdasági vagyontárgyak biztosításának fontosságát is. A termelőkre specializált vagyonbiztosításokkal az általános vagyontárgyak mellett a mezőgazdasági ingatlanokat (tárolók, szárítók, istállók stb.), mezőgazdasági gépeket és berendezéseket, növényi termékeket is biztosítási védelem alá lehet helyezni.

Címlapkép: Getty Images

Ne maradj le a 10 millió forintos támogatásról! A friss statisztikák szerint már több mint 500 milliárd forintnyi babaváró hitelt igényeltek a magyar családok. A termék népszerűsége nem véletlen, a feltételek teljesítése esetén ugyanis nem kell visszafizetni az akár 10 milliós támogatást. Külön ki kell emelni, hogy a babaváró program 2020 keretében felvett személyi hitel szabad felhasználású, azaz bármire elkölthető. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a babaváró hitelhez minden bank más feltételeket szab: például más az elvárt minimális jövedelem és a jövedelem terhelhetősége. A megújult Pénzcentrum babaváró hitel kalkulátor az aktuális banki feltételek alapján pontosan megmondja, melyik banknál milyen feltételekkel kaphatsz kamatmentes hitelt. Kalkulátorunkban egy kattintással megtudhatod, hogy a jövedelmed alapján mely bankoknál érhető el számodra a babaváró hitel. Ne maradj le a támogatásról, még akkor sem, ha nem tervezel gyereket, mert ügyesen befektetve még így is megérheti igényelni a babaváró hitelt.