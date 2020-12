Online vásárlás még biztonságosabban (x)

Egyre többen vásárolnak bankkártyával az interneten, az évek óta megfigyelhető folyamatot a koronavírus-járvány is felgyorsította. Olyanok is használják az online boltokat, akik eddig ragaszkodtak a hagyományos üzletekhez.

Az internetes vásárlás előnyeit nem kell bemutatni: egyszerű és gyors, hiszen éjjel-nappal nyitva vannak a webshopok, és kényelmes, hiszen akár a kanapéról vagy a fotelből lehet rendelni.

Az online vásárlás térnyerésével fontos a biztonságra is hangsúlyt helyezni, melynek egyik eleme az erős ügyfél-hitelesítés is, amelyet uniós jogszabályok értelmében az Európai Unióban működő valamennyi hitelintézetnek be kell vezetnie 2021. január 1-jéig. Ezt az új hitelesítési eljárást a Takarékbank Zrt. is bevezeti az elvárt határidőre. Ekkortól az internetes vásárlások többségénél meg kell adni egy állandó négyszámjegyű jelszót (internetes PIN - iPIN) és egy díjmentes SMS-ben a vásárláskor kapott egyszer használatos kódot.

Ha valaki eddig nem adta meg mobilszámát a banknak, vagy korábban megadott elérhetőségében változás történt, akkor adja meg, illetve frissítse azt a telefonos Ügyfélszolgálaton (+36 1 311 3110), a Takarék VideoBankon, illetve a Takarékbank Zrt. bármely fiókjában, de ez utóbbit a mostani járványhelyzetben csak szükség esetén javasoljuk. A bank dolgozik azon a fejlesztésen, hogy ATM-jein is tudjanak az ügyfelek telefonszámot megadni/módosítani.

A két kód használata bonyolultnak tűnhet, de csupán pár másodperccel hosszabbítja meg a vásárlás folyamatát, viszont használatával biztonságosabbá válik az online vásárlás. Az iPIN kezdeti jelszót a szolgáltatás indulásáig a bank bocsátja a kártyabirtokosok rendelkezésére. Ezt a jelszót a bevezetést követően 2021. március 31-ig meg kell változtatniuk az ügyfeleknek a bankkártyájuk segítségével bármely Takarékbank ATM-en keresztül. Az internetes fizetéshez szükséges másik azonosítót, az egyszer használatos kódot minden egyes vásárláskor külön küldi meg a bank az ügyfél által megadott mobiltelefonszámára.

Az erős ügyfélhitelesítésről részletes felvilágosítást a Takarékbank Zrt. honlapján talál.

https://takarekbank.hu/fontos-internetes-bankkartyas-fizetes-valtozasa#

