Ezért vedd a hazait: ütős kisfilmekkel népszerűsítik a magyar biotermelőket

Adventi időszakban óhatatlanul előkerülnek kedvenc ünnepi ételeink és a régi családi receptek. Nagymamánk főztjéből is tudjuk, hogy igazán csak minőségi alapanyagokkal készíthetünk tápláló és ízletes ünnepi menüt. Mi kerüljön a karácsonyi asztalra, ha egészséges és különlegesen ízekre vágyunk? Miért is fontos, hogy az élelmiszerek árán túl a minőségére is jobban odafigyeljünk?

Ezekre a kérdésekre is keresi a választ Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet hétrészes kisfilm-sorozata, amely arra vállalkozik, hogy saját háztáji birtokaikon mutassa be a hazai biotermelőket. Fogyasztóként is árnyaltabb képet kaphassunk arról, milyen korszerű technológiákkal, hogyan lehetséges bio-minősítésben, környezetkímélőbb technológiákkal élelmiszert előállítani.

A biotermékek fogyasztása ugyanis nemcsak az emberi egészség szempontjából fontos, hanem aktív környezetvédelmi tevékenységnek is tekinthető. Hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez, fokozza a talaj termékenységét, valamint takarékosan bánik a nem megújuló erőforrásokkal. - Ezt vallja a Dezsény család is, akik meggyőződésből, költöztek ki a Cserhát lankáira, Terénybe, ahol 200 családot látnak el friss biozöldségekkel.

Sokféle növényt termelnek Dezsényék: az 50 zöldségfaj 150 fajtájával dolgozó ökogazdaságban – ahogy a kisfilmben is hallhatjuk - vannak bevált fajtáik, bőtermőek, betegségekkel szemben ellenállóak, jó ízvilágúak és „szerelemfajták”, a gazdálkodásról pedig elmondható, hogy habár néha küzdelemmel jár, mégis most érzik magukat leginkább a helyükön.

Címlapkép: Getty Images

