Ezek most a legfinomabb szaloncukrok: Szamos, Glória, Stühmer, Vadász, Milka a toplistán

HelloVidék: Hogyan alakult a szaloncukrok iránti kereslet az elmúlt években?

Lohn Miklós: Az előző válság (2007-2010) után az olcsó, lédig termék fogyott a legjobban, majd fokozatosan nőtt a kereslet a színes, zacskós, dobozos, díszcsomagolású termékek iránt is. Az árolló is egyre jobban nyílt, új márkák épültek, (Stühmer, Vadász, stb) de az olcsó, első áras szaloncukor is stabilan tartja magát a Milkával együtt. Ma már van vegán, paleo, up-date, minden mentes, krémmel töltött, retro, "kézműves", stb..

Mire számítanak idén az elmúlt évhez képest?

Lohn Miklós: Mi az első áras kategóriában versenyzünk. Ennek kereslete szerintünk nem változott, a válság miatt inkább nőtt, hiszen csökkent a vásárló erő is. Ugyanakkor a vevőink óvatosan jártak el:

A húsvéti nagy bukták (eladatlan készletek) miatt halasztották (április-május helyett 3 hónappal később rendeltek) vagy csökkentették megrendeléseiket. (előző évhez képest 20-40 %-al) Bátran rendelt és azonnal kérte a beszállítást is, hátha ismét leáll a "gyártás" a vírus második hulláma miatt, de neki legyen készleten.

Következésképp mi mis csak rendelésre gyártottunk, és csak annyit. A többi gyártó hasonlóan cselekedett. Az előző évi mennyiséget a termelők nem gyártották le, pótolni már nem lehet. A mai állapotok szerint jelentős hiány lesz a szaloncukorból decemberben.

Hogyan hatott a cégre a koronavírus járvány? Milyen nehézségek akadtak?

Lohn Miklós: A tavaszi tapasztalatok után a kereslet kiszámíthatatlan, a kereskedők-vevők maguk is bizonytalanok lettek. Az alapanyagok beszerzése is bonyolultabbá vált, előre fizetést kértek a beszállítók, stb.. Minden alapanyagunk import. (A cukor, növényi zsír, kókusz, kakaó, csomagoló anyagok.) Imádkoztunk, hogy az alkalmazotti állományunkban ne legyen pozitív eset, a termelés ne akadályozza. Szállítmányozás állandó probléma, sofőr hiány, az egyes országok különböző rendelkezései.

Syrjännen-Barkóczy Eleonóra: A járványhelyzet következtében bevezetett intézkedések érzékenyen érintették a Szamos szaküzleti hálózatát. Ez csaknem 40%-os visszaesést jelent az elmúlt esztendő azonos időszakát tekintve. Súlyosan érinti a forgalmat a vásárlási idősávok bevezetése és a helyben fogyasztás felfüggesztése is – ez utóbbiak 20-30%-os visszaesést okoztak, de érzékenyen érinti a céget a karácsonyi vásárok elmaradása is.

Milyen típusokat, fajtákat értékesítenek? Melyekből fogy a legtöbb? Mi számít slágerterméknek?

Lohn Miklós: Első áras, a piacon a legolcsóbb kategória. Kb 3.000 tonnát adunk el. A legkelendőbbek az étbevonóval mártott, nem valódi csokoládé és csak "ízű" termékek. Itt a keresett, legjobban fogyó ízek a zselések. Aztán az "ízűek", mint a kókusz, marcipán, rum-kakaó, karamell. Gyártunk még valódi csokoládé bevonattal is, termelésünk kevesebb, mint 5 százaléka volt 2019-ben. A piaci igények fokozatosan ebbe az irányba változtak, a Covid miatti kereslet kiesés ezt megakaszthatja. Mi a slágertermék? A legjobban fogyó vagy a legnagyobb nyereségű, vagy a legfinomabb, vagy amelyik mind elfogyott Karácsony előtt.

Syrjännen-Barkóczy Eleonóra: A Szamos az idei évben 17 fajta szaloncukorral jelent meg a piacon. A klasszikusok, mint a marcipán, zselé, kókusz és csokoládé szaloncukrok mellett természetesen újdonságokkal is megjelentünk. A Szamos legkedveltebb tortáinak ízvilágát immáron a szaloncukrokban is megtalálják a vásárlók, így az Isler, a Dobos torta és az Eszterházy ízeit. A marcipán szaloncukor változatlanul egyeduralkodó – a legtöbben ezt keresik.

Milyen szempontok szerint választanak a vevők? Vannak extra igények a termékekkel kapcsolatban? (Csomagolás, ízvilág, vegán vagy mentes készítmények)

Lohn Miklós: A vevői igények korlátlanok, de minden igényhez mi mennyiséget is rendelünk, ahhoz pedig árat. Eztán az igény módosul. A bolti ár 1.000-10.000 ft/kg között szór. A mennyiség és az eladatlan készlet is hasonlóan.

Syrjännen-Barkóczy Eleonóra: Vásárlóink szeretik maguk is összeválogatni a saját ízlésüknek megfelelő fajtákat, de ajándékba mindenképpen a díszdobozos termékeket veszik. Ma már sokan a szaloncukor külső megjelenése alapján választanak piros vagy arany színű csomagolást, a többség azonban a minőséget tartja szem előtt.

Vannak-e speciális termékeik illetve készülnek-e újdonságokkal erre az évre?

Lohn Miklós: Speciális termékünk a zselés, valódi csokoládé bevonattal, idén ebből lehet áttörés. A klasszikus citrom-narancs mellett új ízek, málna, bodza, ananász, őszibarack, stb is megjelenhet. Mi sem használunk állati eredetű alapanyagokat, tehát vegán terméknek számít a szaloncukrunk.

Syrjännen-Barkóczy Eleonóra: Világújdonságnak számít a Ruby csokoládéból készült szaloncukor, amely a megszokott 3 fajtán kívül a negyedik íz a csokoládék családjában. A Szamosról köztudott, hogy nem használ semmiféle mesterséges tartósítószert, íz- vagy színfokozó anyagot. Minden termékünkbe így a szaloncukrokba is kizárólag természetes anyagok kerülnek, amelyek világpiaci ára egyre emelkedik. Elmondható, hogy a Szamos szaloncukor kínálata a vevőkör összes igényét lefedi – a hozzáadott cukrot nem tartalmazó szaloncukrot még a cukorbetegek is fogyaszthatják.

Milyen áron mozognak a termékek?

Lohn Miklós: Lédig szaloncukrunk ára a multikban még mindig 1.000 ft/kg. Zacskós Glória pedig 300-400 ft/db általában.

Syrjännen-Barkóczy Eleonóra: Szaküzleteinkben 10 dkg szaloncukor 680 forintba kerül. Aki hozzászokott a magas minőséghez az jól tudja, hogy inkább kevesebbet vesz, de mindenképpen jó minőségű terméket.

Mi az, amit mindenképp vegyünk figyelembe vásárlás előtt? Mitől lesz minőségi egy termék? Alapanyagok, ízek alapján kiszűrhetjük, milyen minőséggel van dolgunk?

Lohn Miklós: Vásárlás előtt azt vegye figyelembe, mit is szeretne, mi a célja! Étkezés, fadísz, ajándék, de fontos a rendelkezésre álló pénz (forrás) is. Fontos még, hogy az elnevezése az amiből ki kell indulni: van "valamilyen ízű" termék, ez csak aroma. Van "valamit tartalmazó" termék (4-10 százelékot tartalmaznak valójában), és van a "valamiből készülő" termék. Ez a szabvány az édesiparban, ez általában is igaz. Ha valaki egész évben nézegeti a drága marcipán termékeket, ne várja, hogy a 1000 ft/kg árú, marcipán ízű szaloncukor is valódi marcipán legyen. Ugyanakkor áprilisban bioboltban láttam "csak növényi alapanyagokból készült " szaloncukrot, 50 ft/db áron, el is kapkodták az "igényesek". Jó marketing csodákra is képes - egy darabig.

Címlapkép: Getty Images

