Elkapkodták a fenyőket a csongrádi községben: idén karácsonykor mindenki kölcsönzi a fákat?

Környezettudatosak lehetünk és még a helyi szociális szövetkezet termékeiből is vásárolhatunk

- vázolta fel a bordányi fenyőfakölcsönzés lényegét Kiss-Patik Péter, a település alpolgármestere.

Ahogy a portál írja, a fákat 8 ezer forintért lehet kölcsönözni, amiből 4 ezret visszakap a kuncsaft, a másik 4 ezerből pedig a helyi szociális szövetkezet termékeiből válogathat. A helyszínen igény esetén még vödröt is adnak a fákhoz, nehogy összekoszoljanak valamit a fenyők.

Ez egy környezettudatos gondolkodást erősítő kezdeményezés. Kivágott fenyőfák milliói kerülnek a hulladéktelepekre minden évben. A környezetvédők és természetbarátok régóta hangoztatják, van ennél jobb megoldás, nem kell elpusztítani fenyők tömkelegét. Bordány önkormányzata ehhez a gondolatmenethez csatlakozva indította el az új közösségi kezdeményezést

- magyarázta az alpolgármester, aki hozzátette rengeteg karácsonyfából lesz hulladék, rothadásuk során szén-dioxidot bocsátanak ki. Az ünnepek után a felbomló fák 100 ezer tonna üvegházhatású gázt termelnek. Mindez megelőzhető a fenyőfák visszaültetésével.

Már több éve tervezzük Bordányban ennek a kezdeményezésnek az elindítását. Körülbelül egy méter magas, földlabdás ezüstfenyők bérlésére lesz lehetőség, amelyhez bordányi családok mellett, környékbeli lakosok is csatla­kozhatnak. Már Szegedről is voltak érdeklődők. Néhány nap alatt az összes fa gazdára talált. A fenyőket az önkormányzat csemetekertjében, közterületeken ültetjük majd el, akár arra is lesz lehetőség, hogy a fa visszatérjen az ünnepekre a családokhoz

- meséli Kiss-Patik Péter.

A fenyőket december 21-én, hétfőn és 22-én, kedden veszik majd át az ideiglenes örökbefogadók, majd 2021. január 7-én, csütörtökön, és 8-án, pénteken viszik vissza.

